La operación secreta del Ejército que buscó la segunda 'guaca' de las Farc

Los colombianos se saben casi de memoria la historia de la Guaca de las Farc, hallada accidentalmente por dos compañías del Ejército en el Caguán en la Semana Santa del 2003. Fueron miles de millones de pesos en moneda nacional y dólares que los militares terminaron gastándose estruendosamente -uno de ellos usó la plata para una operación de cambio de sexo- y que terminaron poniéndolos en el banquillo de los acusados.



En julio del 2007, EL TIEMPO reveló la historia de la segunda guaca, una supuesta fortuna en pesos, dólares y hasta lingotes de oro también enterrada en pleno corazón de los territorios entonces dominados por la guerrilla que dio a pie a una operación secreta que, en su momento, fue autorizada por el Comando General del Ejército.

Esta es otra de las Crónicas de Nuestro Archivo que usted debe conocer:





Un cáncer fulminante mató a finales de mayo del 2007 al hombre que, desde la sombra, movió los hilos para que se realizara una de las operaciones militares más controvertidas de los últimos tiempos: la búsqueda de la segunda guaca de las Farc.



Su fallecimiento y las misas por el descanso de su alma aparecieron reseñadas en las páginas sociales de los diarios del Valle, donde el nombre de Gustavo Álvarez Montoya estaba asociado a una reconocida cadena de restaurantes.



Lo que muy pocos sabían era que este hombre de boína y aspecto bonachón, que dedicaba buena parte de su tiempo a las cabalgatas recreativas, jugó un papel clave en el regreso de los militares al Caguán. Una misión que terminó en fracaso y de la que el país se enteró por las versiones de soldados que eran juzgados por robarse la primera guaca.



Álvarez fue el hombre que en el 2005 contactó al senador Élmer Arenas y le dijo que el teniente Jorge Sanabria tenía las coordenadas de un entierro decenas de veces más grande que el que se repartieron los soldados de las compañías Buitre y Demoledor.



También, le confirmó Arenas a EL TIEMPO, estuvo en Palacio y en la ya conocida reunión con el ex comandante del Ejército Reinaldo Castellanos. Allí se decidió que las Fuerzas Especiales apoyarían la entrada de los guaqueros a la zona del río Coreguaje en la que la 'Teófilo Forero' tuvo un gran campamento durante el Despeje (la fallida negociación de paz en el gobierno de Andrés Pastrana).



El ánimo le alcanzó a Álvarez para viajar en un avión militar hasta San Vicente del Caguán, al Batallón Cazadores, uno de los puertos de la expedición. No entró al área de operaciones aunque sí lo hizo uno de sus socios del Valle, también civil, que formó parte del grupo que descendió en helicópteros a una zona que, en pleno Plan Patriota, seguía plagada de guerrilleros.



"Nunca nos habló mucho de ese tema. Fue algo que se le presentó y a lo que se dedicó por casi un año. Prefería guardarse sus cosas", dijo un familiar del fallecido empresario.



Los secretos de la otra guaca

La participación de civiles y militares retirados, a los que se unieron miembros del Batallón de Fuerzas Especiales No. 4 y de los que habían encontrado la primera guaca, era uno de los secretos mejor guardados de esa operación.



Aunque el desembarco en el Coreguaje ocurrió entre septiembre y octubre del 2005, al

menos tres meses antes unos 50 hombres empezaron a prepararse para ir por la segunda guaca de las Farc.



La primera parte del entrenamiento fue en el Batallón de Artillería, en el sur de Bogotá, y la parte final en el de Comunicaciones, en Facatativá, siempre bajo la supervisión del Comando Ejército.



Uno de los suboficiales de la primera guaca confirmó que en el grupo hubo al menos dos militares retirados, que no tuvieron nada que ver con la operación del 2003 y que sin embargo viajaron con ellos al Caguán. Ellos, un teniente y un cabo, aseguran haber recibido armamento y raciones para 5 días, además de la supuesta promesa de un 40 por ciento del botín que nunca apareció.



