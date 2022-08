Ante los problemas que enfrentan las cárceles en Colombia, como el hacinamiento desbordado y la ausencia de una política criminal moderna, el Senado instalará una comisión de seguimiento al sistema penitenciario y carcelario.



(Lea también: ¿Cuáles son los cambios en el Esmad que plantea el director de la Policía?).

De acuerdo con Gustavo Moreno, senador a cargo de coordinar esta iniciativa, "la comisión accidental tiene como propósito instalar una mesa interinstitucional con varias entidades del estado y esta a su vez, tiene el reto de estructurar una reforma profunda al sistema penitenciario".

Si no le apostamos a una mejora y una reforma en materia de infraestructura, no podremos superar el hacinamiento carcelario FACEBOOK

TWITTER

Moreno explicó que uno de los puntos de esta reforma está relacionado con la infraestructura penitenciaria y carcelaria. "Establecimientos de reclusión obsoletos y sin mantenimiento son unas de las grandes preocupaciones y situaciones del estado de cosas inconstitucionales declarados por la Corte Constitucional hace 24 años".



(Además: Atención: estos son los nuevos integrantes de la cúpula de la Policía Nacional).



Así las cosas, dijo que uno de los retos "será revisar la normatividad en materia de infraestructura carcelaria y los procesos de contratación para la construcción y mantenimiento. Si no le apostamos a una mejora y una reforma en materia de infraestructura, no podremos superar el hacinamiento carcelario y todo los problemas que son consecuencia de este”.



Sin embargo, recalcó que "más que construir nuevos centros de reclusión", la comisión busca "adecuar los existentes bajo los parámetros internacionales. El sistema requiere una inversión importante en materia de adecuación y mantenimiento".

¿Cambio en la política criminal?

Otro de los puntos que tocó Moreno fue acerca de un cambio en la política criminal del país, pues aseguró que es "reactiva y se soporta en un populismo punitivo que contribuye a la degradación del sistema".

"Debemos apostarle a la resocialización y no al aumento de las penas; debemos apostarle a un sistema digno y humano. No es cierto que entre más y mayores penas se reduzca la criminalidad. La política debe enfocarse en el ser humano y en las segundas oportunidades", explicó.

El senador Moreno también afirmó que hay ciertas conductas que "podrían resolverse en el campo civil sin tener que congestionar el sistema penal. La calumnia y la injuria, por ejemplo, son conductas que deberían dársele un tratamiento por fuera de la órbita de lo penal”.

En ese misma línea, Néstor Osuna, ministro de Justicia, aseguró en entrevista con la revista Bocas que "llevamos varios años de tener una lógica punitivista, carcelaria y represiva. Y eso no ha dado resultados satisfactorios en la disminución de la criminalidad o la inseguridad".

"No vamos a seguir gastando dineros públicos en sitios para arrumar personas, donde solo hay una negación de la dignidad humana. Vamos a revisar cuántas de las conductas del código penal no deberían conducir a una persona a la cárcel", añadió el ministro.



(Siga leyendo: Baldíos: abecé del fallo que plantea ruta para resolver problemas estructurales).

De igual manera, Osuna también habló de "considerar otro tipo de castigos" alternativos a la cárcel, que estén "más enfocados en la reparación y en el restablecimiento de la armonía".

"Los castigos, pensando en escenarios como el del trabajo social, le servirán al delincuente y, también, a través de la reparación económica, a las víctimas", dijo, y agregó que "los criminólogos más expertos cuestionan mucho la utilidad de las cárceles".

No obstante, fue enfático en explicar que eso no implica que algunas penas no merezcan cárcel. "Claro que habrá gente presa, por delitos sobre los que haya un consenso, y ellos aprenderán en las cárceles un empleo que les va a resolver la vida. Esta sociedad se merece una forma de tratar decorosamente a los delincuentes. Le juro que, hoy, las cárceles no sirven para nada diferente a crear más delito", dijo.

ELTIEMPO.COM