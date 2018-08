Testigos contra José Elías Melo no declararon en audiencia

El juez 14 penal del circuito de función de conocimiento recriminó a la Fiscalía por aplazar la audiencia de juicio oral de José Elías Melo Acosta, investigado por el caso Odebrecht, al no haberse puesto de acuerdo con sus testigos para que testificaran en contra el expresidente de Corficolombiana.

Luiz Bueno Junior, Kuis Antonio Mameri y Luis Rocha Suárez, quienes se encuentran en Brasil, son testigos claves en el caso contra el empresario e iban a presentarse este martes por videoconferencia. Sin embargo, se abstuvieron de hacerlo por no haber tramitado un principio de oportunidad con el ente acusador.



“No puedo frenar el juicio hasta que el fiscal le dé o no tramite al principio de oportunidad”, le dijo el juez a la Fiscalía.



El juez criticó la labor que ha ejercido en este proceso el ente acusador. “Bastante crítica se le hace a los jueces en actuaciones y aquí se ve obstruido el desarrollo del juicio por una clara inoperancia del Fiscal General", añadió que se debe haber claridad en las condiciones que se le da a los testigos o "dejar de lado la aplicación del principio de oportunidad" para que se pueda desarrollar el juicio.

La fiscal del caso reafirmó que sus testigos son el pilares para reafirmar la teoría de que Melo Acosta habría acordado el pago de 6,5 millones de dólares que hizo la multinacional brasileña Odebrecht al exviceministro Gabriel García Morales, a cambio de la adjudicación del contrato del trayecto ruta del sol.



El juez le solicitó a la representante del ente acusador enviar una copia del audio al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez. Le dijo que "El que tanto reclama pronta y cumplida justicia" no debe solo "predicar, sino también practicar".



Melo Acosta es investigado por ser el presunto coautor de los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.



Sin embargo el juez reprochó los argumentos del ente acusador para solicitar el aplazamiento de la diligencia. Dijo que si los testigos no comparecen a la justicia Colombiana, tendrán que enfrentarse a las medidas coercitivas al ser ya parte de una prueba en concreto para el juicio.



Añadió que la justicia Colombiana no puede estar acondicionada a si el testigo quiere o no declarar. “Yo ya ordene la prueba y tienen que declarar y si no declaran pues utilizaré las medidas coercitivas que tengan que ejercer”, afirmó el juez.



El Procurador también dijo que la defensa de Bueno Junior, Mameri y Rocha Suárez le aseguraron que no tienen permiso para testificar, pues no se a activado un mecanismo de cooperación internacional con Brasil.



Sin embargo para el juez, “el mecanismo de cooperación judicial internacional no se hace al acomodo del testigo, sino de la autoridad judicial, entre dos autoridades judiciales”, lo que implica que sí pueden cooperar con la justicia Colombiana.





