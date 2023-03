El presidente de la República, Gustavo Petro, le solicitó al Fiscal Francisco Barbosa que levante las órdenes de captura de 19 personas que fueron acreditadas como exintegrantes de las Farc y que “actualmente son miembros representantes del grupo armado organizado al margen de la ley, autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-Ep, disidente del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera".



De esas 19 personas, algunas firmaron el acuerdo de La Habana y luego se unieron a las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco, que fue una facción armada que nunca se acogió a esas negociaciones ni firmó el acuerdo de paz de 2016

La petición abre de nuevo la discusión política y jurídica sobre con quiénes se pueden negociar con fines políticos, en atención de que quienes firmaron la paz y la abandonaron, incumplieron con el régimen de condicionalidades que contempló el acuerdo de La Habana.



El debate

La petición del Presidente señala que es necesario levantar estas órdenes de captura, temporalmente, para avanzar en una “negociación o diálogo de carácter político, a fin de pactar un acuerdo de paz”, en donde la finalidad es la “convivencia, la eficacia de la justicia y el aseguramiento del Estado Social.



Una de estas personas es Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Leo, quien según la Fiscalía General aparece en listado de acreditados como miembros de la antigua guerrilla en el marco del acuerdo final, diferente de Eliécer Palomeque alias Negro Juan a quien se le pidió levantar la orden de captura, pero no estuvo nunca en ese acuerdo de paz.



En los casos de personas como Orrego Arango, lo que dice el desarrollo del acuerdo de paz, tanto en la reforma a la Constitución, como en la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, es que esa justicia transicional tiene competencia para evaluar si se han presentado incumplimientos al Sistema Integral de Paz. Así lo dice el artículo transitorio 12 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017.



Igualmente, el artículo 63 de la Ley Estatutaria de la JEP dice que la justicia ordinaria podrá investigar a los disidentes, entendidos como aquellos que habiendo pertenecido a las Farc no fueron incluidos en los listados que ese grupo entregó en el proceso de La Habana.



Y la justicia ordinaria podrá igualmente investigar a los desertores, “entendidos como aquellos miembros de las organizaciones que suscriban un acuerdo de paz que, habiendo suscrito el referido acuerdo, decidan abandonar el proceso para alzarse nuevamente en armas como rebeldes o quienes entren a formar parte de grupos armados organizados o grupos delictivos organizados”.

La sentencia de la Corte Constitucional que revisó esa ley hizo un condicionamiento para indicar que “corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz decidir acerca de la exclusión de los desertores y excombatientes, por incumplimiento del régimen de condicionalidad”.



Y también señaló que no tendría sentido darle un tratamiento en esa justicia a quienes se alcen de nuevo en armas, sea a nivel individual o colectivo, “por cuanto ello afecta la garantía más importante de no repetición, que es la no reanudación del conflicto armado”.



“Se trata de una condición esencial de acceso a la JEP y, por lo mismo, su incumplimiento es causal de exclusión de ella. De esta manera, el abandono del proceso de paz (deserción) que se traduce en volver a participar en la violencia armada, o en hechos de delincuencia armada organizada que afecten la seguridad pública, es causal de exclusión de la Jurisdicción Especial para la Paz”, dice esa sentencia.

¿Qué hacer?

Juan Carlos Henao Foto: Archivo EL TIEMPO

En mi entender el Gobierno sí puede hacer una nueva negociación con los desertores de las Farc del proceso de paz anterior. Para ello tienen que cambiar la Constitución: Henao FACEBOOK

En ese sentido, una mirada a este problema podría ser que los desertores expulsados de la JEP, no podrían volver a recibir los beneficios de ese proceso de paz. Y hay duda sobre si se puede negociar con ellos un nuevo en proceso político que termine en otra solución de justicia transicional, diferente a la JEP.



El exnegociador de paz Juan Carlos Henao dijo que esta decisión es más política. “En mi entender el Gobierno sí puede hacer una nueva negociación con los desertores de las Farc del proceso de paz anterior. Para ello tienen que cambiar la Constitución, hacer una reforma, porque en los artículos de la Constitución que se integraron con el proceso de paz, quedó el lineamiento básico de que quien desertara perdía el derecho a ser acogido al proceso de paz”, dijo.



El expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández dijo que la doctrina y la jurisprudencia han expresado que, a la luz del acuerdo de paz de 2016 y de las normas constitucionales y legales que lo desarrollaron, "quienes hayan delinquido después de la entrada en vigencia de ese acuerdo quedaron por fuera de los beneficios y sometidos al derecho ordinario”.



Y, por ello, deben ser procesados. “Ahora bien, ¿cómo se les va a creer si ya incumplieron una vez? Nada garantiza que respeten otro acuerdo de paz.

El penalista Marlon Fernando Diaz consideró: "sí es plausible el reconocimiento como miembros representantes de las extintas FARC a 19 de sus disidentes. No hay razón constitucional o legal que lo impida, y por el contrario, el único camino sensato para llegar a la paz total, ayer. hoy o mañana, es reconocer las funciones democráticas del Presidente".



El también penalista Carlos Gilberto Gómez dijo que La arquitectura legal preexistente debería ser suficiente para negociar con todos los interlocutores y protagonistas de las situaciones de orden público.



“Para que la paz no sea ahorcada por un inciso legal, el Gobierno puede rediseñar las normas controversiales. Mi opinión también es la de que la ley refleja el momento político que se vive en un determinado momento. Ahora es el momento de la paz. La ley deberá ser acompasada para este propósito”, señaló.



Ahora bien, el exministro de Justicia Yesid Reyes, estimó que en casos como el de Iván Márquez y la Segunda Marquetalia, un grupo conformado por desertores, no por disidentes, sí es posible hacer una negociación política porque fueron expulsados de la Jurisdicción Especial para la Paz al volver a alzarse en armas.



En su postura, al armarse de nuevo, cometieron de nuevo el delito de rebelión y, por tanto sí pueden ser calificados como delincuentes políticos. “El hecho de que hayan sido expulsados de la Jurisdicción Especial para la Paz pone en evidencia que son delincuentes políticos, porque la razón para esa expulsión no fue otra que el haberse alzado de nuevo en armas contra el Estado, es decir, haber incurrido nuevamente en el delito de rebelión”, dijo.

El abogado Francisco Bernate, por su parte, consideró que “tal y como están planteando la ‘paz total’, en tanto que se trata de organizaciones criminales, no importa si son o no desertores del proceso de paz.



