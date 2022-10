Dos proyectos que hacen curso en el Congreso y que apuntan a hacer reformas al servicio militar obligatorio, volvieron a encender el debate sobre el tema que fue una de las propuestas de campaña del presidente Gustavo Petro.



Esta semana en el Legislativo se dieron dos pulsos. El primero fue en la Ley 418, o ley de orden público, en el cual se pretende crear el servicio social como una alternativa al militar. El segundo es una reforma constitucional que busca desmontar, de manera gradual, la obligatoriedad de la incorporación a la Fuerza Pública.



En el caso de la Ley 418, la cual es clave para alcanzar la ‘paz total’, el Senado lo negó, pero la Cámara aprobó un artículo que pretende establecer el servicio social como alternativa al militar.



El otro proyecto que toca el servicio militar es una promovida por los congresistas Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, que establece que “la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Solo se permitirá el servicio militar obligatorio en casos de guerra exterior o conmoción interna”. El proyecto fue aprobado en segundo debate.



El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, se declaró partidario a estas reformas y dijo que se podría mirar la prestación del servicio social como una opción complementaria para fortalecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.



Para González, este proceso debe “complementarse con un esfuerzo grande de profesionalización”, y entender que no se trata de un debilitamiento de la capacidad de acción u operativa de las Fuerzas Militares. De igual forma, el académico puntualizó que de cara a la propuesta de paz total del actual Gobierno estas iniciativas no se deben tomar como si fueran en contra de la seguridad sino que se deben complementar.

Desde el 1 de mayo hasta el 4 de junio, el Ejército Nacional está incorporando 20 mil hombres colombianos a la institución Foto: Ejército Nacional de Colombia

A su turno, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), afirmó que estas iniciativas son positivas y “requieren un cambio gradual que va mas allá del servicio militar obligatorio y que pasa por un cambio de fondo en el modelo de seguridad”.



Restrepo añadió que de un Ejército grande se necesita hacer una transición a una institución castrense más profesional al igual que la Policía, “sacan a los jóvenes del peligro, esa es una gran ventaja”.



Finalmente, dijo que esta reestructuración debe planearse muy bien desde la parte financiera, al reiterar que el Ministerio de Defensa tiene un compromiso muy grande al poner esto en práctica.



Por su parte, el exministro de la Defensa Diego Molano aseguró que antes de pensar en desmontar el servicio militar se debería buscar una forma de motivar a los jóvenes a cumplir con esta actividad, “garantizándoles un mejor reconocimiento salarial y beneficios”.



En esa línea, dijo que “este año, todo el que preste servicio militar debería tener derecho a ingreso solidario para mejorar sus condiciones o becas que les permita acceder a estudios universitarios”.



Molano afirmó que disminuir el número de integrantes no solo tiene un efecto directo en las Fuerzas Militares, sino en la Policía, que en ciudades como Bogotá apoya la seguridad ciudadana con el apoyo de los auxiliares bachilleres.



El exfuncionario añadió que hablar de eliminar el servicio militar o dejarlo en un servicio social es como “si Colombia no tuviera una amenaza”, y propuso que se forme a los soldados en un servicio cibernético, que es algo que podría contribuir a la defensa nacional.

Un general en retiro que llegó a comandante de las Fuerzas Militares y que pidió la reserva de su nombre se declaró contrario a dichas iniciativas al señalar que los soldados regulares son los encargados de prestar la seguridad a la infraestructura vital del país, “que están en áreas verdes y amarillas y algunas de las que están en zonas rojas. Ellos cuidan los tesoros; las centrales eléctricas, termoeléctricas, represas, torres de energía, poliductos, etc, en el momento que se acabe con la incorporación quién los va a cuidar”, puntualizó.



Afirmó que los soldados regulares son además un gran apoyo a la logística y “perderlos a ellos y disminuir el presupuesto es una forma de acabar con la institución”.

Desmonte será gradual: Mindefensa

Durante los debates el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, ha señalado que el desmonte sería gradual para evitar una afectación de las Fuerzas Militares.



El funcionario dijo por ejemplo que las Fuerzas Militares tienen 225.280 miembros, de los cuales 82.799 son soldados regulares, los cuales tendrán que ir siendo reemplazados por los profesionales.



En Colombia, se contemplan 17 excepciones para que los hombres entre los 18 y un día antes de cumplir los 24 años presten el servicio militar.



Hoy están prestando el servicio militar obligatorio 1.755 soldados bachilleres y 72.000 soldados que no terminaron sus estudios, de los cuales 58.164 están asignados a zonas de conflicto.



Además según cifras oficiales en el 2020, por la pandemia, y en el 2021 no se cumplió con la meta de reclutamiento. Este año, de la meta de incorporación de 60.000 jóvenes, se ha cumplido con el 58.9 por ciento.



De hecho ya en el Ejército se ha venido avanzando en un plan para enfrentar la desaparición del servicio militar desde 2030 y establecer una nueva modalidad de reclutamiento que se prestaría durante 18 meses.



Del tema no solo se ha ocupado el Congreso sino que ha llegado a las altas cortes. En diciembre del 2021 la Corte Constitucional determinó que los integrantes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que acrediten su integridad social y económica, quedan exonerados de prestar el servicio militar obligatorio.



Y en septiembre de este año la Procuraduría envió a la Corte Constitucional un concepto respaldando una ley de 2017 que dice que el servicio militar para las mujeres es voluntario. Esta demanda aún es discutida en el alto Tribunal.

