Senador Petro testifica en juicio por crimen de Carlos Pizarro

El excandidato presidencial y senador Gustavo Petro Urrego, sostuvo que el Gobierno del expresidente Virgilio Barco, invitó al movimiento guerrillero M-19 a sumarse a un frente contra los narcotraficantes de la época de los 80.

Durante el juicio contra un exfuncionario del DAS por su responsabilidad en el crimen del exjefe guerrillero Carlos Pizarro Leongómez, el senador Petro hizo mención a esa petición del gobierno que dijo, no fue aceptada por los excombatientes.



"En medio de las negociaciones, Virgilio Barco había solicitado al M-19 que hiciera parte de una especie de frente de organizaciones en la lucha contra la mafia, al estilo

que el gobierno tenia en ese momento. Nosotros consideramos que eso no era viable y no quisimos participar de ese frente", dijo Petro.



Añadió que al capo del narcotráfico Pablo Escobar le atribuyeron el crimen de políticos de la época como Luis Carlos Galán Sarmiento. Pero que para esa época los asesinos salieron de una zona del Magdalena Medio que no estaban bajo el mando de Escobar Gaviria.



Y que los asesinos de Galán Sarmiento y Pizarro Leongómez, no dependían del cartel de Medellín, sino del cartel de Cali en alianza con el Estado "que quería destruir a Pablo Escobar".



Petro Urrego sostuvo en la diligencia judicial que "el DAS tiene un largo historial de asesinatos políticos" y que desde el organismo se había promovido una alianza con el cartel de Cali.



Indicó que ese organismo era el encargado de parte de los esquemas de seguridad de las personas que eran asesinadas en la época.



Jaime Ernesto Gómez Muñoz, era integrante del equipo de seguridad de Pizarro y es señalado de disparar contra el sicario que asesinó al exguerrillero en pleno vuelo cuando se desplazaba a Barranquilla.



El escolta del DAS que se encontraba más lejos del candidato, pese a lo cual fue quien reaccionó y caminó por el avión hasta donde se encontraba ‘Jerry’, contra quien disparó en tres ocasiones. Según la hipótesis de la Fiscalía, Gómez Muñoz fue parte del plan para borrar toda evidencia que permitiera judicializar a los autores intelectuales y materiales del crimen.



Justicia

