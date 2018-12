Testigos revelarán el alcance de sobornos de Odebrecht en Colombia

El escándalo por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Colombia, que provocó varios de los más duros debates este año, promete tener su desarrollo más importante en el 2019.



No solo por los nuevos testigos que habrá en el caso, sino por el arranque del trabajo del fiscal ad hoc que nombró la Corte Suprema de Justicia para llevar a cabo las investigaciones en las que se declararon impedidos, primero el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y luego la vicefiscal, María Paulina Riveros.

Los desarrollos en el más grande escándalo de corrupción en la historia reciente del país comenzarán el 21 de enero, día para el cual fue programada la audiencia en la cual tres exdirectivos de Odebrecht en Colombia declararán en el juicio al expresidente de Corficolombiana (socia de la constructora brasileña Ruta del Sol II) José Elías Melo.



Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo da Rocha y Luiz Antonio Bueno Junior prometen destapar la dimensión de los sobornos que se pagaron para obtener obras en el país y, además, contar quiénes fueron los beneficiarios de esas coimas.



El 3 de diciembre, el Ministerio Público de Brasil le hizo llegar a la Fiscalía el acta de compromiso de los exdirectivos de Odebrecht para testificar.



Precisamente, al fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, elegido por la Corte Suprema de Justicia el 13 de diciembre y quien se acaba de posesionar, le tocaría el diseño de ese principio de oportunidad. Todavía no está claro con qué estructura trabajará el fiscal ad hoc, pero sobre él y su equipo de trabajo recaerá la responsabilidad de investigar los hechos de corrupción que tejió en el país Odebrecht.



Uno de esos casos es el contrato de transacción mediante el cual Odebrecht le restituyó a la Concesionaria Ruta del Sol II recursos que extrajo irregularmente. Quien elaboró ese contrato de transacción fue el hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien para entonces era asesor jurídico del Grupo Aval, cuyo grupo inversionista es Corficolombiana.

El escándalo de Odebrecht tomó visos dramáticos en noviembre pasado tras la muerte del auditor de Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, y la de su hijo Alejandro, cuatro días después, luego de beber de una botella que contenía cianuro.



Pizano había dejado grabaciones de conversaciones del 2015 con el hoy Fiscal General, en las cuales hablaba de irregularidades que Pizano había detectado de directivos de Odebrecht en el manejo de dinero. Esa situación llevó a que se nombrara a un fiscal ad hoc.



Otro de los procesos que debe tener desenlace en el 2019 es el que se le sigue al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, quien se ha declarado perseguido por la Fiscalía y quien tuvo casa por cárcel hasta hace unas semanas.



La audiencia de juicio contra Andrade, acusado de cuatro delitos por el caso Odebrecht, será el 28 de enero. Andrade viajó a Miami el 15 de diciembre, pero dijo que salió para vacaciones de Navidad y que volverá para “limpiar su nombre”.

EE. UU. ha manifestado interés en el caso de Andrade porque tiene también la ciudadanía de ese país, y el papel que pueda llegar a jugar despierta expectativa frente al futuro del caso Odebrecht que, sin duda, seguirá siendo una de las noticias más importantes el próximo año.

Lo que viene para Santrich

Se prevé que a mediados de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anuncie si el caso del exguerrillero Jesús Santrich, preso desde abril por supuesta conspiración para enviar cocaína a EE. UU., es de esa jurisdicción o de la justicia ordinaria.



La JEP le solicitó a Estados Unidos que le envíe las pruebas en las que sustenta su petición, información que no ha llegado y que seguramente no llegará, pues el embajador Kevin Whitaker ha dicho que Estados Unidos ya demostró una causa probable.



Si la JEP determina que el caso debe pasar a la justicia ordinaria, la Corte Suprema debe definir si Santrich es extraditado o no. Tendrá que hacerlo bajo las directrices que marcó la Corte Constitucional, al avalar la ley estatutaria de la JEP: ponderando qué es más importante, si los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la paz, o el deber de cooperación internacional.

Otros hechos

Reforma de la justicia: Tras el hundimiento del proyecto de reforma de la justicia que presentó la ministra Gloria María Borrero, el Gobierno insistirá en una nueva propuesta en marzo, cuando comience la legislatura del próximo año. Borrero dijo que llegarán al Congreso con una iniciativa que contemple los puntos sobre los que avanzó. El reto será lograr un proyecto que recoja los intereses ciudadanos y de las cortes.



Corte suprema: La Corte Suprema de Justicia tendrá un año clave con sus nuevas salas, que garantizarán la doble instancia para aforados. Y en el 2019 tendrá que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, debe decidir si se abre o no un proceso formal por el ‘Petrovideo’, si le pone fecha al llamado de indagatoria a Uribe por manipulación de testigos y si condena o absuelve a Luis Alfredo Ramos. También tendrá que iniciar el juicio del exmagistrado Gustavo Malo.



JEP y Farc: Este año debe quedar claro cuáles exjefes de las Farc hoy perdidos y encabezados por Iván Márquez siguen dentro de la paz y, por consiguiente, dentro de la JEP. Esta justicia continuará el proceso abierto contra 31 de ellos por secuestro y la respuesta a los llamamientos en el caso serán la medida final.



Cultivos: El 2019 cerró con el número más alto de cultivos ilícitos, con 171.000 hectáreas sembradas. El próximo año se medirá la efectividad del plan nacional en la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno también deberá decidir si vuelve o no a la aspersión aérea, cumpliendo los requisitos de la Corte, y cuál será el futuro de la sustitución voluntaria.



REDACCIÓN JUSTICIA