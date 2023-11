¿Tendría alguna implicación legal la quema del muñeco con la imagen del Presidente?

“La seriedad del Centro Democrático se pierde y los argumentos se olvidan cuando personas salen a quemar muñecos que imitan al presidente de la República. Dejan sin autoridad para reclamar seguridad”.



Con ese mensaje, el expresidente Álvaro Uribe rechazó la quema de un muñeco con la imagen del presidente Gustavo Petro frente a la sede del Misterio de Salud, en el marco del debate a la reforma a la Salud.

A través de su cuenta de en la red social x, el jefe de Estado compartió el video en el que se puede observar al excandidato del Centro Democrático por la Asamblea de Santander, Mauricio Matri, en el que lanzó duros insultos y luego quemó el muñeco de tela con la imagen del primer mandatario y que además tenía una bandera del M-19.



“Miren cómo construyen el odio”, dijo el Presidente Petro en la red social, que pidió investigar el hecho.



El video en el que se observa el acto fue subido por Matri a su cuenta en la red X con el mensaje: “Muerte política a Gustavo Petro y su pacto de hampones ¡Colombia se respeta! Y vamos ha hacerla respetar, cómo nos toque, hasta donde nos toque y que cese la horrible noche. En Colombia somos Comuneros, no Comunistas con #PasiónyCorazón”.

El expresidente Álvaro Uribe rechazó el gesto de quemar un muñeco con la cara de Gustavo Petro. Foto: El Tiempo

¿Es delito?

¿Podría ser calificado como un delito la quema del muñeco con la imagen del Presidente?



EL TIEMPO consultó a varios penalistas quienes dieron sus miradas al respecto.



El penalista Camilo Burbano considera que la acción no tendría una incidencia “penalmente relevante”.



“Podría pensarse en un delito de injuria por vía de hecho, pero ese tipo de acciones están protegidas por el derecho a la protesta legítima, mientras no constituyan una incitación a cometer algún delito”, dijo el abogado.



Por su parte, el penalista Iván Cancino considera que la quema no podría calificarse como un delito, y en todo caso tendría cabida “una infracción del Código de Policía”.

En el Ministerio de Salud se llevó a cabo un plantón en contra de la reforma a la salud, donde asistieron opositores del Gobierno Nacional y Políticos de la Derecha. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Para el abogado José Moreno, la acción debe mirarse bajó el análisis del 348 del Código Penal, el cual se refiere a la instigación a delinquir. Este artículo establece que quien pública y directamente incite, financie o promueva a otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos incurrirá en multa a menos que se adecuen en otras conductas más gravosas que sí tienen pena de cárcel.



Sin embargo, el abogado señaló que “en el presente caso hay que revisar si los hechos se dieron de esta manera o simplemente se desarrolló esta quema en ejercicio del marco de la protesta en donde la Corte Constitucional ya ha expresado en varias oportunidades que este tipo de conductas no se adecuan a las conductas típicas, siempre y cuando, no excedan el marco del ejercicio de la libertad a protestar”, dijo el penalista Moreno.



Consideró que la simple quema del muñeco con la foto del presidente “no se adecúa típicamente a un delito, pero si podría ser reprochable socialmente al ser una actividad que genera odio y divide aún más a la sociedad”.



Dentro de las voces de rechazo a esta acción se suma la de Gustavo Bolívar, excandidato a la alcaldía de Bogotá, quien señaló: “Corresponde al pueblo hacer respetar al presidente elegido democráticamente. ¿Cómo? Paciencia, pedagogía, amor. La ultraderecha llena de odio a Colombia. Nosotros llenémosla de amor”.

