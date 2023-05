Por las presuntas fallas en la contratación que hubo para la obra del Túnel del Toyo, en Antioquia, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra del exgobernador Sergio Fajardo.



Los detalles del auto con el que lo llaman a juicio disciplinario se dieron a conocer este miércoles, y vinieron acompañados de que al parecer Fajardo -quien aspiró a la Casa de Nariño el año pasado- suscribió a dedo un convenio interadministrativo con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) para la administración de los recursos de la obra, cuando en realidad lo que tenía que hacer era convocar a una licitación pública.

Túnel del Toyo, en Antioquia. Foto: Jaiver Nieto

El Túnel del Toyo es una megaobra que se diseñó como un ambicioso proyecto en Antioquia entre los municipios de Giraldo y Cañasgordas para conectar a Medellín con el Urabá y el occidente del departamento, y en esta iniciativa, Fajardo en calidad de gobernador (2012-2015) habría suscrito dicho convenio para la administración y los pagos de recursos destinados al proyecto por la Gobernación de Antioquia y el municipio de Medellín, los cuales ascendían a más de 1,3 billones de pesos.



Para el órgano de control, la norma es clara en que en este tipo de eventos lo más correcto era la contratación de una fiducia mediante la licitación para varios interesados. Es por ello que para la Procuraduría, Sergio Fajardo "no podía desconocer ni variar el contenido de las cláusulas establecidas para la administración de los recursos, donde se pactaron obligaciones mutuas para el éxito del proyecto".



Por otro lado, para la Procuraduría el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) no estaba en las condiciones de asumir las obligaciones que quedaron pactados en el convenio firmado, ya que no es una fiduciaria ni cumplía con esos roles.



Con esto, Fajardo habría omitido la selección objetiva en la contratación para el Túnel del Toyo, señalamiento por el cual deberá responder en un juicio disciplinario, pues hasta el momento todo indica que habría sido "irresponsable en el ejercicio de su función, ya que permitió, habilitó, dispuso la modificación ilegal del convenio interadministrativo no solo sin contar con las entidades estatales que lo habían suscrito inicialmente, sino que también vulnerando los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, con el fin de entregar la administración y manejo de los recursos" destinados para la megaobra.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

De acuerdo a lo que reposa en el auto, la investigación por estos hechos se archivó para el actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien fue alcalde de Medellín para la época; así como para la exdirectora administrativa de Antioquia, Paula Cristina Arboleda; el exgerente de Proyectos Estratégicos del departamento, Juan Sebastián Camargo Tobón; y los exdirectores administrativos de la Secretaría de Infraestructura, Sandra Velásquez y Rodrigo Echeverry Ochoa.



En el caso del exgobernador Sergio Fajardo, el órgano de control considera que la falta cometida habría sido gravísima y a título de dolo, acusación sobre la cual él tendrá que mostrar sus argumentos en la siguiente etapa del proceso.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

