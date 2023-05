La Fiscalía le imputó cargos a dos personas identificadas como Óscar Mauricio Vergara Giraldo y William Alexander Buitrago González por el secuestro de 48 policías y 36 civiles, registrado entre el 17 y el 20 de noviembre del año pasado en Solano (Caquetá).



El ente acusador les imputó los delitos de secuestro simple e instigación a delinquir por los que podrían pagar condenas de más de 30 años de cárcel, en caso de ser condenados. Los dos capturados se declararon inocentes.

Según la investigación, los capturados fueron los responsables de la instigación a campesinos de la zona de Solano para secuestrar a los uniformados con el fin de lograr la atención de funcionarios de las administraciones local, regional y nacional.

William Alexander Buitrago González fue capturado por el Gaula de la Policía. Foto: Archivo EL TIEMPO

Ante un juez de Solano, en Caquetá, la Fiscalía adelantó las diligencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.



En las audiencias, conocidas por EL TIEMPO, el ente acusador destapó evidencias contra los dos personas.



En la investigación aparecen además de videos de seguridad de los días de los hechos, las declaraciones de varios uniformados que detallaron el papel de los capturados en su secuestro.



Por ejemplo, se dio a conocer la declaración del teniente José Stalin Medina Sánchez, quien era el comandante del grupo secuestrado.



El uniformado, en versión juramentada, dijo que Óscar Mauricio Vergara Giraldo fue la persona que se le acercó entregándole un papel en el que leía que no iban a permitir la erradicación forzada, que la siembra de hoja de coca era la única forma de subsistencia que tenían las comunidades ante el abandono estatal y que al no tener otra posibilidad de ingreso, no apoyarían la erradicación pero sí la sustitución de los cultivos.



El documento, según la declaración del oficial, estaba firmado por Vergara Giraldo quien se presentó como directivo de Asojuntas del municipio de Solano (Caquetá).

A Óscar Mauricio Vergara Giraldo la Fiscalía le imputó dos delitos. Foto: Archivo EL TIEMPO

El uniformado relató que le dijo a Vergara Giraldo que no podía tomar esa decisión de frenar el operativo pero que le informaría a sus superiores. Esto, sostuvo el uniformado, no le gustó a Vergara Giraldo quien empezó con las advertencias de que tendrían que solucionar el asunto de otra manera y que incluso podrían acudir a los grupos ilegales.



"El teniente le dijo que pensara bien las cosas y no se dejara llevar por los inconformismos del momento a la respuesta que le había dado y que no se preocupara que si esa era la idea, que no había ningún inconveniente", relató el fiscal del caso en la audiencia conocida por este diario.

Añadió que Vergara le manifestó que si no atendían su petición, mediaría con los campesinos para que los agredieran con machetes y a palo, y que se podría agravar la cosas al acudir incluso al apoyo de la guerrilla.



El uniformado añadió que empezaron a ser rodeados y presionados mientras aumentaban las advertencias de que les harían daño. La Fiscalía señaló que en lugar había 15 líderes y tres de ellos, incluyendo a los dos capturados, eran quienes instigaban a pasar a hechos de violencia.



El día 18, se lee en la investigación, los uniformados tuvieron que usar granadas de gas y aturdimiento para evitar que ingresaran los campesinos a la base y la guardia indígena fue fundamental para evitar la agresión a los policías.

Otros uniformados señalaron a Vergara Giraldo como una de las personas que promovía la agresión. Incluso, ante la gravedad de la situación, el teniente le dijo a Vergara que ellos se iban a ir y que la respuesta fue que estaban secuestrados y que era la garantía para que el Estado se desplazara a la zona. La Fiscalía indicó que efectivamente el día 20 se logro un acuerdo para su liberación.

"Nos decían, en tono amenazante, que nos fuéramos por las buenas", señaló uno de los uniformados que afirmó que llegaron alrededor de mil personas al sitio y que la gente empezó a gritar " 'que saquen a los azules (los erradicadores)', que los van a matar, los van a picar. Nosotros les decíamos que cumplieran con lo pactado, que nosotros ya no estábamos erradicando", dijo el policía.



Ratificó que los campesinos les manifestaron que estaban secuestrados y que cuando llegó el helicóptero para sacarlos de la zona fueron de nuevo insultados y amenazados y se impidió que la nave aterrizara.



"Uno de ellos sacó un machete y me hirió en el dedo índice. Quedamos con la moral más baja porque sabíamos que íbamos a seguir allí en el sitio", dijo el uniformado, quien destacó que un grupo de hombres uniformados con chalecos caqui impidieron que la agresión fuera más grave.



En el expediente además está la copia del acta firmada por las partes en la que se acordó la liberación de los secuestrados.



En las audiencias, la Fiscalía señaló que la libertad de los capturados es un peligro para la comunidad y que se trató de una acción contra unos uniformados que estaban cumpliendo una misión legal en la lucha contra el narcotráfico. Igualmente indicó que los procesados tenían derecho a protestar pero no a secuestrar a los uniformados.



El delegado de la Fiscalía mencionó que la situación pudo ser más grave y recordó los hechos en los que este año fueron secuestrados y policías en Los Pozos (Caquetá) en donde murieron dos personas.

