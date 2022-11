Por los pasillos de la cárcel La Picota se coló un abogado estadounidense en el pabellón de más alta seguridad del penal, fue a visitar a Jesús Hugo Berdugo Chávez, a quien los registros lo ubican con el alias de Tánatos o Anyi, un interno sindicado de ser un poderoso capo que le sirve de enlace al Cartel de Sinaloa en Colombia.



(Lea: Lo que se sabe sobre caso de agresión en El Dorado: 'Fiscalía tomó la denuncia')



Ese señalamiento lo tiene a punto de ser extraditado a Estados Unidos.



Sin embargo, lo que prendió las alarmas de las autoridades —en tres frentes distintos— no es su conducta ni los detalles del encuentro, sino el hecho de que Todd C. Yoder, el abogado en cuestión, el miércoles 16 de noviembre alcanzó a pasar un filtro de seguridad con un documento que denuncian como falso.

La Fiscalía y la Procuraduría ya tienen un informe preliminar que podría derivar en sanciones a los que estén implicados en el polémico ingreso. FACEBOOK

TWITTER

A la espera de mayores resultados en la investigación, el episodio ha sido manejado con completo hermetismo por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Solo se conoció de parte de la entidad un comunicado dos días después del ingreso, en el que dieron pocos detalles, entre esos, que el funcionario al que le suplantaron la firma iba a adelantar una denuncia penal por falsedad en documento público.



En esa línea, este diario conoció que el Inpec, la Fiscalía y la Procuraduría ya tienen un informe preliminar que podría derivar en sanciones a los que estén implicados en el polémico ingreso. Eso sí, en caso de que se encuentre una actuación irregular, ya que el día en el que cayeron en cuenta del error —debido a un dragoneante que avisó—, no se halló mayor irregularidad para judicializar al norteamericano.



(Lea: Dilan Cruz: a tres años de su muerte, familia pide máximo apoyo de autoridades)



Las piezas clave que esta semana han estado analizando los agentes se componen de cámaras de seguridad y del papel en el que se falsificó la firma del capitán de vigilancia de La Picota, volante que fue usado para que Todd C. Yoder lograra su cometido de verse con el supuesto ‘narco’ pedido en extradición por la Corte para el Distrito Sur de Florida, por un cargo relacionado al tráfico de droga.



Producto de esa actividad, este señalado capo, detenido en enero de 2020, habría amasado una fortuna que se extendió por varios departamentos del país con casas, mansiones, carros de lujos y hasta haciendas.



En su momento, la Dijín y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) enfatizaron en que el modo predilecto de ‘Tánatos’ a la hora de delinquir llamó la atención de los investigadores porque su red de narcotráfico utilizó la última tecnología para el envío de semisumergibles con droga, que arrancaban desde el Pacífico y paraban en México, donde transbordaban los cientos de kilos hasta su destino final.



(Lea: Angélica Lozano deberá rectificarse por calumnia contra exfiscal Martínez)

Facebook Twitter Linkedin

Todd Yoder, abogado de Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

En diálogo con EL TIEMPO, el abogado que está en el ojo del huracán dijo ser una víctima más. Contó que su presencia en el Pabellón de Alta Seguridad de La Picota se debe a que una colega suya lo invitó a conocer el expediente de un preso solicitado en extradición, cosa que él no vio como algo irregular.



La persona que lo acompañó es la abogada Tatiana Calderón, quien también aparece mencionada en el informe preliminar sobre el caso.



Sobre los detalles del encuentro ninguno de los dos abogados se pronunció, pero sí dejaron claro que no tuvieron nada que ver con la falsificación del boleto de entrada y que están a disposición de las autoridades cuando así lo requieran.



(Lea: Caso Uribe: Fiscalía dice que el expresidente no cometió delito)



“No conozco el mecanismo de ingreso a La Picota. Entregué mi pasaporte y mi tarjeta profesional y la persona que estaba conmigo se encargó de los trámites. No firmé nada. Incluso, ingresé, escuché a la persona que íbamos a visitar y solo después de salir supe que había una supuesta irregularidad”, contestó Todd C. Yoder, quien ha representado a varias personas judicializadas en Colombia.



Uno de sus clientes fue Jorge Enrique Pérez Ruiz, dueño de la entonces aerolínea West Caribbean, quien resultó condenado a cinco años de cárcel.

Rotaron al personal

Calderón sostiene que ya se ha comunicado con el Inpec para aclarar lo ocurrido, y que solo hasta las 2 de la tarde fue que pudieron entrar al Pabellón de Alta Seguridad. FACEBOOK

TWITTER

La primera reacción del Inpec ante la entrada de Todd C. Yoder fue comunicar que su mismo equipo reportó la situación. En efecto, el abogado alcanzó a entrar y un funcionario alertó hacia el mediodía que en la tirilla que arroja el sistema había algo raro.



Frente a ese episodio, serán las autoridades las que se pronuncien. Por ahora, la colega del estadounidense sostiene que ya se ha comunicado con el Inpec para aclarar lo ocurrido, y que solo hasta las 2 de la tarde fue que pudieron entrar al Pabellón de Alta Seguridad.



Frente al caso en análisis, EL TIEMPO obtuvo respuesta por parte del Inpec, institución que recordó que espera mandar un mensaje contundente de cero tolerancia a la corrupción y que, de hecho, ya tomó algunas acciones.



