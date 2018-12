Tambalea curul de presidente de la Comisión de Acusación

El Consejo de Estado le acaba de negar al presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, Luis Emilio Tovar Bello, la recusación que interpuso contra los magistrados que declararon nula su elección como representante por el Centro Democrático.

EL TIEMPO tuvo acceso al documento emitido por la Sección Primera del alto tribunal, en el cual se declara “infundada” la acción presentada por Tovar Bello contra los magistrados que lo hallaron responsable de doble militancia y ordenaron anular su credencial de congresista.



Evidencia en poder del alto tribunal demostraría que aunque Tovar milita en el Centro Democrático, apoyó al candidato de Cambio Radical Camilo Acosta, hijo del exgobernador de Arauca Julio Acosta.

Tovar intentó tumbar la decisión en su contra (del 31 de octubre pasado) argumentando que los magistrados que la tomaron –Rocío Araújo, Lucy Jeannette Bermúdez, Carlos Enrique Moreno Rubio y Alberto Yepes Barreiro– debieron declararse impedidos. Según señaló, él, como presidente de la Comisión de Acusación, sería su juez en los procesos que se les siguen en esa instancia legislativa.



Pero la Sección Primera, que estudió la recusación, si bien reconoce que la Comisión de Acusación es el órgano que los juzga, aclara que no necesariamente Tovar tiene que conocer de los procesos que allí lleguen.



“Para la sala, no se acreditó de manera alguna afectación o beneficio para los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que implique un interés directo o indirecto dentro del proceso de nulidad electoral del señor Tovar Bello como representante”, dice el fallo del 7 de diciembre.



Ahora, el caso regresará por trámite a la Sección Quinta del Consejo de Estado, que se pronunciará de fondo en los próximos días, luego de resolver la aclaración del fallo que pidió el representante por Arauca.

‘Hay algo sospechoso’

EL TIEMPO llamó a Tovar para conocer su postura sobre su nuevo revés y este dijo que le parece sospechoso que su caso se resuelva en tiempo récord. Y agregó que aún está pendiente una tutela que instauró en su defensa.



“Con este último pronunciamiento ocurrió algo sospechoso y es que la recusación salió de la Sección Quinta y pasó a la Sección Primera, donde se resolvió en muy pocos días. Entonces, hasta que no se determine la incidencia de esto en mi proceso, voy a abstenerme de pronunciarme en medios. Además, pedimos una aclaración del fallo que está por resolverse”, aseguró el congresista.



Y advirtió: “Me mantengo en que no incurrí en doble militancia y en que tengo incidencia en los procesos que lleguen a la Comisión de Acusación contra los magistrados, por lo que deberían aceptar que están impedidos”.



Sin embargo, personas cercanas al proceso le aseguraron a EL TIEMPO que la evidencia en su contra es contundente. Señalaron que un video prueba que asistió a mítines de respaldo a la candidatura de Acosta, lo que legalmente no podía hacer por tener militancia confirmada en el uribismo. (Ver video)



Al proceso también se allegaron decenas de fotos que probarían el respaldo de Tovar a la candidatura de Acosta e, incluso, de otros candidatos de Cambio Radical.



“Concluye la sala que la veracidad material del documento no fue desvirtuada por la parte demandada, por lo cual negará la tacha de falsedad y en consecuencia procede a su valoración probatoria. El video contiene el registro de una reunión política convocada por seguidores del dirigente Julio Acosta, según la pancarta que obra en el recinto y la manifestación hecha por el señor Tovar en el sentido de que trabaja en equipo con el citado señor”, dice el primer fallo contra el congresista.



Durante el proceso, la defensa del representante dijo que el material audiovisual era falso. De hecho, Tovar, quien antes de llegar al Congreso fue diputado de la Asamblea de Arauca por Cambio Radical y alcalde de Arauca por ‘la U’, afirmó que no realizó actos “con la potencialidad de afectar el resultado electoral en favor de un candidato inscrito por un partido diferente”.

Posible reemplazo

Nubia Martínez, directora del Centro Democrático, le dijo a EL TIEMPO que su partido respalda y se solidariza con Tovar. Pero advirtió que si el fallo queda en firme, se tendrá que posesionar a quien le sigue en votos por Arauca: José Vicente Carreño, que logró 5.411 sufragios.



“Nadie quiere perder a un congresista, aunque nos apegamos a las normas contenciosas”, precisó Martínez.



El caso se produce en momentos en que la Comisión de Acusación le abrió investigación al fiscal Néstor Humberto Martínez por el caso Odebrecht y tiene pendientes otros claves, como el del ‘cartel de la toga’.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com