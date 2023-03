El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de sometimiento de las bandas criminales. La iniciativa acogió varias de las solicitudes hechas por los integrantes del Consejo de Política Criminal.



La iniciativa de 27 páginas aclaró algunos puntos como los bienes que conservarían los integrantes de las organizaciones criminales que se sometan.

Ese punto había generado polémica, pues si bien ya existe esa figura en la ley vigente, en la modificación propuesta no se le establecía un tope a los recursos que podrían conservar.

Los bienes habrían sido adquiridos a través de actividades ilícitas. Foto: Fiscalía General de la Nación

En el nuevo proyecto llevado al Congreso se establece un beneficio por la entrega anticipada de bienes. En cualquier etapa del proceso y hasta antes de la imputación colectiva, según sea el caso, "los procesados identificarán en un inventario los bienes muebles e inmuebles que tuviesen relación directa o indirecta con las actividades ilícitas".



Ante esa colaboración con la justicia el procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis por ciento del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las victimas, "sin exceder los diez mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (10.000) SMLMV". Esto equivale a 11.500 millones de pesos.



Igualmente se establece que en la presentación del escrito para la imputación colectiva por parte del fiscal delegado, el juez señalará la fecha en que deberá hacerse la entrega material de los bienes identificados en el inventario.



También se incluyó un parágrafo que había sido pedido por la Fiscalía para que los bienes respecto de los cuales se haya declarado la extinción de dominio o se encuentre en trámite de extinción de dominio, con anterioridad a la suscripción del acta colectiva de sujeción a la justicia, no serán contabilizados para efectos del beneficio.



Otro de los puntos que había generado controversia era la falta de claridad en el tema de a extradición y ese punto sigue sin tocarse en el nuevo proyecto.



Se menciona que frente a la cooperación internacional "Las autoridades investigativas, judiciales y las que desarrollen funciones de policía judicial, de manera permanente o transitoria, dispondrán lo pertinente para buscar y facilitar la cooperación internacional en los procesos de persecución penal efectiva de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores u otras entidades del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, tratados internacionales, convenios de cooperación y los demás instrumentos internacionales que regulan y permiten los intercambios de información".

Las penas

La iniciativa del Gobierno establece que a la mayoría de quienes se sometan se podría conceder el principio de oportunidad con lo que el Estado cesa la acción penal en su contra. Para los demás se plantea una pena de entre 6 y 8 años en centro carcelario y un periodo de cuatro años "de componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo, extramural, con participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración".



Entre los delitos que no serían judicializados y por tanto no generarían condena están el concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal. Y quienes vayan presos no tendrá derechos a subrogados penales ni beneficios administrativos, ni la redención de que trata el Código Penitenciario y Carcelario.



El proyecto señala que las indagaciones, investigaciones y procesos en curso al momento del sometimiento se acumularán en un solo proceso al cual se aplicarán los beneficios del sometimiento. Lo mismo pasará con las penas impuestas previas a la dejación de armas.



Las personas que hayan cometido delitos y que estén privadas de la libertad tendrán que seguir detenidas hasta cumplir con los ocho años de prisión y luego si podrán salir a cumplir los cuatro años a prueba.

Pérdida de beneficios y compromisos

En principio el articulado establece los compromisos de las personas se quieran someter a la justicia entre ellos manifestar la intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; manifestar la intención colectiva de desmantelar la estructura armada organizada de crimen de alto impacto y sus redes de apoyo; suspender todo tipo de actividades ilícitas; entregar la totalidad de las armas en poder de la estructura; entregar la totalidad de personas secuestradas en su poder; entregar la totalidad de los menores reclutados y entregar inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal de la estructura, que se encuentren dentro del territorio nacional o fuera del país.



En caso de incumplir sus compromisos perderían todos los beneficios y se enfrentarían a las penas plenas por sus delitos. Se considera un incumplimiento: retomar las armas; ser condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la suscripción del acta individual de sujeción a la justicia y garantías de no

repetición; involucrarse en algún tipo de economía ilegal, en cualquiera de sus etapas de operación.



En otro aparte se menciona que hay mecanismos para verificar con la Policía, la Fiscalía e inteligencia a las personas que busquen beneficios y en caso de encontrar colados "tanto a los voceros y representantes como quienes pretenden hacerse

pasar por integrantes, no se les aplicará lo dispuesto en la presente Ley y, en

consecuencia, perderán los beneficios del tratamiento penal". Adicionalmente la Fiscalía iniciará investigaciones contra ellos.

¿Quién investigará?



El primer texto de la iniciativa proponía que la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, creada en los acuerdos de paz de La Habana, sería la encargada de hacer las investigaciones y acusaciones ante los jueces de los integrantes de las bandas.



Este punto había sido cuestionado por la Fiscalía, y en el nuevo proyecto se señala que el ente acusador "asumirá y adelantará la acción penal ante los jueces de la República respecto de las conductas cometidas por las personas que se sujeten a la justicia en los términos de la presente Ley".

Derechos de las víctimas

Uno de los mayores cuestionamientos de los integrantes del Consejo Superior de Política Criminal era que no se garantizaban adecuadamente los derechos de las víctimas.



En la nueva norma se señala que la participación de las víctimas será garantizada en todas las etapas procesales: "La Fiscalía General de la Nación, los jueces y la Defensoría del Pueblo, si es del caso, tomarán medidas especiales que permitan superar las barreras para el acceso a la administración de justicia en los procesos objeto de esta ley por razones de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o pertenencia étnico- racial".



Se propone convocar de forma general a todas las personas que se consideren víctimas de los integrantes de la estructura armada para realizar observaciones de la caracterización de los daños y las propuestas de actos restaurativos.



"Las víctimas están legitimadas para presentar solicitudes ante el fiscal delegado en

cualquier etapa del proceso, inclusive, la apertura del incidente de incumplimiento", se lee en el texto.

