Expresidente Santos y Germán Vargas serán testigos en caso Odebrecht

Cuando ya había terminado la audiencia preparatoria de juicio en el caso contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, su defensa pidió que se tenga en cuenta un nuevo testimonio y otras evidencias.

Jesús Albeiro Yepes, abogado de Andrade, pidió al juzgado que se permita tener en cuenta en el juicio la declaración del fallecido exauditor de la Concesionaria Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano.



Indicó que esa sería una prueba de carácter extraordinario pues corresponde a un elemento sobreviniente del que la defensa no tenía conocimiento. En particular pide que se escuchen las grabaciones en las que aparece Pizano en la Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal de Arbitramento de Bogotá.



"Ya no podremos contar con el testimonio de este ciudadano, (...) pero pedimos permitir incluir esos audios que vienen acompañados con el informe de investigador", indicó el abogado.



Igualmente pidió que se tenga en cuenta una certificación de la agencia antidrogas DEA en la que se señala que ese organismo no participó en ninguna solicitud para interceptar las comunicaciones de Luis Fernando Andrade.



Sostuvo que la Fiscalía entregó un documento firmado por un agente de la DEA en el que se pedía hacer seguimientos a unos números correspondientes a personas de interés en una investigación por lavado de activos. Sin embargo dijo, que con apoyo de un congresista de los Estados Unidos, se logró establecer que ese organismo no tenía ninguna investigación en la que figure el exfuncionario.



Andrade es procesado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, como coautor, y falso testimonio.



Y la Fiscalía anunció que le imputará nuevos cargos por la adición en la Ruta del Sol III., cuyo consorcio es Yuma Concesionario. Se le imputarán los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



Para los fiscales investigadores, Andrade habría cometido irregularidades con el fin de lograr la adjudicación del Otrosí número 1 del contrato Ruta del Sol III. Así como el Otrosí número 5 del contrato que adjudicó los estudios y diseños para la construcción de Puente Plato en el departamento de Magdalena.

Fiscalía se opone a petición

Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que desde el comienzo se sabía que en los memorandos de la DEA no había ninguna referencia a Luis Fernando Andrade o una investigación en el exterior.



“No veo que en el memorando de la DEA se mencione que el investigado es Luis Fernando Andrade”, sostuvo el fiscal del caso tras señalar que en la audiencia de legalización de las interceptaciones se explicó el motivo de la interceptación que estaba vinculado a una primera entrevista que dio el exfuncionario a la Fiscalía y no a un memorando de una agencia extranjera.



Señaló sobre las grabaciones de Pizano que él estuvo en la Fiscalía y dio una versión sobre cinco empresas que habrían sido usadas para cometer posibles irregularidades y que el ente acusador ha ya avanzado en esas investigaciones.



Añadió que los delitos por lo que es investigado Andrade no tienen relación con las declaraciones entregadas por Pizano. “Nunca hemos hablado en este proceso de ninguna de las 147 empresas mencionadas en esos audios”, dijo el fiscal del caso.

Así el funcionario del ente acusador pidió que se negara la petición de la defensa de Andrade al considerar que “no son pertinentes”.



Indicó que las grabaciones hechas por Pizano al entonces abogado Néstor Humberto Martínez, hoy Fiscal General, se habrían tenido que conseguir por inspección judicial y esto no se ha realizado.

Más de 40 testigos

El expresidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el fiscal general Néstor Humberto Martínez, serán testigos en el juicio contra Andrade. Así lo determinó el juez del caso que dio el aval para que estos testigos pedidos por la defensa de Andrade sean escuchados durante el juicio.



El juez indicó que también se aceptó que sean testigo los exministros

Mauricio Cárdenas, María Lorena Gutiérrez, Germán Cardona, Natalia Abello; el exdirector de Planeación Nacional, Simón Gaviria; el exsecretario de Transparencia de Presidencia, Rafael Merchán.



Por el lado de la Fiscalía se autorizó el testimonio de más de 20 testigos entre ellos Juan Sebastián Correa, exfuncionario de la ANI cercano al acusado; el exsenador Bernardo Elías Vidal y se condicionó el testimonio de Eleuberto Martorelli expresidente de Odebrecht, “quien se tendrá que presentar cuando sea citado, este despacho no va a permitir que el juicio se atrase porque el testigo no está listo para participar en el juicio".

Juez de caso Andrade denuncia seguimientos ilegales

El juez 25 de conocimiento de Bogotá denunció que en los últimos días ha notado “seguimientos ilegales” en sus desplazamientos por la ciudad.



Durante la audiencia el funcionario indicó que deja constancia de los hechos pues se sido objeto de “hostigamientos de motociclistas agresivos” en la calle.



Indicó que estas personas se han estacionado frente a su vehículo en actitud amenazante y que nunca había sufrido una situación similar. Sostuvo que se requieren de máximas garantías para la justicia.



