En un comunicado de tres puntos la Fiscalía le cerró la puerta ayer a una mesa de trabajo entre el ente acusador y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para adelantar las investigaciones por las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los bienes que han sido tomados en extinción de dominio.



(Le puede interesar: Regiones empiezan a sufrir los rigores de un cese del fuego sin protocolos).



El 13 de octubre del año pasado tras una reunión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa Delgado se anunció la creación de esa mesa de trabajo conjunto para hacer mas eficientes las investigaciones por las presuntas irregularidades encontradas por la nueva dirección de la SAE.

Este fue el mas reciente episodio de un marcado distanciamiento entre el fiscal Barbosa y el gobierno del presidente Petro, quien respondió rápidamente a la decisión del jefe del ente acusador.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Rojas, director de la SAE. Foto: Sociedad de Activos Especiales (SAE)

"No se que le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia", trinó el jefe del Estado.



Y fue más allá pues afirmó que sin ayuda de la Fiscalía buscarán como los bienes de la mafia en extinción del dominio dejan de estar controlados por la mafia. Esto plantea una gran dificultad pues las investigaciones y la facultad para adelantar los procesos de extinción de dominio están en cabeza del ente acusador.



Aunque hasta hace pocos días el gobierno nacional y la Fiscalía sostenían unas relaciones armónicas en el marco de la cooperación entre las ramas del Estado, el ambiente se empezó a enrarecer tras la negativa del fiscal general de levantar las órdenes de captura de los representantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Colombia (ASNC).

(Le puede interesar: ¿Qué pasa si reenvía fotos íntimas por WhatsApp? La Corte responde).

Aunque la notificación de no suspender esa órdenes, como lo pedía la oficina del Alto Comisionado para la Paz, fue firmada por la vicefiscal general Martha Mancera, luego el fiscal en entrevista con EL TIEMPO aseguró que no cambiará de opinión



"Seguramente existirán diálogos con el Gobierno para conversar sobre el proyecto de ley de sometimiento. Sobre el levantamiento de las órdenes de captura con fines de extradición, la Fiscalía se mantiene incólume", señaló Barbosa Delgado quien añadió que aunque apoya la 'paz total' las decisiones para su búsqueda debe tener límites.



La procuradora general Margarita Cabello salió a respaldar al fiscal Barbosa al señalar que la paz no puede estar encima de la Constitución. Luego señaló que se trata de un asunto de "separación de poderes dentro de una democracia como la nuestra, sometida al imperio de la constitución y de la ley".



A lo que Petro volvió a responder en su cuenta de Twitter: "Hay un enorme error en decir que la paz no esta por encima de la constitución, en realidad la constituciones se hacen para que la sociedades convivan en paz. Las constituciones son tratados de paz decía Norberto Bobbio (...) Si el art 22 de nuestra constitución dice que la paz es un derecho fundamental, entonces todo servidor público debe guiar su actuación en función de hacer la Paz. Que no nos acostumbremos al discurso de odio y de guerra, eso si es profundamente inconstitucional".​

(Le puede interesar: Álvaro Córdoba: en minutos despegará avión que lo extraditará a Estados Unidos).

Aunque tras la elección de Petro en la presidencia la relación con el fiscal se recompuso, antes de la campaña la situación fue tensa. En abril del año pasado cuando el entonces senador Petro se planteaba aspirar a la presidencia señaló "Ese no es un problema todavía vigente porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía. No me da garantías. Como se probó antes de ser congresista".



Esto porque al perder su fuero de senador las investigaciones pasarían de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía.



En su momento el fiscal Barbosa le respondió: "Es lamentable que el señor Gustavo Petro pretenda ser presidente de la República cabalgando sobre las instituciones judiciales del país. La Fiscalía General de la Nación, sus funcionarios, la institucionalidad colombiana, la Rama Judicial se respetan y hacen parte del Estado de Derecho (...) en democracia las reglas deben respetarse y no desconocerse".



La situación tensa entre Petro y Barbosa ya empieza a generar preocupación en varios sectores que advierten que en la coyuntura de la 'paz total' que promueve el gobierno el papel de la Fiscalía es clave, no solo en el tema de las órdenes de captura sino en un eventual proceso de sometimiento.



A esto se suma que el periodo del Fiscal Barbosa Delgado va hasta febrero del próximo año y el funcionario ha sido enfático en que permanecerá en el cargo hasta el último día. Este año el presidente Petro tendrá que enviar a la Corte Suprema de Justicia la terna de la que sería elegido su reemplazo.

¿Se deben buscar puentes de acuerdo?

El exfiscal general Mario Iguarán se mostró partidario de buscar canales de acercamiento entre Petro y Barbosa.



"De una parte y en ambos casos (suspensión de órdenes de captura y SAE) el Fiscal General está en lo correcto. Y de otra parte el Presidente está empeñado en generar las condiciones para lograr la convivencia y paz de los Colombianos. De ahí que resulta necesario que las dos máximas autoridades se sienten a interactuar a través de los canales institucionales", le dijo Iguarán a EL TIEMPO.



El exvicefiscal Francisco Sintura señaló: "dos principios rigen el actuar de los poderes públicos según la constitución: El primero deben obrar armónicamente y en segundo lugar deeben respetar sus respectivas competencias en atención al principio de independencia. Entonces los puentes deben existir por mandato constitucional".

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com