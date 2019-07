Las tácticas que usan los ladrones rompevidrios

“El 11 de mayo iba por la calle 53, sentido oriente-occidente, antes de la carrera 68, al lado del parque Simón Bolívar. Cambió el semáforo, y cuando estaba en la línea de espera sentí un golpe en el vidrio del copiloto, donde estaba mi abuelo de 91 años. En la ventana del conductor se instalaron 3 personas: un colombiano con arma de fuego amenazándome, junto con dos venezolanos (evidente por el acento), que con cuchillos me esculcaban y robaban todo lo que estuviera al alcance. Me pareció particular que lo primero que hizo un tipo, incluso antes de agarrar mi teléfono celular, fue subir el freno de mano para evitar así que yo arrancara el carro. Otros dos tipos habían roto una tercera ventana para robar a mi hermano, que iba atrás. Todo pasó a las 6:30 de la tarde, en un barrio que se supone está vigilado por la Policía, ya que hay varios edificios de esa institución”.

Decenas de testimonios como este han llegado a EL TIEMPO luego de que se publicó una investigación sobre las manadas de rompevidrios que están atacando en Bogotá.

Según las víctimas, otra de las tácticas de estos ladrones es acorralar los carros con varias motos y bicicletas que acompañan a los rompevidrios.

“Venía por la Boyacá con calle 75 a las 7:30 p. m., y en medio del trancón se me acercaron cuatro personas en dos motos, una por cada costado. El de la izquierda intentó abrir el carro, y el de la derecha golpeó el vidrio con una varilla. Por fortuna, dejé espacio suficiente entre el vehículo de adelante y el mío, lo que me dio chance de maniobrar. Logré escapar y no me pasó nada, pero llevo 30 días sin mi carro, y el costo de la reparación va en 2 millones de pesos”.



(Le puede interesar: Este es el mapa del crimen en Bogotá)



Otra víctima, a la que le fracturaron tres dedos, también dice que una moto recogió a los asaltantes. Y en una táctica similar, un empresario fue atacado cerca de Titán Plaza: “El 15 de junio, frente al centro comercial, nos golpearon las ventanillas con piedras”.

Los cómplices de otra banda que opera en la avenida Villavicencio con Primero de Mayo también andan en bicicleta, revisando qué llevan los carros.

UNIDAD INVESTIGATIVA

Twitter: @Uinvestigativa