Víctimas de minas antipersonales aumentaron de 46 a 113 este año

El Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en su visita a Ginebra, Suiza, para el encuentro de seguimiento a los países que suscribieron la Convención de Ottawa para su erradicación, señaló que el aumento de minas antipersonales en el país está vinculado a la presencia del Eln” que "insiste en la siembra de estos artefactos proscritos por el derecho internacional humanitario.

Las cifras que presentó sobre la materia en el marco de la XVII Reunión de Estados Parte de la Convención de Ottawa sobre la destrucción de Minas Antipersonal, no son alentadoras. Durante 2017 y 2018, la tendencia a la disminución en materia de víctimas civiles y de Fuerza Pública cambió, y ahora se registra un aumento. A 31 de octubre de 2018, el número de víctimas por minas antipersonales pasó de 46 a 113 respecto al año anterior.



Desde el año 2012 hasta el año 2016 Colombia registraba una disminución significativa en el número de víctimas civiles y de fuerza pública, al pasar de 295 víctimas civiles a 37, y de 294 víctimas militares y policías a 52 respectivamente.



Para Ceballos, es el un incremento “preocupante” que también obedece a la migración de Grupos Armados Organizados, así como el surgimiento de otras estructuras de delincuencia organizada en disputa por el control territorial.



En todo caso, "los lugares donde se ha presentado la accidentalidad no corresponden a zonas en las que se adelantan operaciones de desminado humanitario”, aseguró el comisionado y señaló que va a fortalecer la asistencia a las víctimas, reincorporación a la vida laboral con el fin de cumplir con el propósito del Tratado de Ottawa.



“Las minas antipersonal son una tragedia para Colombia, están instaladas en una amplia parte del territorio nacional, en especial sobre los campos donde habitan campesinos, colonos, comunidades afrodescendientes e indígenas; no distinguen raza, religión, sexo, edad, combatiente o civil. Son una clara violación a los Derechos Humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario”, dijo Ceballos.



En su visita, el Comisionado también se reunió con Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a quien le presentó las líneas rojas establecidas por el gobierno para un eventual inicio de diálogos con el grupo armado ilegal Eln: que suspenda la práctica del secuestro y atentados a la infraestructura.



Bachelet, expresidente de Chile, compartió su preocupación por la persistencia en la práctica del delito del secuestro por parte del Eln, así como por el reclutamiento de menores de edad.



REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticia