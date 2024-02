Las dudas de la Contraloría General sobre nueva subasta de energía

Luego de la asignación de nuevas plantas de generación de energía para el periodo 2027 al 2028, que se realizó el 15 de febrero, la Contraloría General expresó preocupaciones sobre los resultados de la subasta.



Según recordó la entidad, en la subasta las obligaciones de energía asignadas fueron 4.441 MW de plantas solares nuevas (99 por ciento) y 48 MW de plantas térmicas (1 por ciento).



Para el órgano de control, si bien se asignaron esos 4.489 megavatios, no habría garantías de que todos entren en operación.

“Algunas plantas van a empezar su construcción, con todo lo que ello implica: las licencias ambientales, las audiencias públicas, las servidumbres, las relaciones con las comunidades, por lo que no hay certeza si la cantidad asignada verdaderamente llegará en el tiempo previsto (desde 1º de diciembre de 2027 hasta el 30 de noviembre de 2028)”, sostuvo la Contraloría mediante un comunicado de prensa.



Otra de las preocupaciones de la entidad es si esos 4.500 megavatios podrán producir más allá de 15 gigavatios hora - día.



“El 99 por ciento de la energía asignada es solar y el restante 1 por ciento, térmica y, por ejemplo, no se evidencian planes de almacenamiento de energía con baterías para aprovechar y maximizar esta producción que se puede llegar a tener. Pero, además, se tiene que seguir contando con algunas de las plantas térmicas, dado que la energía solar es intermitente”, añadió la entidad.



Así mismo, el organismo sostuvo que hoy en día la demanda de energía es aproximadamente de 230 o 240 gigavatios hora diarios “y si solamente entran 15 GW hora es posible que, dentro de 4 años, con un crecimiento de al menos 5 por ciento de la demanda de energía, se necesite un 20 por ciento adicional”.



Otro motivo de preocupación, según la entidad, es el bajo nivel de embalses que se usan en energía hidroeléctrica.



“Se reitera la preocupación de la Contraloría por la disminución acelerada en los embalses con la probabilidad de que el verano continúe y se dé una escasez energética, dado que en este punto los embalses deben revisarse planta por planta y prever que un bajo nivel comienza a priorizar las reservas para los acueductos”, dijo la entidad.

Finalmente, la Contraloría dijo que a todo esto se suma un probable déficit en la disponibilidad de gas natural frente a la indefinición entre producción e importación.



“En la actual coyuntura es imprescindible la culminación de los proyectos de fuentes no convencionales comprometidos para la expansión de la oferta, a la par de garantizar seguridad y confiabilidad del abastecimiento, y en tal vía se debe tener en cuenta, no solo el costo de producción sino la densidad de energía y potencia, el riesgo de disponibilidad, la eficiencia energética, la intermitencia y aleatoriedad de cada tecnología”, indicó la entidad.



Por último, la Contraloría General señaló que es previsible que las tarifas de energía no bajen mientras no haya mayor oferta en grandes cantidades y no se cuente con reglas claras.





