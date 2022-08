La Policía Nacional dio a conocer este viernes que tras el desarrollo de una junta asesora con el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, se decidió llamar a calificar servicios al coronel Carlos Andrés Correa Rodríguez, quien se venía desempeñando como comandante de la institución en Sucre, y al teniente coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, comandante operativo de Seguridad Ciudadana en el mismo departamento.



El coronel Carlos Andrés Correa, llamado a calificar servicios. Foto: Policía Nacional

Aunque la institución no explica los motivos, por tratarse de una medida discrecional, fuentes cercanas le confirmaron a EL TIEMPO que los oficiales fueron sacados de la Policía en medio de la investigación que se adelanta por la muerte de José Carlos Arévalo, de 21 años, Jesús David Díaz, de 20 años, y Carlos Alberto Ibáñez, de 26.



Los tres hombres aparecieron muertos, el 25 de julio, en Chochó, un corregimiento de Sincelejo, luego de haber sido capturados por la Policía, al parecer, señalados de haber participado en el homicidio del patrullero Diego Ruiz Rincón, de 25 años, en Sampués, en medio del ‘plan pistola’ adelantado por el ‘clan del Golfo’.



Tras el asesinato del uniformado se ordenó adelantar varias acciones, incluido el plan candado, en varios puntos de la región con el objetivo de dar captura a los responsables.



El miércoles, por la muerte de los jóvenes se conoció que la Policía había suspendido a 8 uniformados, incluidos los coroneles hoy destituidos, para facilitar la investigación que inició de manera interna la Inspección de la Policía.



Choque de versiones

En su momento, el coronel Correa aseguró que los jóvenes se habían enfrentado a los uniformados, en medio de las acciones para ubicar a los homicidas del patrullero Ruiz, y que hubo un cruce de disparos en el que los hombres resultaron heridos.



Los jóvenes, de acuerdo con el relato del oficial, fueron trasladados a un centro médico donde fallecieron a causa de las heridas.



Familiares de los hombres han calificado el hecho como un ‘falso positivo’ y han repetido y declarado que ellos se encontraban en Chochó realizando piques y acrobacias en moto –levantarla en una sola llanta– cuando llegaron los uniformados, los capturaron y los hicieron sentar sobre la carretera.



Ese fue el relato de Sindy Paola Sierra, hermana de una de las víctimas y testigo de los hechos, quien afirmó que vio que los policías maltrataron a los hombres y los subieron a una patrulla, y que posteriormente los encontraron sin vida, con heridas de bala en la cabeza y el pecho.



En esa línea, Rodolfo Contreras, tío de José Carlos Arévalo, insistió en que los jóvenes no hacían parte de ningún grupo al margen de la ley, y afirmó que eran personas de bien.



“Las pruebas de cámaras, las declaraciones de los compañeros que estaban con ellos allá donde estaban dan a conocer que en ningún momento participaron en ese evento del patrullero muerto en el municipio de Sampués, que era a unos 8 o 9 kilómetros de donde sucedieron las cosas”, dijo Contreras a medios de comunicación.



“Eso no debió pasar. Si ellos los cogieron como supuestos homicidas del policía en Sampués, tenían que entregarlos a la autoridad competente, pero no torturarlos. A mi sobrino lo encontramos desnudo, no tenía la ropa de él, tenía pasto, como que los arrastraron y los humillaron en una finca”, afirmó.

Desde Bogotá viajó un grupo de investigadores de la Policía Judicial (Dijín), para tratar de esclarecer los hechos y apoyar las investigaciones internas, y de acuerdo con el general Ramiro Castrillón, inspector general de la institución, “se abrieron investigaciones judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo mismo que por parte de la Justicia Penal Militar y la Inspección General de la Policía Nacional en materia disciplinaria, con el fin de establecer la realidad de los hechos”.



La Fiscalía General se encargará de realizar un levantamiento de la escena, donde supuestamente se registró el cruce de disparos, para verificar la traza de estos, a lo que se suma el dictamen de Medicina Legal, factores determinantes para conocer qué pasó realmente ese 25 de julio.



Finalmente, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, al referirse a la muerte de los hombres aseguro: “En caso de comprobarse la actuación irregular de algún integrante de la Policía Nacional, debe aplicarse todo el peso de la ley”.



El oficial señaló que la Inspección General ha venido trabajando en recopilar el material investigativo y que con corte del jueves, se tenían 42 pruebas –25 testimoniales y 17 documentales–, que se entregarían a las autoridades que lo requieran.

