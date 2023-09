El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, lanzó una alerta de cara a las elecciones regionales de octubre al indicar que hay un crecimiento de la presencia de grupos armados ilegales en todo el país, si se compara con la situación de hace cuatro años, que afecta los comicios.



(Lea: Fiscal Francisco Barbosa: 'Estamos ante un proceso de desmantelamiento del Estado')



En foro de EL TIEMPO, Camargo dijo que "se perdió la libre competencia democrática desde el mismo momento en que no se permitió a los distintos partidos que inscribieran candidatos".



Dijo que Cambio Radical, por ejemplo, no pudo inscribir candidatos en Cauca y Putumayo y que el Centro Democrático tampoco pudo en diez departamentos.

Facebook Twitter Linkedin

Foro garantías electorales de EL TIEMPO Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

Camargo dijo que el Eln hace presencia hoy en 19 departamentos y 231 municipios y las disidencias de 'Iván Mordisico' en más de 180 municipios de 19 departamentos.



Y sobre el 'clan del Golfo', el Defensor indicó que entre 2022 y 2023, ese grupo ilegal ha crecido pues pasó de tener presencia en 12 departamentos, a estar en más de 24 departamentos y en más de 392 municipios.



"Hace cuatro años, (el Clan) hacía presencia en 213 municipios. Vemos la manera como se han fortalecido en el territorio", dijo. Además, apuntó que la delincuencia organizada hace 4 años tenía presencia en 114 municipios y ahora en 184.



(Lea: Las claves del nuevo proyecto del Gobierno para quitarle facultades a la Procuraduría)



En el foro, el Defensor del Pueblo indicó que frente a la expansión de los grupos ilegales en comparación con la alerta emitida para las elecciones de 2019, "ha aumentado en un 56 % la presencia" de grupos ilegales.



Y, en comparación con dos alertas emitidas en 2019 previo a las elecciones, "han aumentado en un 85 % los municipios advertidos con riesgo alto y extremo".

Camargo lanzó otra alerta y dijo que, en su criterio, se evidencia una "falta de copamiento territorial de la institucionalidad del Estado" e hizo un llamado al Gobierno en ese sentido.

El defensor del Pueblo indicó que hay más de 26 alcaldes actuales amenazados y aseguró que él ve con preocupación la situación que se podría presentar en ciertas regiones del país el día siguiente de las elecciones.



Especialmente, indicó, en los municipios de la cordillera nariñense como Tamaningo, Cumbitara y Leyva. "En esos municipios ejerce un control hegemónico la 'Franco Benavides' (grupo disidente)", dijo.



(Lea: ¿Francisco Barbosa es testigo en el caso de Laura Sarabia? Esto respondió el Fiscal)

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Camargo, defensor del Pueblo. Foto: Sergio Ángel / EL TIEMPO

Carlos Camargo indicó que la situación tiene a complejizarse, que la alerta temprana electoral se lanzó 70 días de los comicios y ya se está empezando a preparar el seguimiento para el próximo mes.



"Tenemos suficiente marco normativo de prevención..., ¿pero qué está pasando con la implementación? Esa pregunta se la dejo al Gobierno", señaló en foro sobre las elecciones regionales organizado por este diario.



(Lea: Procuraduría indaga supuesta participación en política durante evento de Caicedo)



"El llamado es que pasemos del dicho al hecho. Mucha retórica, mucho papel. El Gobierno Nacional tiene la obligación de dirigir las políticas públicas y de ejecutarles", agregó.

Camargo agregó que su llamado es a activar la "acción estatal para lograr contener todas esa serie de riesgos en materia de constreñimiento electoral y de presuntas fuentes ilegales de financiación".



Y sobre la petición de medidas cautelares que la Defensoría hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Camargo dijo que esta está en estudio y en etapa de pruebas.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia