Durante 13 años, un soldado pasó desapercibido incluso para el Ejército, institución en la que trabajó gran parte de su vida y a la que le acaba de ganar una demanda que le ordena pensionarlo, pues entre 1984 y 1997 estuvo al servicio de la Fuerza como agente de inteligencia infiltrado en una guerrilla.



En ese tiempo, el Ejército nunca tuvo registros de que el uniformado perteneciera a sus filas: no aparecía en el sistema, no le consignaban por nómina ni mucho menos se presentaba a las bases militares como el resto de militares.



La única comunicación que tuvo en la clandestinidad fue con un oficial que periódicamente le pagaba su sueldo, y a quien le daba el reporte de lo que vivía.



La historia de este infiltrado se lee en una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual a finales de agosto falló a su favor al valorar testimonios aportados al expediente. En ellos aparece la voz del oficial que le pagaba y fue su jefe, quien destacó que en 1984 conoció al soldado como un agente de inteligencia con un “trabajo excelente”.



La tarea fue ser el informante clandestino en departamentos como Santander, Arauca, Cundinamarca, Huila, Boyacá y Cundinamarca, lugar en el que en 1991 su vida tuvo un giro bastante particular. El 16 de junio fue capturado junto a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y condenado a 50 meses de prisión por el delito de rebelión.



Según reposa en el expediente, una vez el oficial que mantenía al pendiente del soldado se enteró de la captura, se comunicó con el entonces vicefiscal general de la Nación.



"Le expliqué que teníamos un agente de inteligencia en la cárcel y todo lo relacionado con ese caso; y entonces me dijo: 'vamos a solucionar ese problema' y creo que llamó al juez que llevaba el caso en esa época (...). Posteriormente, se logró la libertad”, relató el oficial.



De la cárcel La Modelo, el soldado salió tres años después, y pidió a sus superiores que lo vincularan oficialmente al Ejército, sin embargo, la orden fue mantenerse como infiltrado hasta nuevo aviso. Solo fue en 1997 cuando llegó su nombramiento legal como agente, y empezó a trabajar vestido de civil hasta 2006, año en el que le dieron la baja.



Desde entonces, el hombre arrancó un pleito judicial contra el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa, pues no le contaron para la pensión los años entre 1980 y 1997 que, según él, trabajó como infiltrado.



En la demanda, el soldado adujo que por el Ejército ya había tenido un paso años atrás, cuando prestó el servicio y fue suboficial; y volvió a las filas con el propósito de servir pero bajo la clandestinidad, practicando actividades de inteligencia militar.



Ante el pedido de reparación directa, un juzgado de Bogotá le concedió la pensión, la Nación apeló y como en primera instancia el soldado salió afectado, en segunda el Tribunal determinó que sí es merecedor de la pensión.



Esto porque testimonios como el del oficial dieron cuenta de que sí fue infiltrado no desde 1980, sino desde 1984. No obstante, como superó los 20 años al servicio del Ejército, el Tribunal ordenó a la Nación pensionar al militar.



