Este jueves, en una nueva audiencia contra Jhonier Leal, principal sospechoso por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández, una testigo sorpresa dio un testimonio clave que terminó salpicando a otra persona.



A pesar de que han pasado cerca de dos años del doble homicidio, se siguen conociendo datos importantes sobre lo que ocurrió el 22 de noviembre de 2021, cuando encontraron los cuerpos sin vida de madre e hijo dentro de su vivienda, en La Calera.

Mauricio Leal, el reconocido estilista de la farándula colombiana, y su mamá, Marleny Hernández, aparecieron muertos en su lujosa casa, y aunque en un principio la escena del crimen daba a entender que el hombre se habría suicidado, las pruebas encontradas por la Fiscalía permitieron identificar que se trataba de un asesinato.



El principal sospechoso es el hermano e hijo de los fallecidos, Jhonier Leal, quien se ha declarado inocente en el caso en su contra, por lo que el juicio continúa. La última audiencia se llevó a cabo este jueves 21 de septiembre, en la que su defensa presentó a una testigo sorpresa que dio una declaración sorpresiva bajo juramento.



Se trata de Francisca Teresa Muñoz González, quien fue amiga de Mauricio Leal y cercana a la familia desde hace más de 20 años. ¿Qué dijo la mujer?

Supuestos inconvenientes de la familia con el conductor privado

En un principio Francisca Teresa Muñoz señaló que ella y Mauricio Leal eran muy amigos: "Él confiaba mucho en mí".



En medio de su declaración sobre la cercanía que tenía con el estilista fallecido, la mujer aprovechó para mencionar que la última vez que habló con él, este le confesó que iba a "suspender a su conductor".



"Me contó que lo iba a suspender. Después me contó que Marleny lo había recibido por pesar, que porque se había puesto a llorar. Entonces ella lo había recibido como su conductor", dijo al juez.



Además, señaló que Mauricio "no lo quería mas allí porque intervenía en sus cosas" y que "lo metía en problemas". Sin embargo, al poco tiempo, Marleny también habría tomado la decisión de despedirlo.



"Ella me comentó que iba a suspender al señor que estaba trabajando con ella, que porque el señor se le aparecía en el conjunto y no lo anunciaban. (...) El señor se le aparecía ahí en frente, y eso la tenía preocupada y la asustaba que porque él le decía: 'No, es que tengo una entrada secreta'".

La "excelente" relación entre Mauricio y Jhonier Leal

Según el testimonio de la mujer, los hermanos Mauricio y Jhonier tenían una "excelente relación.



"En Cali llegaba Jhonier muy temprano a trabajar y a ayudarle a Mauricio cuando a veces lo necesitaba", expresó Francisca Teresa Muñoz.



A su vez, también dijo que Jhonier tenía una buena relación con la mamá, y nunca evidenció una pelea o discusión fuerte entre ellos.



"En todos los años que estuve al pie de ellos, nunca los vi en problema de nada", añadió.

'Me llamó y me dijo que 'valía la pena matarlos''



Muñoz afirmó, bajo declaración juramentada, que también conocía a Carlos Andrés García, otro de los hijos de la señora Marleny, quien está cumpliendo una pena carcelaria por abuso sexual en Jamundí, Valle del Cauca.



Según su relato, Carlos Andrés estaba enfurecido con su hermano Mauricio y su mamá porque no le ayudaban a salir de prisión. El hombre quería que le colaboraran para los gastos de abogado y demás.



"Antes de morir ellos, hablé con Marleny. Estaba muy preocupada, me dijo que Andrés la estaba sobornando: 'O me das plata o te secuestro a Mauro'. Después Carlos me llamó y me dijo que 'valía la pena matarlos'", añadió.

De izquierda derecha: Mauricio Leal, Marleny Hernández, Jhonier Leal y Carlos Andrés García. Foto: EL TIEMPO

Cuando la mujer se enteró de que Leal y su mamá fueron asesinados, quiso rendir testimonio, pues le parecía sospechoso lo dicho por Andrés. Sin embargo, reveló que fue víctima de un atentado frente a su casa: hombres le intentaron quitar la vida. Desde ese momento, decidió quedarse callada.



Ahora, aceptó hablar ante la juez: "Vine aquí porque yo ya no tengo nada que perder, estoy muy enferma. Dije 'tengo que hablar lo que dijo Marleny'".



La amiga de la familia Leal Hernández pidió en el juicio que le brinden protección porque, dice, no sabe qué pueda pasarle tras estas nuevas declaraciones en el caso. La jueza la invitó a denunciar las amenazas para que las autoridades competentes puedan evaluar los riesgos y actuar.

