Esta es la red criminal que estaría detrás del secuestro del registrador de Chocó

Este mediodía del martes, fuentes de inteligencia le confirmaron a EL TIEMPO que la principal hipótesis que están manejando sobre el secuestro del registrador de Chocó, Jeferson Elías Murillo y su primo, Blyderson Arboleda Montañez, es que se encuentran en poder de un grupo delincuencial organizado que se hace llamar 'Los Palmeños' o 'Los Zetas'.



De acuerdo con las fuentes, esta red criminal está conformada "en su mayoría por jóvenes entre los 17 y 25 años de edad, muchos de ellos llegaron a Quibdó con sus familias desplazados por la violencia de otros municipios del departamento".



Estos jóvenes, señalan las fuentes de inteligencia, han sido reclutados por este grupo delincuencial que les ofrece condiciones "laborales", a través del microtráfico, las extorsiones y hasta los homicidios por encargo (sicariato).



Las autoridades han logrado establecer que 'Los Palmeños', delinquen en una forma de outsourcing para la guerrilla del Eln.



En esa línea, los señalan de haber incinerado varios buses en Chocó, a nombre de la guerrilla.

Jefferson Elías Murillo, registrador delegado del Chocó. Foto: Facebook: Jefferson Elías Murillo

¿Iban para el Eln?

Este diario conoció a través de varias fuentes de la Fuerza Pública que el registrador y su primo habrían sido secuestrados para ser entregados al Eln, pero "la guerrilla no los habría recibido por el contexto de negociación que adelanta con el gobierno".



"Todo indica que planearon el secuestro de Murillo para entregárselo al frente de Guerra Occidental, pero los guerrilleros no los aceptaron para no afectar la negociación, esa es una de las hipótesis que manejamos", dijo un alto oficial a EL TIEMPO.



De acuerdo con las fuentes, es la misma figura delictiva utilizada por los secuestradores de Luis Díaz, el papá de Lucho Díaz, el futbolista. Díaz fue secuestrado por una red que se hace llamar 'los Primos' y luego fue entregado a la guerrilla.



Jefferson Elías Murillo junto a Alexander Vega, exregistrador nacional. Foto: Facebook: Jefferson Elías Murillo

Los grupos criminales que siembran el terror en Quibdó

'Los Palmeños', están bajo el mando de alias Chata, quien habría ordenado el secuestro del registrador y quien tiene a su mando unos 100 hombres.



La otra red delictiva que azota a Quibdó es la de 'los Mexicanos', con unos 180 integrantes, cuyo jefe es alias Keitina.



