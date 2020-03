Se cierra el caso contra Richard Muñoz, imitador de Pipe Bueno

El proceso contra Richard Gerardo Muñoz Cardona, imitador de Pipe Bueno, llegó a su fin. En agosto del año pasado este diario dio a conocer que, por órdenes del Fiscal encargado, Fabio Espitia, fue revisada la decisión de imputar cargos y se solicitó la preclusión del proceso.

Este viernes en los juzgados de Fusagasugá se llevó a cabo la audiencia que resolvió la solicitud del ente acusador.



El juzgado consideró que existían elementos materiales probatorios y evidencia física para sustentar que existió legítima defensa, tesis que sostenía la defensa, en cabeza del abogado Jorge Rojas.



Con esta decisión queda cerrado el proceso y desaparece cualquier registro judicial contra el ciudadano. La diligencia de prelusión se pospuso en varias ocasiones desde noviembre del año pasado y finalmente se dio por terminada el día de hoy..

Aunque, en principio, la Fiscalía le imputó cargos al Muñoz por el homicidio de un atracador, la decisión fue reconsiderada luego de que se ordenara su revisión por el entonces fiscal Espitia. Muñoz relató que, en medio de un intento de robo, el atracador mató a su esposa y, luego de forcejear, logró quitarle el cuchillo al hombre y con ese mismo, lo mató.



La Fiscalía consideró que la distancia entre los dos cuerpos, el del atracador y la esposa de Muñoz, podría no coincidir con el relato del artista. Sin embargo con apoyo de peritos, se logró establecer que la versión de Muñoz sí concordaba con las heridas en el cuerpo de la mujer.



El argumento del ente acusador para no continuar el proceso fue “la existencia de una causal que excluye la responsabilidad”. Consideró que el caso corresponde a un hecho de legítima defensa, y que el artista no tuvo otro remedio que defenderse de la agresión.

Respecto a la decisión Muñoz dijo, en ese entonces, que recibía la decisión con serenidad y alegría a pesar de estar enfrentado el duelo por la muerte de su esposa. “Se está haciendo justicia y se aclararon las cosas; se entiende y se da por hecho que actué en legítima defensa. Eso lo he venido recalcando yo todo el tiempo”, dijo.



REDACCIÓN JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

Twitter: @JusticiaET