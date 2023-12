Tarzán, de El Desafío, admitió que recibió dinero en caso de fraude a ARA: esto dijo

“Estoy viviendo un infierno”, así describe Andrés Alfonso Miranda Mendoza sus últimos 20 días, luego de que personal de la Fiscalía y de la Policía llegaran hasta su apartamento en Sogamoso, Boyacá, donde vive con su esposa y bebé recién nacida, para capturarlo tras ser señalado de estar vinculado en el millonario fraude contra Tiendas Ara.



Miranda Mendoza, conocido como 'Tarzán' en su participación en el reality 'El Desafío', le dijo a EL TIEMPO cuáles son las circunstancias por las que está en la mira de las autoridades por el fraude de unos 2.300 millones de pesos.



(En contexto: 'Tarzán', exparticipante de 'El Desafío', vinculado en millonario fraude a tiendas ARA)

En los documentos de la Fiscalía, la empresa Jerónimo Martins S. A. (Tiendas Ara) denunció la estafa de la millonaria cifra por parte de un entramado en el cual también estaría un directivo de una oficina del banco Davivienda en Cartagena.



A grandes rasgos, la investigación adelantada por la Fiscalía está demostrando cómo un hombre falsificó un certificado de la Cámara de Comercio de la empresa El Gran Langostino, proveedor de productos de mar para Tiendas Ara, para hacerse pasar como su representante legal.

Una vez realizó ese engañó, suplantó a la empresa de mariscos por correo electrónico para que Tiendas Ara le enviara dicho valor como pago por los servicios realizados. Ahí aparece la figura de Rigoberto Ernesto Buendía, directivo de una oficina de Davivienda, quien sería la persona que facilitó las transacciones.



Posteriormente, estos dineros fueron movidos a diferentes cuentas corrientes y usuarios de Daviplata. En estas transacciones es en las que aparece el nombre de ‘Tarzán’.

‘Tarzán’ admitió que recibió 20 millones de pesos



‘Tarzán, quien saltó a la fama tras el reality ‘El Desafío’ en el 2022’, le dijo a EL TIEMPO que un amigo lo contactó para que le recibiera una suma de 20 millones de pesos en su cuenta del banco Davivienda.



“Yo, sin más preámbulos, le hice el favor. Le dije que sí”, admitió sobre el recibo de unos dineros. Según el propio Miranda Mendoza, su amigo le dijo que le enviara lo antes posible ese dinero a su cuenta de otra entidad bancaria, pero como era de noche, el pasado mes de mayo, le manifestó que lo haría hasta el otro día.

Andrés Alfonso Miranda Mendoza, conocido como 'Tarzán', de El Desafío. Foto: Instagram de Tarzán

Y así fue, ‘Tarzán’ señaló que él sacó el dinero del banco: primero con una transacción de 10 millones de pesos, después otra de 8 millones de pesos y luego la cuenta fue bloqueada.



(De interés: Fiscalía ya investiga presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes)



Una vez bloquearon la cuenta, su amigo le pidió que fuera al banco Davivienda porque necesitaba los otros millones, pero en la entidad le pidieron documentos, como la declaración de renta, para seguir adelante con el proceso. “Yo todavía no había declarado renta porque yo lo hago por primera vez este año”, contó.



Tras esas situaciones, ‘Tarzán’ dijo que se desentendió del tema y no le prestó más atención hasta el pasado 15 de noviembre, cuando la Fiscalía llegó hasta su apartamento para detenerlo.

¿De qué acusan a ‘Tarzán’?



La Fiscalía le imputó a Andrés Alfonso Miranda Mendoza los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, uso de documento falso y suplantación personal.



En la diligencia, ‘Tarzán’ no aceptó cargos, así como los demás señalados en el millonario fraude a Tiendas Ara, y fue cobijado con prisión domiciliaria mientras avanza el proceso. Al único a quien se le dictó medida privativa de la libertad en centro carcelario es a Rigoberto Buendía; además, habría varios prófugos de esta red de estafa.

Proceso judicial que avanza por fraude a Tiendas Ara. Foto: Rama Judicial

Según ‘Tarzán’, “lo único” que tiene la Fiscalía contra él son las evidencias de haber recibido ese dinero, situación que sí admitió, pero dijo que es una víctima más por hacerle el favor a su amigo, a quien conoció en una empresa de publicidad.



“En las audiencias aparece que los otros implicados tienen llamadas entre todos, tienen consignación entre ellos mismos, tienen fotografías y videos en donde están juntos, en donde llegan al banco, en donde hacen ese poco de cosas”, manifestó.



Para este deportista, su pecado fue recibir esos 20 millones de pesos. Sobre las pruebas en su contra también contó que la Fiscalía tiene en su poder las imágenes cuando saca 8 millones de pesos del banco con su particular look, de pelo crespo con la mitad pintado de amarillo.



“Yo saqué los 8 millones de pesos del cajero y esa es la prueba que tiene la Fiscalía. Yo no digo que no, yo digo todo lo que pasó y fue eso. La Fiscalía no tiene ninguna otra prueba para vincularme con ese caso. Me vinculan como si yo hubiese sido el autor de toda esa vaina”, dijo.

‘Soy inocente’: ‘Tarzán’



Miranda Mendoza dijo que se considera inocente, pues aseveró ante el Juzgado 36 penal de Bogotá que desconocía toda la red de fraude que había detrás de ese dinero.



“Puse una demanda a la persona a quien le hice el favor. Él está huyendo en este momento. Yo no tengo nada que ver con eso”, aseguró.

Abrieron su primer local en Pereira hace 10 años. Foto: Cortesía de Tiendas Ara

Tras unos 15 días en prisión, el joven dijo que fue una sorpresa cuando lo capturaron y los cargos que le imputaron. “No sabía nada hasta que, en las audiencias, la Fiscal explicó el caso”, dijo.



Respecto a la persona que lo involucró en el caso, agregó que lo conoció en una empresa de publicidad en la que coincidieron y se ganó su confianza. En las audiencias, ‘Tarzán’ reiteró que recibió la plata, pero que “fue por hacer un favor y que no hizo nada más”.

Manifestó que ahora comienza una lucha por demostrar su inocencia, teniendo en cuenta que queda una mancha en su carrera como 'influencer'.



“Es una mancha para la reputación, para todo”, lamentó ‘Tarzán’, quien cuenta que sus 15 días en prisión fueron el “infierno”.



CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

EDITOR ÚLTIMAS NOTICIAS EL TIEMPO