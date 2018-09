La declaración del testigo que enreda a Benedetti

Juan Carlos Madero, capturado el jueves dentro de la investigación por las chuzadas ilegales, prendió el ventilador al entregar detalles de sus supuestas relaciones con el senador Armando Benedetti.

Madero, privado de su libertad en el búnker de la Fiscalía, fue escuchado en interrogatorio y sus declaraciones serán compulsadas a la Corte Suprema de Justicia.



“Yo me reuní a finales de octubre de 2017 en las oficinas del senador Benedetti (...) Estuvimos presentes el señor Benedetti, su mano derecha y la esposa. Yo le expliqué los servicios que tenía y él me pidió la protección de los dos celulares y el de su esposa, además de solicitar la investigación del celular del abogado Jaime Lombana, de quien me entregó los números con el fin de encontrar algo para usarlo en su contra”, contó el capturado.



Madero agregó que se reunió con Benedetti en cerca de diez ocasiones, entre octubre de 2017 y marzo de 2018, y al principio le cobró siete millones y medio por sus servicios.

En total se habrían cobrado 40 millones y habrían tardado cuatro semanas, incluyendo los seguimientos al hijo de Lombana.



“Se entregó un informe final, pero el senador no quedó satisfecho y dejó de pagar; solo pagó dos meses de lo acordado”, indicó tras afirmar que, además, el senador pidió información sobre las cuentas de Lombana en el exterior, por la cual se le cobrarían 200 millones de pesos. Ese negocio, dijo el testigo, no se concretó.



“En otra ocasión me entregó otros dos números celulares y me pidió la ubicación de estos en unas fechas específicas, y me dijo que pertenecían al señor fiscal y a su esposa. Esto fue en la oficina del senador en la calle 51”, precisó Madero tras indicar que al menos una reunión realizada en un centro comercial quedó grabada en video.



También se comprometió a entregar esa grabación y otras evidencias. Y afirmó que un exintegrante de la Armada era quien recibía inicialmente la información.

Senador niega relación

El senador Armando Benedetti negó cualquier nexo con alguno de los capturados en la investigación. “Todo lo niego rotundamente (...) Yo no me he reunido con Madero para nada de esas cosas delincuenciales”, aseguró el congresista.



Y añadió: “Esto empezó con Guatibonza y Salinas, y como logré desvirtuar completamente que no tenía ninguna relación con ellos, ahora aparece el sexto eslabón para sostener las mentiras de la semana pasada (...) No tengo absolutamente nada que ver, y en la Corte demostraré que eso es mentira. Soy ajeno a cualquier actividad ilícita”.