(Lea: Fiscalía aceleró el proceso y acusará a la mujer que insultó a Francia Márquez)



“Respetando el debido proceso y sin ánimo de afectar la seguridad, una acción importante que adelantó la dirección del penal fue la rotación del personal y la entrega de las minutas o libros de control a nuevos cuadros de mando con el ánimo de dinamizar el trabajo y mejorar el proceso de seguridad”, se lee en la respuesta.



Por su parte, la abogada Tatiana Calderón amplió su mensaje en el sentido de dejar claro que la solicitud que les hizo a los directivos de la cárcel es que le “expliquen por qué otras abogadas han ingresado con colegas americanos y colombianos como si fueran investigadores, sin que les exijan las acreditaciones”. Mientras tanto, los investigadores examinan otros nombres mencionados en el escándalo por el boleto falso, para así individualizar cualquier posible conducta irregular.

El poder del capo

En una redada contra el narcotráfico en el occidente del país, Jesús Hugo Berdugo Chávez fue capturado junto a otras cuatro personas procesadas por presunto tráfico de drogas. Su detención, en particular, se efectuó en Cali en el 2020 y una pista para dar con su paradero fue que la red en la que estaría involucrado tenía la costumbre de usar señuelos para sus negocios ilícitos.



Así lo soporta el seguimiento que agentes estadounidenses y la Fiscalía General de la Nación hicieron en Colombia, donde encontraron que enviaban inicialmente una embarcación con hasta 400 kilos de cocaína, y tan solo una hora después venía el cargamento más grande. Es decir, el primer envío solo era el distractor para las autoridades costeras de la mercancía que por toneladas enviaban —en su segundo intento— por otra ruta rumbo a Centroamérica.



(Lea: Dos fiscales asumieron denuncia por presuntas irregularidades en OPA por Nutresa)



Para 2020, los datos de la Dijín ubicaban a la red de ‘Tánatos’ como una organización a la que en año y medio le alcanzaron a incautar en Estados Unidos 39 toneladas de cocaína, avaluadas en cerca de 460 millones de dólares. Así mismo, les cogieron seis semisumergibles que dieron cuenta del poderío que tendría la organización.



Incluso, la advertencia del entonces director de la Dijín, el coronel Gelber Hernando Cortés Rueda, fue decir que tras el golpe de las cinco detenciones, iban a concentrarse en “detectar los bienes de los capturados para que entren a la extinción del dominio”.

Facebook Twitter Linkedin

La Fiscalía le decomisó lujosas propiedades a alias Tánatos. Foto: Fiscalía

Alias Tánatos intentó impedir su extradición a Estados Unidos acudiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz FACEBOOK

TWITTER

Lo que hay en juego en el caso de ‘Tánatos’ no es despreciable. Dos años atrás, en un barrido que hicieron a sus finanzas le encontraron, en nueve meses, 276 bienes avaluados en más de 40.000 millones de pesos. La ubicación de estos fue primordialmente el Cauca y el Valle del Cauca, donde la organización de la que haría parte se la jugó doble para acaparar terrenos en enclaves cocaleros del sur y a la par darse los gustos de vivir en los mejores sectores de municipios como Jamundí o Santander de Quilichao.



Sobre esos bienes, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio, medida que no descartó para otras fases de cacería a la fortuna de ‘Tánatos’.



(Lea: La Escombrera: los hallazgos tras nueva exploración para buscar desaparecidos)



El agravante en su contra es que en 2018 fue capturado por la Policía Antinarcóticos, y esa vez, con una polémica maniobra, este hombre logró que le concedieran el beneficio de casa por cárcel, desde la que continuó a la cabeza del negocio ilícito.



De hecho, fue desde ese año que Estados Unidos empezó a seguirlo con mayor intensidad. Entre marzo y diciembre, a través de lanchas rápidas habría alcanzado a transportar 12.000 kilos de cocaína rumbo a Centroamérica y Estados Unidos.

El dato hace parte del documento de 35 páginas con el que la Corte Suprema avaló su pedido de extradición por cargos relacionados al narcotráfico el pasado 15 de junio de 2022. Esta luz verde se dio luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pasara por su Sala de Revisión el pedido en extradición de ‘Tánatos’.



(Lea: Organizaciones sociales discutirán sobre desafíos para los DD. HH. en la región)



Y es que este hombre intentó enredar su envío a Estados Unidos a través de una Garantía de no Extradición al haber pasado por las filas de las entonces Farc. De hecho, por el delito de rebelión alcanzaron a procesarlo, puesto que las autoridades dieron cuenta de que Jesús Hugo Berdugo “era militante del frente 30 de las Farc y transportaba de manera terrestre y fluvial estupefacientes, armas y municiones y material logístico de Nariño al Valle”, según se lee en el auto del 4 de marzo.



Finalmente, al concluir que la ocurrencia de los delitos por la cual lo piden desde Florida se dio luego de la firma del Acuerdo de Paz, la JEP le dijo a la Corte que no le concedería el beneficio a ‘Tánatos’, por lo cual el camino quedó libre en la justicia ordinaria para que se cumpliera su extradición.



(Lea: Así quedó la cúpula de la Policía tras nueva salida de dos altos mandos)



En esta también se lo relaciona con audios interceptados a Édison Washington Prado, presunto capo conocido como el ‘Pablo Escobar ecuatoriano’ al que le aparecieron conversaciones que ubican supuestamente a Berdugo Chávez como un “traficante marítimo” de alto nivel en la región.

justicia@eltiempo.com

​@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia