Testigo revela estrategia de exfuncionarios de mentir en caso AIS

Javier Enrique Romero, exdirector de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y testigo de la Fiscalía en el caso Agro Ingreso Seguro (AIS) terminó por reconocer en un juzgado que le mintió al ente acusador en sus primeras declaraciones.



Romero fue citado como testigo de la Fiscalía en el proceso contra Juan David Ortega Arroyave, exsecretario general del Ministerio; Óscar August Schroeder Muller, exasesor jurídico del Ministerio, y Tulia Eugenia Méndez Reyes, exjefe de la Oficina Jurídica, quienes siguen en juicio por las irregularidades en AIS.

En medio de una accidentada audiencia en la que los abogados se quejaron del testigo que, a juicio de ellos, opinaba de algo que no le constaba, Romero señaló que firmó, como si los hubiera escrito, varios informes que eran fundamentales para el programa AIS y que en realidad él no había realizado.



Y ante las preguntas de la defensa de uno de los procesados, habló de un plan de silencio que supuestamente existió en el Ministerio.



Dijo que en sus primeras declaraciones a la Fiscalía, en enero de 2010, dio una versión distinta de los hechos.



En su declaración inicial el testigo dijo que hizo parte del comité técnico para el convenio 055 y fue miembro del comité interventor y del comité administrativo, y que en el convenio 052 hizo parte del equipo interdisciplinario para los estudios técnicos de los términos de referencia o estudios previos.



Y en la audiencia afirmó que eso no era cierto y que mintió “porque ese era el acuerdo previo que tenían todos los funcionarios del Ministerio”.

Y en otro aparte de la declaración escrita de 2010, Romero señalaba que hubo un equipo interdisciplinario para construir y estructurar los términos de referencia para el convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y que se adelantó un estudio técnico para justificar que se trataba de un convenio de ciencia y tecnología, con lo que se evitó que se tuviera que acudir a una licitación pública.



Romero añadió que se hicieron varios encuentros para acordar las versiones que se entregarían a las autoridades luego de que estallara el escándalo.



“Se hicieron alrededor de cinco reuniones para ver cuál era la línea de defensa conjunta. Había varias líneas, primero que nadie hablara de otro, el doctor Schroeder redactó un documento (...) donde dice que teníamos qué decir, que los técnicos teníamos que asumir la elaboración de los documentos porque era inconveniente presentar a la dirección de Agro Ingreso Seguro como desarrolladora de la contratación porque ellos eran contratistas del IICA”, dijo en la audiencia en los juzgados de Paloquemao.



Luego mencionó que en una de las reuniones supuestamente manifestó no estar de acuerdo con entregar versiones acordadas y que entonces empezó a colaborar con las autoridades.



Igualmente reconoció que la dirección de desarrollo rural que lideraba no tenía nada que ver con AIS, pero a pesar de esto terminó por firmar documentos clave para el programa. Igualmente dijo que tuvo un contrato con el IICA pero que jamás fue a sus oficinas ni cumplió ninguna labor en ese instituto, sino que iba a trabajar al Ministerio



“O firmaba o firmaba. O uno firmaba o se iba del Ministerio eso era así”, dijo el testigo tras insistir que el proyecto AIS era el mas importante para esa cartera en ese momento.Finalmente aceptó que tiene en su contra dos denuncias penales por una declaración que ya había dado contra uno de las personas investigadas por el caso.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET