La trama tras plan de terrorista iraní para matar a 2 empresarios en Bogotá

A mediados de junio de este año, dos reconocidos empresarios israelíes y sus familias tuvieron que salir rápidamente de Bogotá, ciudad en la que residían hace varios años. Lo hicieron bajo estrictas medidas de seguridad y en un vuelo chárter hacia un punto desconocido.



La situación de emergencia se originó por una alerta de seguridad que lanzó una agencia de inteligencia colombiana que detectó que se estaba fraguando un atentado contra dos israelíes, el cual habría sido ordenado por un ciudadano iraní, que organismos de inteligencia del mundo califican como uno de los “más peligrosos terroristas”.



EL TIEMPO tuvo acceso a apartes de los documentos confidenciales sobre la alerta y la investigación adelantada desde Colombia en coordinación con 15 agencias de inteligencia a nivel mundial que vinculan a dos colombianos con Rahmat Asadi, de 40 años.



Asadi es considerado como uno de los asesinos más buscados en Dubái (Emiratos Árabes), señalado como “peligroso, altamente entrenado con vínculos con grupos terroristas”, se lee en el dossier en su contra. Interpol emitió circular roja para lograr su ubicación y captura en 194 países.



En Bogotá, a principios de abril, inteligencia tuvo los primeros indicios sobre los movimientos de seguimiento y vigilancia que estaban haciendo dos hombres, aparentemente, a dos empresarios extranjeros.



“En mayo los indicios ya eran una alerta y confirmamos que le venían haciendo lo que nosotros denominamos como 'inteligencia criminal' a dos importantes ciudadanos israelíes. Es decir, ya habían ubicado su lugar de residencia, sus lugares de trabajo, rutinas y los movimientos de su grupo familiar”, le dijo a este diario uno de los agentes al frente del caso.

La fuente señaló que en un principio se tejió la hipótesis de un secuestro, por lo que se pidió que se reforzara la seguridad de los extranjeros que serían los objetivos del plan. Y al confirmar la identidad de los colombianos que estarían organizando la acción criminal, la investigación tomó un giro de 180 grados al corroborar que se estaría planeando un homicidio.



“En medio del proceso, del cual no se pueden dar mayores detalles, se evidenció que 'Jimmy' y ‘Andrés K’ habían realizado la inteligencia criminal y ya habían contratado a un grupo de sicarios para ejecutar el plan”, aseguró el agente. Este diario conoce las identidades de estas dos personas pero no las publica para no entorpecer la investigación.



Al lograr la identificación de los dos hombres, de acuerdo con la fuente, se verificaron sus antecedentes estableciendo que ‘Jimmy’ y ‘Andrés K’ son dos señalados delincuentes internacionales dedicados al hurto de joyas que fueron capturados en Dubái en 2017, donde estuvieron privados de la libertad hasta marzo de 2021.

Asadi, de jugador de paintball a señalado terrorista

Abbas Yazdi, asesinado en 2014 por un comando dirigido por Asadi. Foto: Medios internacionales

En la cárcel, de acuerdo con los informes de inteligencia, ‘Jimmy’ y ‘Andrés K’, quienes están entre los 35 y 40 años, conocieron a Rahmat Asadi, con quien lograron un vínculo personal, gracias a que los dos colombianos dominan el idioma inglés.



Asadi, resaltan las agencias de inteligencia, era un jugador iraní, “estrella del paintball” que viajaba por diversos países bajo esa fachada, pero quien realmente “estaba haciendo contrainteligencia. Era un agente del Gobierno de su país”, se lee en el informe.



De hecho, Asadi es señalado de hacer parte de un comando que participó en el secuestro de Abbas Yazasanpanah Yazdi, un empresario iraní-británico, que vivía en Dubái y que fue asesinado en hechos registrados en 2014.



De acuerdo con las investigaciones Yazdi era un opositor político iraní.



Ese mismo año, Asadi fue capturado en Tailandia y extraditado a Dubái. En la cárcel, reiteró la fuente, se conocieron los tres hombres y durante los cerca de tres años y medio que estuvieron juntos se hicieron amigos.



“En la cárcel Asadi entrenó, orientó y designó tareas a ‘Jimmy’ y a ‘Andrés K’ para cuando estuvieran de regreso a Colombia”, destaca el informe confidencial conocido por este diario.

