Susana Boreal va a juicio disciplinario por presunto maltrato a su asesor de UTL

Este martes en la mañana, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de la congresista Susana Boreal, pues es señalada de un presunto maltrato a un asesor de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).



EL TIEMPO conoció el auto de 79 páginas en el que el órgano de control detalló que la representante a la Cámara habría incurrido en un trato irrespetuoso junto a su pareja, Christhian David Guzmán, pues habría descalificado las labores de sus asesores al ignorarlos, minimizarlos y solicitarles préstamos de dinero y de bienes que luego no devolvía.



"La entidad indicó que se pudo configurar la vulneración de los presupuestos mínimos de conductas exigibles a la dignidad del cargo ostentado por la congresista y el asesor con el aparente uso de un lenguaje manipulador y de menosprecio sobre el trabajo y opiniones de los colaboradores, entre otras denuncias que hicieron personas que estuvieron vinculadas al mismo entre agosto de 2022 y enero de 2023.



La congresista por el Pacto Histórico llegó las elecciones legislativas pasadas. Foto: Instagram: @susanaboreal

Tras la apertura de una investigación el pasado 9 de marzo, en la que los agentes de la Procuraduría recogieron material probatorio, el procurador ponente Luis Francisco Casas explicó en el auto que este proceso también se da por haber incluido a su novio como asesor de UTL.



Por ello, se tiene documentado que Susana Boreal, quien se eligió por el Pacto Histórico en Antioquia, pudo haber faltado al principio de moralidad, algo de lo que tendrá que defenderse en un juicio disciplinario.



Procuraduría. Foto: EL TIEMPO

Los chats

El procurador encargado recopiló varios chats de Boreal y Guzmán con otra persona. En uno de ellos "se evidencia que se hacen manifestaciones relacionadas con faltas de respeto a personas de 'su equipo', haciendo énfasis a miembros o ex miembros de la UTL".



Además, la Procuraduría recogió testimonios como el de una extrabajadora. Según ella, se retiró del grupo de trabajo por varias razones, entre esas que los investigados la estaban manipulando, y que no cumplían con sus labores, pues menospreciaban el trabajo de los miembros de la UTL a punta de maltratos y pidiéndoles plata que no devolvían.



Otra persona que estuvo vinculada a la UTL contó que durante su paso por el equipo vio cómo Susana Boreal le decía a una compañera que le llevara comida, pero luego no le devolvía lo prestado.

Plenaria de la Cámara. Foto: @CathyJuvinao

"Adicionó también que las conversaciones con la representante eran en tono pasivo-agresivo, es decir no en un tono de voz elevado, sino que ella ignora y minimiza a las personas", dice el auto.



En su defensa, la congresista envió sus posturas frente a los dos señalamientos en contra, indicando que todo fue enmarcado simplemente en la relación jefe-subalterno y en el cumplimiento de sus funciones.



