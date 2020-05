Sigue 'purga' en Ejército, llamaron a calificar servicios a 9 oficiales

Con fecha del 22 de mayo de 2020 y con la firma del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se conoció el decreto por el que fueron llamados a calificar servicios 9 oficiales del Ejército.



La medida que es discrecional, coincide con la cumbre de generales que se realizó ayer en Bogotá, y que fue citada de manera presencial, pese a la pandemia, por el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiero.

Los oficiales que fueron llamados a calificar servicios son cinco tenientes coroneles, un mayor y tres capitales.



Se trata de los tenientes coronel, Javier Alexander Silva, Mauricio Enrique Ruíz, Wilfredo Andrade Rojas, José Elkin Rojas y César Fabíán Flórez; el mayor Jhob Jairo Vélez y los capitanes, Jhon Fredy Novoa León, Luis Humberto Romero y Gerardo Antonio Martínez.

Extraoficialmente, fuentes de la institución castrense, señalaron a EL TIEMPO que algunos de estos oficiales podrían estar relacionados con los expedientes de la operación 'Bastón' que busca sancionar a los uniformados que han estado vinculados a irregularidades.

Esta semana la Procuraduría General llamó a juicio a 13 oficiales - por los llamados perfilamientos - otro caso que vincula a integrantes del Ejército en seguimientos y escuchas ilegales a periodistas, dirigentes y políticos.



Trascendió que fueron llamados a juicio dos generales, que están en retiro: Luis Felipe Montoya Sánchez, exjefe de Estado Mayor de Operaciones, y Gonzalo Ernesto García Luna, exjefe de inteligencia, quien pidió su retiro voluntario del Ejército a comienzos de mayo, en medio de investigaciones por los perfilamientos.



Al general García no le aceptaron la solicitud y lo llamaron a calificar servicios.



El ministro Trujillo ha reiterado, que el gobierno de Iván Duque, no acepta ningún acto de corrupción y menos en la Fuerza Pública, "nuestra política es de cero corrupción", ha puntualizado en diferentes ocasiones.

De igual forma, el Ministro afirmó que no se puede generalizar, y que se respetara el debido proceso, "no habrá chivos expiatorios", señaló.



JUSTICIA