'Outsourcing criminal' islámico

La fuente señaló que esas tareas hacen parte de una nueva modalidad utilizada por los grupos terroristas islámicos, en este caso la Fuerza Quds, mediante lo que califican como “outsourcing criminal”.



Reclutan ciudadanos de determinado país, en este caso los dos colombianos, “con el objetivo de llevar a cabo atentados contra personalidades radicadas en otras naciones por temas laborales o personales”, señaló la fuente.



En Colombia, el objetivo de estos grupos —según se lee en el informe— “son los integrantes de la comunidad judía y los ciudadanos estadounidenses”.

De hecho, las autoridades mundiales están preocupadas por esta modalidad de “outsourcing criminal”, ya que la Fuerza Quds, es parte de la guardia revolucionaria islámica, especializada en operaciones encubiertas y no convencionales.



Lo alarmante, aseguró el agente de inteligencia, es que esta modalidad se ha hecho evidente en diferentes partes del mundo, por lo que las agencias internacionales están trabajando de manera coordinada para compartir información en tiempo real para neutralizar estos hechos terroristas.

'Jimmy' y 'Andrés K' terminaron estafando al terrorista

Los agentes establecieron que Rahmat Asadi les confirmó a ‘Jimmy’ y ‘Andrés K’ el pago de 100.000 dólares, que se realizaría a través de plataformas digitales usando criptomonedas “para no dejar ningún registro o evidencia”.



Asadi recuperó la libertad en octubre de 2020, en una situación no muy clara, porque a pesar de esa libertad hoy es uno de los más buscados en el Medio Oriente, destacó el agente, y añadió que el hombre estaría refugiado en su país: Irán.



Por ello, confirmaron los investigadores que los dos colombianos le reportaban directamente a Asadi los avances en los seguimientos y la ubicación de los empresarios israelíes.



“'Jimmy’ y ‘Andrés K’ trataron de pasar inadvertidos en Bogotá, pero los pudimos identificar porque se movilizaban en carros de alta gama, de fabricación alemana y japonesa, y porque tienen problemas de consumo de drogas y en algunas ocasiones se descuidaron y hablaron de más”, aseguró el agente.

Con la salida del país de los empresarios israelíes el plan de ‘Jimmy’ y ‘Andrés K’ se fue al traste, con un agravante: “Ya habían recibido de parte de Asadi un adelanto de 20.000 dólares a través de criptomonedas”, señaló el investigador.



Es así que el iraní empezó a exigir resultados, es decir, ver a través de los medios de comunicación registrado el asesinato de los dos extranjeros. “Al parecer empezó a presionarlos y hasta a amenazarlos por lo que los dos hombres, ‘Jimmy’ y ‘Andrés K’ se dieron a la fuga. Prácticamente estafaron a uno de los terroristas más buscados en el mundo, con las implicaciones que se pueden dar”, afirmó la fuente.



De hecho, Asadi, según la investigación, les habría indicado a los dos colombianos que de salir bien el “golpe en Bogotá”, los contrataría para ejecutar acciones similares en Azerbaiyán, en Estados Unidos, Bulgaria y África.



Tras el incumplimiento del contrato y ante el seguimiento de las autoridades, los dos colombianos desaparecieron.



Inteligencia le sigue el rastro migratorio a ‘Jimmy’ y ‘Andrés K’ y se espera que busquen protección para sus familias por el temor fundado de una retaliación de Rahmat Asadi.

El caso fue analizado a finales de julio, a través de una reunión multimedia, por varias agencias dentro del trabajo de cooperación internacional con el fin de cerrarle el paso a esta nueva modalidad de terrorismo islámico y mantener la alarma a nivel mundial sobre los blancos que se podrían estar fijando.

¿Qué es la Fuerza Quds?

Se trata de un grupo táctico de inteligencia y contrainteligencia que reúne los cuerpos élite de la Guardia Revolucionaría Islámica con sede en Irán.



La Fuerza Quds fue fundada por Qasem Soleimani, quien llegó en un momento a ser el terrorista más buscado en el mundo y murió en una operación con drones adelantada por Estados Unidos, en enero de 2020.



Esta Fuerza apoya a grupos guerrilleros o milicias como Hamas y la Jihad en Palestina; y Hezbolá en el Líbano.



La Fuerza se conformó durante la guerra ente Irán e Irak y hoy cuenta con unos 7 mil hombres que son calificados como terroristas.



