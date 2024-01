¿Podría configurar delito el supuesto acoso a hija del Presidente en parque de Florida?

Hace poco menos de 24 horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, difundió un video en su cuenta X en el que denunció un caso de presunto acoso del que habría sido víctima miembros de su familia, incluida su hija Antonella, en las instalaciones de un parque temático en Florida (EE. UU.)



Esto pasó con mi hija en un parque en la Florida, EEUU, al que fué mi hija con su familia. Asi la trató una señora colombiana de derechas. No contentos con el acoso que sufrió en el estadio de Barranquilla, continúa la persecusión de la ignorancia derechista contra una menor de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 18, 2024

En el video se ve como una mujer cuestiona a la primera dama, Verónica Alcocer, por hechos como la cancelación de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla. No utiliza palabras ofensivas -al menos en lo que se ve el video retuiteado por el jefe de Estado- y cuando Alcocer sigue de largo y la hija del Presidente se dirige hacia ella, la mujer asegura: "No quiero nada contigo porque yo a ti no te estoy diciendo nada".



El material que compartió el jefe de Estado en la red social lo acompañó con el mensaje: “Esto pasó con mi hija en un parque en la Florida, EE. UU, al que fué mi hija con su familia. Así la trató una señora colombiana de derechas. No contentos con el acoso que sufrió en el estadio de Barranquilla, continúa la persecución de la ignorancia derechista contra una menor de edad. El fiscal en silencio”.



Frente al tema, EL TIEMPO consultó a abogados para conocer si, de acuerdo a lo que ve en video, se podía configurar un delito y si la Fiscalía, como lo pretende Petro, podría investigar el caso, teniendo en cuenta que se registró en Estados Unidos.

El presidente Gustavo Petro en compañía de su familia. Foto: @cesarmelgarejoa

El penalista Francisco Bernate tildó el acto como “inapropiado”, toda vez que asegura que “no había necesidad de exponer a la menor”.



“Los ciudadanos tienen todo el derecho a expresarse, pero creo que también tienen que respetar la intimidad de una persona y más si están con menores de edad, hay muchas formas para participar de una democracia sin agresiones”, dijo Bernate.



El penalista indicó que más allá “de lo feo” que resulta el caso “no se comete delito alguno en la medida en que son expresiones todas contra los adultos allí presentes”.

Acusar así a una niña debe recibir el rechazo de todos. @petrogustavo



Acusar así a una niña debe recibir el rechazo de todos. @petrogustavo

El odio envenena el alma... — 𝗪𝗜𝗟𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗔𝗭𝗔 (@Wilson_Suaza_) January 18, 2024

El abogado Camilo Burbano, en la misma línea de Bernate reprochó la conducta, en tanto podría haber un acoso a una menor por razones políticas.



Frente a la posibilidad de que la Fiscalía investigue el caso, el penalista indicó: “El derecho penal se basa en el principio de territorialidad, es decir, la regla general es que los hechos se rigen por las leyes del lugar donde ocurrieron y, por lo tanto, las autoridades competentes para cualquier tipo de investigación, si es que hubiera lugar a ella, son las autoridades estadounidenses”.



Ahora bien, Burbano aclaró que existen eventos en los cuales las autoridades colombianas pueden investigar hechos ocurridos fuera del territorio.



“Uno de estos casos de extraterritorialidad se presenta cuando un nacional colombiano que se encuentre en Colombia después de haber cometido un delito en territorio extranjero y la ley penal colombiana reprima esa conducta con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos (2) años y no hubiere sido juzgado en el exterior”, explicó el penalista.



No obstante, Burbano señaló que “es dudoso que lo visto en el vídeo pueda configurar un delito, incluso en Colombia”.

Para el abogado José Moreno en el caso no se configura ningún tipo de delito. “En todo caso, el delito que más se adecúa es el de hostigamiento en este tipo de situaciones, pero no cumple observando el vídeo”.



“Lo que se ve es una manifestación de una ciudadana que se mantiene dentro de los límites de la libertad de expresión”, dijo Moreno.

Sobre Antonella:

Los niños deben ser cuidados y queridos por toda la sociedad. Y esta consideración debe estar por encima de todo lo demás. Qué tristeza que por lo político estemos perdiendo de vista las conexiones humanas. Necesitamos volvernos a encontrar. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 19, 2024

Reacciones

El caso también desató la reacción de varios políticos quienes manifestaron su rechazo al episodio.



Una de ellas fue la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien por ejemplo, dijo: "Los niños deben ser cuidados y queridos por toda la sociedad. Y esta consideración debe estar por encima de todo lo demás. Qué tristeza que por lo político estemos perdiendo de vista las conexiones humanas. Necesitamos volvernos a encontrar".



El odio expresado de esa manera es un indicador de como algo no funciona en la vida de quien lo demuestra, en este caso con el hostigamiento a una menor de edad, y además deja traslucir un dejo de arribismo cuando se dice que por ser progresista no se puede viajar al exterior.… — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) January 18, 2024

Alexander López, cuya elección como senador fue anulada por el Consejo de Estado, indicó por su lado: "El odio de algunos sectores de la oposición reaccionaria está sobrepasando los límites al punto de hostigar la familia del presidente con premisas ridículas y absurdas".



A las reacciones se le sumó la del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quién condenó lo sucedido. "El odio expresado de esa manera es un indicador de como algo no funciona en la vida de quien lo demuestra, en este caso con el hostigamiento a una menor de edad, y además deja traslucir un dejo de arribismo cuando se dice que por ser progresista no se puede viajar al exterior. Condenó estas actitudes, sea quien sea la víctima !!", escribió el funcionario.

