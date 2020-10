Testigo del caso Ordóñez dice que el abogado fue golpeado en riña

Este martes se iniciaron los testimonios para establecer qué ocurrió la noche del 8 de septiembre en el CAI de Villa Luz, en la localidad de Engativá, durante el juicio disciplinario que se adelanta en la Procuraduría General contra los expatrulleros de la Policía Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, acusados por su presunta responsabilidad en la muerte del estudiante de Derecho, Javier Ordóñez.



Contexto: ¿Quién era el abogado Javier Ordóñez, muerto tras abuso policial?​

El patrullero Henry Alejandro Bonilla, uno de los testigos de la defensa, aseguró que los uniformados señalados dijeron que el estudiante de derecho había sido agredido en una pelea que tuvo antes de ingresar al CAI.

“Recién ingreso el señor Javier Ordóñez al CAI, mis compañeros traían la información de que esta persona ya había sido agredida en una riña anterior”, dijo el patrullero a la Procuraduría.

Lea además: Golpe con arma contundente, clave en muerte de abogado



Posteriormente, Bonilla fue interrogado por el abogado Fray Segura, defensor de Juan Camilo Lloreda, quien le pidió que describiera los detalles sobre el estado de salud de su defendido tras la supuesta resistencia de Ordóñez.



“El compañero Lloreda me manifestó que el sujeto lo había agredido en la calle con puños y que le dolía la rodilla”, aseguró el uniformado en la audiencia.



Además describió que el abogado estuvo aproximadamente entre 45 y 50 minutos en el CAI de Villa Luz y referenció el estado en el que llegó.



“Llegó con su camisa rasgada, venía, por así decirlo, revolcado. Tenía su camisa rota, pero estaba consciente. No presentaba hemorragias o algo visual de que presentara una herida de gravedad”, dijo.



No deje de leer: Amenazan al capitán que indagó en la Policía muerte de Javier Ordóñez



Este miércoles continuarán hablando otros testigos de la defensa, en total 11, que comparecen en el juicio disciplinario que se adelanta en contra de los patrulleros. Participarán otros dos policías, comerciantes que le vendieron licor a la víctima, peritos e investigados.



El Ministerio Público esperaba escuchar también la declaración de otro agente, identificado como Fabio Moreno, pero este dijo que no lo haría para no autoincriminarse, pues tiene otro proceso abierto en la Procuraduría.



