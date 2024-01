'Me duelen las críticas': Tarzán, de El Desafío, llora por escándalo de fraude a ARA

En la madrugada de este 4 de enero, Andrés Alfonso Miranda Mendoza, mejor conocido como 'Tarzán', exparticipante del concurso 'El Desafío', publicó un video en su cuenta de Instagram en donde responde a un comentario que habla de la millonaria estafa a las tiendas ARA por la que se le fue imputada prisión domiciliaria por el Juzgado 36 penal de Bogotá.



(Le puede interesar: 'Tarzán', exparticipante de 'El Desafío', vinculado en millonario fraude a tiendas ARA).

Me duelen las críticas, me duele lo que digan los demás FACEBOOK

TWITTER

En el video publicado, el cual ya tiene más de 60 mil visualizaciones, se puede observar al joven llorando a la cámara mientras responde una de las acusaciones que le realizaron sus seguidores en los comentarios de una historia, en donde pedía que le enviarán preguntas para responderlas en un reel.



"Me duelen las críticas, me duele lo que digan los demás, me hiere como a todo ser humano, yo tengo un corazón, un alma, un espíritu", expresó el deportista frente al comentario que decía 'Mereces estar preso por ladrón. Devuelve lo que te robaste'.



Se debe destacar Miranda Mendoza fue acusado por la Fiscalía el pasado 5 de diciembre, tras ser señalado de estar vinculado en el fraude contra Tiendas Ara por unos 2.300 millones de pesos.



(Le recomendamos leer: Tarzán, de El Desafío, admitió que recibió dinero en caso de fraude a ARA: esto dijo).

Facebook Twitter Linkedin

'Tarzán' fue señalado en el entramado de estafa a Tiendas Ara. Foto: Instagram de Tarzán

En la investigación realizada por el ente de control nacional, se reveló que la empresa a Jerónimo Martins S. A. (Tiendas Ara), denunció una estafa millonaria ocurrida el pasado mayo después de una alerta en las oficinas de Davivienda en Cartagena.



Al parecer se habría hecho una transacción a una cuenta falsa que se hizo pasar por la empresa El Gran Langostino, proveedor de productos de mar para la multinacional. Según la Fiscalía, un hombre falsificó un certificado de la Cámara de Comercio para hacerse pasar como su representante legal.



Dicha 'empresa' le pidió a las Tiendas que hiciera un envío de 2.300 millones como pago por servicios realizados.



De acuerdo con la investigación, los dineros fueron movidos a diferentes cuentas corrientes de Daviplata a ciudades como Cartagena, Valledupar, Sincelejo y Barranquilla, entre las transacciones aparece el nombre del influencer.

En este caso no hice nada malo, no sabía lo que sucedió. Yo simplemente hice un favor FACEBOOK

TWITTER

En una pasada entrevista con EL TIEMPO, Miranda había admitido recibir una suma de 20 millones de pesos a su cuenta, sin embargo, dijo que se considera inocente debido a que desconocía la red de fraude detrás del dinero.



"En este caso no hice nada malo, no sabía lo que sucedió. Yo simplemente hice un favor", comentó sobre el caso en la grabación publicada en formato de 'reel'. "Me duele cuando escriben este tipo de cosas", expresó entre lágrimas.



El joven le había explicado a esta casa editorial, que recibió el dinero mencionado, ya que un amigo lo contactó para hacerlo. “Yo, sin más preámbulos, le hice el favor. Le dije que sí”, admitió en su momento.



Al parecer, dicha persona le pidió a Miranda Mendoza que enviará ese dinero a otra entidad bancaria. Al día siguiente habría hecho una transacción de 10 millones y después de 8 millones de pesos, antes de que su cuenta fuera bloqueada.

En el video publicado este viernes no se dan detalles del caso, sin embargo, aseveró que "simplemente actúe de buena fe, ayude, como siempre", dijo que, aunque se le critique, "nunca" a pensando en hacer el mal a nadie.



"Yo no tengo mal corazón, siempre he tratado de hacer lo bueno. No me meto con nadie", afirmó.

Yo no iba a ensuciarme por una miseria, primero hubiese pensado en mi familia FACEBOOK

TWITTER

La Fiscalía General de la Nación le imputó al deportista los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, uso de documento falso y suplantación personal.



Se debe resaltar que entre los capturados por el crimen están 'Tarzán' y Rigoberto Buendía, directivo de una oficina de Davivienda, quien sería la persona que facilitó las transacciones. Según la entidad, habría varios prófugos de esta red de estafa.

Facebook Twitter Linkedin

Tarzán desafío y estafa a tiendas Ara Foto: Pantallazos de videos en Redes sociales

"Si yo hubiese sabido lo que estaba pasando, yo no iba a ensuciarme por una miseria, primero hubiese pensado en mi familia", dijo refiriéndose a su esposa y a su bebé recién nacida, con quienes vive en un apartamento en Sogamoso, Boyacá.



Finalmente, el deportista advirtió a sus seguidores para que no les sucediera lo mismo que a él. "Cuídense mucho de esto. No confíen en nadie, a veces quien dice ser amigo, no lo es, siempre hay persona que de frente te muestran una cosa y detrás te dan una puñalada", precisó.



Según 'Tarzán', ya habría impuesto una demanda a la persona que lo involucró en el crimen, debido a que estaría huyendo de la justicia.



"A la persona que me escribió eso no le puedo decir nada, simplemente que soy un ser humano como tú, ponte en mis zapatos y dime si a ti te gustaría ​que te metieran en prisión por algo que no hiciste", concluyó en el video en medio de lágrimas y con el efecto de música triste sonando de fondo.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

Lea más noticias...