Lo que hay en el expediente de la Fiscalía contra Sergio Fajardo

Un préstamo en dólares firmado el 5 de diciembre de 2013 por la gobernación de Antioquia y el Banco CorpBanca S. A. originó la investigación de la Fiscalía y la decisión de imputarle cargos al entonces gobernador del departamento Sergio Fajardo Valderrama.



Al tiempo que el exgobernador anunció que estará atento a la citación de la justicia para “responder” por sus actuaciones y que pedirá al fiscal general, Francisco Barbosa, que “presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación”, se escucharon pronunciamientos de distintos sectores que criticaron la decisión del ente acusador y advirtieron sobre los efectos políticos de la misma.



A sectores políticos se sumaron penalistas y hasta economistas que señalaron que en la actuación del gobernador no se habría tipificado ningún delito.



Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia consideró que en el trámite para la firma de ese crédito por 77 millones de dólares, al parecer, no se hicieron los estudios para sustentar la necesidad de avanzar en esa operación en una moneda extranjera y no en pesos.

Además, dijo la Fiscalía, en la operación tampoco se realizó una proyección sobre la posible volatilidad de la moneda extranjera, ni se acudió a una seguro de riesgo cambiario que permitiera proteger al departamento de los efectos del cambio de la moneda durante el tiempo que estuviera vigente el crédito.



Según la investigación, cuando se hizo el desembolso del crédito a finales de 2013, para cubrir otras obligaciones del departamento, el dólar costaba 1.926 pesos y dos años después superaba los 3.140 pesos. Por cuenta de esa fluctuación del dólar, dice la Fiscalía, se originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos.



“Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia, que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1,2 billones de pesos colombianos”, señaló el ente acusador.



La Fiscalía considera que Fajardo Valderrama además de ser el jefe de la administración departamental, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito, “del mismo modo tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato”.

Sergio Fajardo. Foto: EL TIEMPO

Por eso decidió citarlo a responder por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

En la decisión la Fiscalía compulsó copias internas a la Dirección Especializada contra la Corrupción para que sean indagadas las actuaciones de otros funcionarios no aforados o particulares en la celebración del mencionado contrato.

El Tribunal de Bogotá tendrá que fijar la fecha para la imputación de cargos, en la que se preguntará al exmandatario si se declara inocente o culpable de los cargos. De declararse inocente, Fajardo Valderrama será juzgado por la Corte Suprema de Justicia y durante el proceso estará libre, pues la Fiscalía señaló que no pedirá medida de aseguramiento.



Por los mismos hechos la Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria. En septiembre de 2017, la Procuraduría Regional de Antioquia dispuso adelantar indagación preliminar contra María Eugenia Escobar Navarro, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretaria de Hacienda del departamento, y en auto de julio de 2018 se ordenó apertura de investigación disciplinaria en contra de Sergio Fajardo Valderrama, en calidad de gobernador; María Eugenia Escobar Navarro, secretaria de Hacienda, y Laura María Álvarez, subsecretaria de Hacienda de la Gobernación de Antioquia.

El 10 de diciembre del año pasado durante la procuraduría de Fernando Carrillo, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública dispuso prorrogar la investigación disciplinaria, y el pasado 22 de febrero de 2021, tras la llegada al cargo de Margarita Cabello Blanco, el encargado de la investigación ordenó la práctica de pruebas.



