Fin de juicio disciplinario de caso Ordóñez, policías piden absolución

Con la lectura de los alegatos de conclusión de las partes, terminó este jueves el juicio disciplinario contra los patrulleros de policía Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, quienes son procesados por abuso de autoridad y el homicidio del estudiante de derecho Javier Humberto Ordóñez, quien falleció tras un operativo policial en el occidente de Bogotá el 9 de septiembre de este año.

Durante la audiencia de este jueves, el procurador delegado para la Fuerza Pública, Herman Rincón, escuchó primero los alegatos de conclusión del patrullero Lloreda Cubillos, quien en el proceso, en el que asumió su propia defensa -sin abogados-, no dio su versión de los hechos durante las audiencias, ni interrogó a ninguno de los testigos.



Lloreda comenzó su intervención argumentando que desde que se inició esta investigación, primero en la Inspección General de la Policía y luego en la Procuraduría, ha habido irregularidades como que nunca hubo una indagación preliminar de los hechos sino que desde el inició fue una investigación formal.



Señaló también que era "absurdo" que esa investigación se hubiera comenzado tras una publicación periodística. Y añadió que se violentó el debido proceso y la presunción de inocencia, y que durante el proceso, por economía procesal, se vulneraron los derechos de los procesados, "lo que muestra más afán de sancionar que encontrar la verdad".

Durante las audiencias del juicio, en un momento el patrullero Harby Damián Rodríguez señaló a su compañero de haberle pegado a Ordóñez en el CAI, pero Lloreda argumentó que en el fallo no se podía tener en cuenta esa versión porque Rodríguez actuó como disciplinado, dio una versión libre no una declaración jurada, y "no se encontraba en actitud de declarar pues ha sido internado en psiquiatría y eso hace que su versión no se pueda tener en cuenta".



Sin embargo, Lloreda sí citó otra parte de la declaración de su compañero en la que este dijo que él fue agredido por Ordóñez la noche de su muerte, y que como respuesta a esa agresión tuvo que usar la táser.



Citó, además, que el examen de Medicina Legal y la necropsia no relacionan el uso del táser con la causa de muerte por lo que no se le puede atribuir ese hecho. "El occiso tenía grado 3 de toxicología, lo que llevó a agredirnos y a que tuviéramos que hacer el procedimiento para inmovilizarlo. Él sufrió varios traumatismos, muchos de los cuales fueron productos de la riña que se presentó previo a nuestra llegada, ahí recibió varios traumatismos", señaló.



Y es que durante el juicio el patrullero Rodríguez señaló que ellos llegaron al barrio donde estaba Ordóñez con dos amigos porque recibieron una llamada para atender una riña en la que él supuestamente estaba involucrado.

Según el dictamen de Medicina Legal, Ordóñez falleció producto de traumas que le ocasionaron la explosión de un riñón y el grave deterioro del otro, que llevaron a una hemorragia interna. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

Sobre el testimonio de Wilder Salazar, amigo de Ordóñez quien estaba con él esa noche y también fue trasladado al CAI de Villaluz, el patrullero Lloreda dijo que parrte de su relato hace referencia "a hechos que escuchó de las noticias y al dictamen de Medicina Legal, pero no a cosas que le consten".



También dijo que el amigo de Ordóñez señaló en algún momento: 'quien mató a mi amigo fue el patrullero Damián'.



Concluyó diciendo que no hay pruebas que permitan deducir que la muerte de Ordóñez haya sido producto del forcejeo que se ve en videos difundidos en internet, que él fue agredido por Ordóñez, que en los videos dentro del CAI de Villa Luz nunca se ve que haya agredido al estudiante de derecho y que quedó demostrado que él "actuó en ejercicio de un deber" al atender la llamada por riña y luego capturar a una persona por agresión a servidor público.

Por su parte, Yeison Cárdenas, abogado que representa a la víctima (familia de Ordóñez) pidió que los patrulleros reciban la más alta condena, relativa en destitución, porque "el caso de Ordóñez es quizás de los más aberrantes ocurridos este año" y porque en esa muerte, a su juicio, tuvieron que ver los policías.



"Hubo provocaciones de los patrulleros quienes dijeron: 'de esta no se salva', y efectivamente no se salvó porque lo asesinaron", sentenció el abogado, quien añadió que la necropsia decía que en el cuerpo de Ordóñez había huellas de forma redondeada "que corresponden con las botas de los uniformados".



Concluyó diciendo que el estudiante de derecho fue torturado y asesinado dentro del CAI de Villaluz, por lo que pidió justicia "y que se condene a los señores por tortura agravada y homicidio agravado" con la pena más alta.

En último lugar habló Jorge Páramo, defensor del patrullero Rodríguez, quien señaló que "solo los culpables se niegan a subir al estrado" y que su defendido debe ser declarado libre de responsabilidad a título de dolo y de culpa de las faltas enrostradas.



Explicó que los patrulleros se dirigieron al sitio donde estaba Ordóñez esa noche para responder a una riña, que se abordó a tres sujetos y se les pidió ir a sus casa pero que Ordóñez los agredió.



Señaló que además de los videos ampliamente difundidos por internet, hay otros de los momentos previos que probarían esa agresión y la riña, pero que esos no fueron valorados en conjunto con el publicado por los medios de comunicación, "lo que llevó a omitir parte de los hechos y que la opinión pública tuviera acceso a parte parcializada de la información".



Agregó que por su grado de alcoholemia, "el occiso no solo increpó sino que impidió procedimientos policiales", que en los videos no se ven agresiones y que aún si las hubo, no fueron propinadas por el patrullero Rodríguez.



"Los videos tanto al interior del CAI como de exteriores dan cuenta del buen proceder de Harby", señaló, tras agregar que un documento fílmico tiene mayor credibilidad que una declaración porque la grabación es un documento fiel mientras que en los testimonios se puede omitir parte de la verdad.

Durante el juicio disciplinario se mostraron videos en los que se ve cómo Ordóñez fue ingresado a rastras al CAI de Villa Luz. Foto: Archivo particular

Continuó diciendo que no hay pruebas de que su defendido hubiera usado el táser o agredido con puños y patadas a Ordóñez, ni dentro ni fuera del CAI, y que el testimonio de Salazar, el amigo de Ordóñez, habla de agresiones por parte de un uniformado pero que ese no fue Rodríguez.



El abogado también señaló además que aunque en el video publicado por medios de comunicación se oye a Ordóñez diciendo "ya no más", no prestaba colaboración para ser esposado. Igualmente, dijo que Rodríguez nunca tuvo la custodia de la víctima, y que en los videos dentro del CAI se ve que son policías distintos los que lo tiran al piso y lo entran a rastras.



"Si bien existió una conducta abusiva en el ejercicio de policía, ella no puede ser atribuible a mi prohijada, no hay prueba alguna", concluyó el abogado Páramo, quien pidió exonerar de responsabilidad disciplinaria a Rodríguez.

Con la culminación de los alegatos de conclusión, se fijó como fecha para la lectura del fallo disciplinario el martes 27 de octubre a las 8 a. m., cuando se sabrá si los patrulleros serán sancionados disciplinariamente, o no.

