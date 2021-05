Separan a policías que condujeron a joven que se suicidó en Popayán

Un reclamo generalizado de pronta justicia fue el común denominador de múltiples plantones realizados en el país, especialmente en Popayán, luego del suicidio de una adolescente de 17 años el jueves 13 de mayo. Un día antes había sido conducida por cuatro integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y objeto presuntamente de una agresión sexual.



El caso fue priorizado por la Fiscalía, que envió dos fiscales a Popayán, una de ellas experta en temas de género y con enfoque en niños, niñas y adolescentes; así como de un equipo de Medicina Legal para recuperar la evidencia biológica necesaria y realizar una “autopsia psicológica para determinar el contexto” en el que ocurrieron los hechos.



Entre tanto, la Procuraduría designó a un funcionario de la Delegada para la Fuerza Pública para llevar el respectivo proceso disciplinario. Un mensaje atribuido a la menor asegura que el 12 de mayo no estaba participando en la protesta sino que fue detenida por estar grabando y que en ese proceso habría sido víctima de tocamientos por parte de policías.



El comandante de la Región Cuatro de Policía, general Ricardo Alarcón, confirmó que los uniformados que trasladaron a la joven a la URI en Popayán fueron identificados plenamente y fuentes oficiales le explicaron a EL TIEMPO que los agentes fueron apartados de sus funciones para darle transparencia a la investigación.



Uno de los agentes del Esmad involucrados le dijo a EL TIEMPO que el procedimiento realizado, en medio de los choques de la manifestación, estuvo “enmarcado en la ley”. Según dijo, para replegar a los manifestantes, hicieron una avanzada en la que encontraron a la niña y la condujeron para identificarla plenamente.



“En el camino, y sin ánimo de desvestirla, la ropa se le iba bajando. Yo les pedí a los muchachos que paráramos para que ella se arreglara, y cuando paramos le dije: ‘por favor, déjate llevar por las buenas porque igual te vamos a conducir’. Pero ella seguía resistiéndose. Y decidimos cargarla’, dijo el uniformado”.



Y negó haber abusado de la menor. “Jamás hemos hecho eso. No tenemos la necesidad. Nadie la manoseó, la tocó, la accedió sexualmente o se le dijeron palabras ofensivas en términos sexuales. Todo está grabado”, dijo.



El padre de la joven, Luis Salazar, quien es un policía en proceso de retiró por pensión de la institución, le dijo a EL TIEMPO que espera que “haya justicia en este caso (...) Puede ser un compañero, pero si la embarró, que responda”.



Aunque en las horas de la mañana de este viernes se realizaron en Popayán (Cauca) plantones y protestas pacíficas pidiendo que se aclare lo sucedido con la menor de edad, en horas de la tarde la situación de orden público se complicó en la ciudad.



Manifestantes atacaron monumentos e incluso derribaron una estatua de Francisco de Paula Santander. Además, se presentaron enfrentamientos con miembros del Esmad frente a URI de la Fiscalía, en el sur de la capital caucana.



Estas instalaciones alcanzaron a ser atacadas con piedras y bombas incendiarias. La Policía hizo presencia en el sitio para evitar que las sedes oficiales terminaran incendiadas. Ante la situación de orden público, la Alcaldía decretó toque de queda desde las 6 p. m.