Sabían, incluso, las coordenadas del sitio, que corresponden al norte del Caquetá. Allí había un campamento de la 'Teófilo' en el que alguna vez estuvieron varios de los políticos secuestrados y que cuando llegó la segunda expedición estaba, según le dijeron a Arenas, "lleno de huecos".



Supuestamente las Farc desocuparon antes el sitio, a 2 kilómetros del punto del hallazgo del 2003, donde el teniente Sanabria y sus hombres movieron decenas de

canecas que, según ellos, estaban llenas de armas, plata colombiana, oro y dólares.

¿Otro teniente en la segunda guaca?

La supuesta participación del teniente (r) del Ejército Edgardo Hernández es otro de los capítulos inéditos de la operación del 2005.



En mayo de 2007, la prensa mexicana, basada en informes oficiales, lo ubicaba entre

los gatilleros criollos que participan en la dura guerra de carteles que se vive en esa nación.



Él asegura que nunca ha estado en México, que el alias de 'K-6' recogido en un informe publicado por EL TIEMPO no es suyo y que nunca ha trabajado con 'narcos'. Hernández pagó varios años de cárcel por la masacre de Segovia, de 1988. Fue condenado una década más tarde, pero todo ese tiempo estuvo recluido en guarniciones.



En el 2001, Hernández volvió a la libertad y, asegura, sigue moviéndose por batallones y brigadas. Por eso, dice, terminó buscando la segunda guaca. Su nombre no aparece en ningún documento oficial, aunque varios militares de la primera admiten que estuvo con ellos en el 2005.



Un general del Ejército confirmó que el año pasado Hernández participó en los preparativos para buscar otra guaca de la guerrilla, esta vez en Chocó, pero que la operación finalmente no se hizo.



¿Guaca o caleta?

La existencia de una segunda guaca de las Farc en las selvas del Caquetá, que finalmente no pudieron recuperar los civiles y militares respaldados por el Comando del Ejército de la época, sigue rodeada de misterio.



Algunas versiones señalan que lo que realmente habría ocurrido es que los militares que se encontraron la caleta con 40.000 millones de pesos de las Farc, en abril del 2003, enterraron el dinero que no pudieron llevarse en la primera ocasión.



Hay versiones de militares según las cuales fueron reentrenados y llevados al Caguán a buscar plata y oro de la guerrilla, y afirman que su principal objetivo era la caleta que ellos mismos cavaron antes de abandonar el lugar en la Semana Santa de 2003.



"Como no se podía llevar todo, por orden de mi teniente (Jorge) Sanabria, se enterró la plata que sobró, como dos kilómetros arriba de donde encontramos las canecas. Allí se guardaron unas armas y la plata. Por eso éramos los únicos qué sabíamos dónde estaban", señaló uno de los militares de la primera guaca. Hasta el momento esta versión ha sido respaldada por cuatro soldados.



"Mi teniente dijo que luego tocaba recuperarla como fuera, por eso pasaron más de dos años", señala la declaración. Así mismo, uno de los soldados asegura que desenterraron algún dinero, pero que nunca les dieron el porcentaje prometido.

El misterio de Sanabria

Lo que indaga ahora la Justicia Militar es cómo Sanabria siendo un militar involucrado en una investigación de tanta trascendencia y conocida por la opinión pública, fue admitido para participar en la segunda operación.



El senador Élmer Arenas, quien sirvió de puente para que Sanabria entregara la información sobre la supuesta guaca, dice que conoció al militar a través de un empresario de Cali y desde el primer día sabía quién era.



Por presunta omisión por uso (al haber entregado armas y uniformes del Estado a los ex militares) son investigados dos generales. La semana pasada, la Justicia Penal Militar condenó a los 144 militares del caso de la guaca (89 de ellos reos ausentes) a penas entre 3 años y cinco meses y 10 años, por el delito de peculado por apropiación.



