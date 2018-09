Stella Durán habría ofrecido 50 millones a testigo en caso Invima

Luego de que Claudia Lised Peñaranda Mantilla, una de las implicadas en el caso de corrupción del Invima, manifestó su deseo de colaborar con la justicia, denunció que la empresaria Stella Durán le ofreció 50 millones de pesos para que no la mencionara en su declaración.

En su momento, Peñaranda manifestó su arrepentimiento y aseguró tener información suficiente “para esclarecer los hechos y conductas objeto de investigación y desmantelar la corrupción enquistada por años en el Invima”.

​

La denuncia la hizo ante la Fiscalía tras el supuesto ofrecimiento de Stella Durán, conocida como la reina del ‘telemarketing’.

“La noche del miércoles 29 de agosto ella me dijo que me donaba 50 millones de pesos si yo declaraba que ella no había hecho nada y que ella no sabía de los requisitos ni de los estudios”, se lee en un documento conocido por EL TIEMPO.



Y agrega: “Eran como las 9 p. m., ella me dijo que no podía dañar su imagen y que mis hijos estarían bien con esos 50 millones de pesos mientras yo estuviera aquí”.



Peñaranda llevaba 15 años como tramitadora para empresas que buscaban obtener licencias para sus productos con el Invima, por lo que resultó implicada en esta red de corrupción que entregaba licencias a productos fraudulentos.



Esta declaración podría enredar aún más a la empresaria Durán. De hecho, este jueves la Fiscalía, en audiencia, pedirá medida de aseguramiento intramural, con el argumento de que si la empresaria permanece en libertad podría afectar la investigación que se adelanta en su contra, tal como lo intentó hacer con el presunto intento de soborno.



Además, el ente de control analiza si se le imputan cargos por este nuevo delito que habría cometido.



JUSTICIA