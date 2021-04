Imputación de cargos a Sergio Fajardo será el próximo 5 de mayo

El Tribunal Superior de Bogotá fijó para el próximo 5 de mayo la audiencia en la que la Fiscalía General le imputará cargos al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo por supuestas irregularidades en la celebración de un contrato en dólares - 5 de diciembre de 2013 - entre el departamento de Antioquia y el Banco CorpBanca S.A.

La fecha de la audiencia se conoce luego de que la defensa de Fajardo solicitó oficialmente al fiscal general, Francisco Barbosa, que convoque a un comité técnico jurídico para que revise la viabilidad de la imputación de cargos que anunció el ente investigador (31 de marzo de este año) a través de un comunicado de prensa.



Según la Fiscalía, Fajardo, como gobernador de Antioquia, firmó el contrato de préstamo que habría implicado el desembolso de 77 millones de dólares. “Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos”, dijo la Fiscalía.



“Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos”, agregó el ente investigador. El abogado de Fajardo, el penalista Mauricio Pava Lugo, insistió en la necesidad de revisar la imputación de cargos.

“Señor Fiscal General, le escribo con el pleno convencimiento de la ausencia de comportamiento o voluntad criminal predicable de los hechos contenidos en el mencionado comunicado de prensa. Por el contrario, los elementos acreditados no dejan duda de que la situación se ajustaba a la legalidad”, indicó el abogado Pava.



“Si bien imputar un delito a un ciudadano es discrecional de la FGN (Fiscalía), no puede ser algo arbitrario. Es un acto que ni puede ser -según la Corte-rebatido por la defensa ni rechazado en razones materiales por los jueces”, agregó el abogado en la misiva enviada al fiscal Barbosa.



En la carta se indicaba que, en caso de no aceptar la petición, se adelante este proceso bajo la garantía de un plazo razonable para que no se extienda “innecesariamente” el sometimiento de Fajardo al proceso penal. La Fiscalía le imputará al exgobernador los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

