Se abren boquetes en el Gobierno por utilidad de tregua con disidencias de 'Mordisco'

Un mes después de que el ‘Estado Mayor Central’ (‘Emc’), de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, anunció la suspensión de la mesa de diálogos, tras la llegada de un componente militar a El Plateado, zona rural de Argelia, Cauca, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuestionó la continuidad del cese el fuego con ese grupo ilegal.



En rueda de prensa, tras la inauguración de Expodefensa en Bogotá, el funcionario lanzó críticas al grupo de ‘Mordisco’: “Después de que esa organización (‘Emc’) instrumentalizó a las comunidades de las veredas de El Plateado para sacar a los soldados de ahí, se levantó de la mesa, pero con la afirmación de que en todo caso el cese debía mantenerse. Ya llevamos un mes y todavía no se reanuda el diálogo”.



Y fue más allá al señalar que con esa situación “el cese no tiene ninguna finalidad”, por lo que se preguntó: “¿Para qué un cese sin diálogo?”.



Velásquez sostuvo que las Fuerzas Militares tienen la obligación de proteger a las comunidades “entonces que haya un cese bilateral cuando por otro lado esas organizaciones delictivas están atentando contra las comunidades de manera directa hace que el cese del fuego no tenga el efecto que es indispensable. Esa es una razón por la que se plantea que solo un cese multilateral podría ser realmente efectivo”.



Sobre la continuidad de la mesa, EL TIEMPO conoció que hay dos subcomisiones de delegados del Gobierno y del ‘Emc’ que están reunidas desde el pasado fin de semana en Popayán, Cauca.

Iván Velásquez, ministro de Defensa, acompañado de la cúpula de la fuerza pública en Expodefensa. Foto: Cortesía

Allí, se revisan los compromisos adquiridos por cada una de las partes en Tibú, Norte de Santander, el 16 de octubre, cuando se instaló la mesa. Además, este diario estableció que en estos encuentros se está trabajando para elegir un lugar en el cual se puedan reanudar los diálogos –existe una alta probabilidad de que sea en Cauca–, algo que podría darse a conocer antes de finalizar esta semana.



Este no es el primer impasse que atraviesa ese proceso. En mayo, y luego de solo cinco meses de cese con ese grupo, el Gobierno suspendió esa figura después que esa disidencia reconoció el asesinato de cuatro jóvenes indígenas en Putumayo.



Luego, en septiembre, el proceso vivió otra crisis tras la arremetida violenta con carros bomba en Timba (Cauca) y Jamundí (Valle del Cauca) que dejó dos muertos y 10 heridos.

Hace más de 15 años el Ejército no entraba a El Plateado. Lo hizo en octubre y allí permanece en las partes altas, cerca del casco urbano. Y ahora los que gobernaron durante estos años, se atreven a decir que fue este el gobierno que entregó el territorio a los grupos ilegales? — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) December 5, 2023

Para Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia e investigador de paz y conflicto, el mindefensa con sus declaraciones “intenta mostrar una posición fuerte ante las críticas que hay sobre las negociaciones con los grupos armados. Son acertadas al evidenciar que, a pesar de tener un cese del fuego, los grupos armados se fortalecen militarmente en los territorios con la presión e instrumentalización a las comunidades”.



La Defensoría del Pueblo emitió alertas sobre los efectos de las acciones de las disidencias de las Farc sobre la población civil y enfatizó en la necesidad de que el cese el fuego se refleje en garantías para los ciudadanos, especialmente en departamentos como Cauca y Nariño en donde hacen fuerte presencia los integrantes de esa organización ilegal.



“Ningún espacio debe estar vetado para los miembros de la Fuerza Pública, quienes deben mantener el orden y la seguridad en beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional”, dijo a inicios de noviembre el defensor Carlos Camargo Assis.

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

