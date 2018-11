Asesino de funcionario de la gobernación busca rebaja de pena

Amaury García Berrocal, alias Niche, preso por el crimen del funcionario de la Gobernación de Cundinamarca, Luis Carlos Castillo Amaya, negoció con la Fiscalía para llegar a un preacuerdo y aceptar los cargos imputados.

‘Niche’ fue acusado de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, delitos que aceptaría para dar por terminado el proceso en su contra y lograr una rebaja en la pena a imponer por la justicia.



Sin embargo, señalaron fuentes cercanas al caso, el capturado no entregaría ninguna información sobre las personas que lo contrataron para cometer el crimen ni haría claridad sobre el supuesto error que cometió, pues, según dijo en sus primeras declaraciones, su objetivo era, en realidad, asesinar al exparamilitar Luis Eduardo Cifuentes, alias 'El Águila'.

Luis Carlos Castillo fue asesinado en la Gobernación. Foto: Archivo particular

La Fiscalía ya notificó a los familiares de la víctima sobre el avance de las conversaciones con la defensa del sicario para llevar el preacuerdo ante un juez de Bogotá para su aval. La audiencia quedó programada para el 20 de noviembre.



Voceros de la familia del funcionario asesinado señalaron que no están de acuerdo con esa negociación y que así lo harán saber en una nueva reunión prevista para las próximas horas con la Fiscalía. Consideran que no se le pueden conceder beneficios judiciales cuando no entregará información para aclarar plenamente los hechos.

‘Niche’ asesinó a Castillo Amaya en el restaurante de la gobernación a finales de agosto y fue capturado por las autoridades cuando intentaba escapar del lugar. Tras disparar contra su víctima tiró el arma, la cual fue recuperada por los investigadores.



Según la investigación, en la parte externa de la gobernación, lo esperaba un hombre en una moto en la que tenían previsto escapar del lugar.



García Berrocal ya había estado preso por sus nexos con organizaciones ilegales y regresó a las calles por decisión de un juez de Cartagena.



Los investigadores avanzan en la identificación de sus cómplices rastreando sus movimientos previos por Bogotá antes del crimen y haciendo un examen profundo al celular que tenía en su poder y con el que al parecer se comunicaba con las demás personas que participaron en el crimen



