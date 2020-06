Termina juicio al gobernador de Arauca en la Procuraduría

Argumentando que el contrato por el que está siendo investigado nunca entró en ejecución, pues se canceló en virtud de las normas para la prevención del coronavirus, la defensa del gobernador de Arauca, Facundo Castillo, pidió declarar su inocencia en el juicio que le sigue la Procuraduría.



Castillo responde por un contrato de más de 570 millones de pesos para la realización de eventos artísticos y culturales en el municipio de Cravo Norte, esto en plena emergencia sanitaria en el país debido a la covid-19.

La Procuraduría le reprochó al gobernador haber suscrito ese contrato, al parecer, sin tener en cuenta la emergencia sanitaria en el país.

Héctor Alfonso Carvajal, abogado del gobernador, afirmó que aunque el cuestionado contrato se firmó, este luego se canceló y nunca entró en ejecución precisamente por las medidas que el mismo gobernador Castillo adoptó para la prevención de la covid-19.



Igualmente mencionó que las supuestas irregularidades que la Procuraduría señaló en ese contrato se refieren a etapas precontractuales en las que, dijo el abogado, el gobernador no participó puesto que eso está a cargo de otros funcionarios.



Así, el defensor dijo que lo único que hizo el gobernador fue firmar el contrato, pero que su responsabilidad como mandatario, además de la firma, empezaba en la ejecución del contrato y que, como eso no sucedió porque el contrato fue suspendido, el mandatoario no tiene ninguna responsabilidad.

Igualmente, reiteró que ese contrato nunca “nació a la vida jurídica” pues no se ejecutó, y que solo se registró en la plataforma de contratación pública Secop para que se pudiera terminar formalmente, dadas las circunstancias de pandemia.



Por ello, afirmó el defensor, la Procuraduría no logró probar la supuesta responsabilidad del gobernador Castillo en las señaladas irregularidades en el contrato, pues él no lo diseñó, solo lo firmó



Y tampoco probó, según el abogado, que el gobernador pretendiera ejecutar este contrato de festividades en medio de la pandemia, pues fue el mismo gobernador el que informó públicamente que no podrían realizarse ese tipo de actividades por las medidas para frenar la expansión del virus.

Por eso, el abogado dijo que la investigación era “infundada”, y criticó que se abierta una investigación contra el gobernador por un contrato que nunca se ejecutó.



Finalizados los alegatos finales de la defensa del gobernador, la Procuraduría citó para el próximo 30 de junio para dar a conocer la decisión de este juicio.



