El juzgado 18 de control de garantías de Medellín no avaló la imputación de cargos de la Fiscalía contra 13 personas investigadas por un millonario caso de supuesto lavado de dinero con oro.



El despacho criticó la imputación de la Fiscalía y el ente acusador apeló la decisión.

Esta imputación ya se había caído en el año 2020 por argumentos similares por los expuestos por la juez a la que llegó el proceso. Ahora otro despacho tendrá que definir si mantiene la decisión de la juez 18 o le da la razón al ente acusador.



Personas cercanas al caso señalaron que la juez del caso consideró que no se cumplió con el mandato legal en cuanto a la narración de los hechos jurídicamente relevantes. Y que la juez consideró los argumentos del ente acusador "abstractos e indeterminados".

Igualmente que no se cuantifico el supuesto incremento patrimonial producto del delio para cada uno de los llamados a imputación.



Por su parte la Fiscalía en su apelación consideró que si cumplió con lo requerido y que la imputación estaba ajustada a los hechos investigados.



El abogado Juan Pablo Quintero López, que representa a uno de los investigados, dijo que apoya la decisión del despacho y las garantías que se dio para la adecuada defensa de los investigados y su presunción de inocencia.



En abril de 2019 se realizó la primera audiencia de imputación de cargos por el delito de lavado de Activos, enriquecimiento Ilícito y concierto para delinquir. Los imputados no aceptaron cargos y no se les impuso medida no privativa de

la libertad.



Luego el Juzgado 04 Penal del Circuito Especializado de Medellín, anuló todo lo actuado y los investigados quedaron en libertad.

El caso

Según la investigación de la Fiscalía se habría recurrido grandes comercializadoras para sacar del país toneladas de oro obtenidas a través de la minería ilegal y lavar los dividendos producto de esa actividad.



"En la segunda fase de esta ofensiva, peritos contables de la Fiscalía General de la Nación verificaron las transacciones realizadas en los últimos 10 años por la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez y descubrieron varias operaciones ficticias que comprometen activos cercanos a los 2.4 billones de pesos, que corresponderían a la compra y venta de oro", señaló el ente acusador en su momento.



Y añadió que alrededor de CIJ Gutiérrez se habría configurado un carrusel de supuestos proveedores y subproveedores del metal.



"En las indagaciones se constató que, en realidad, eran empresas fachadas que no cumplían con la razón social registrada, manejaban capitales bajos, no tenían capacidad económica, estaban endeudadas, y figuraban en liquidación o disolución; sin embargo, aparecían en el papel como titulares de operaciones comerciales por miles de millones de pesos", sostuvo la Fiscalía.

