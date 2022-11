En medio de la celebración por los 103 años que lleva la Fuerza Aérea Colombiana, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló del plan de expansión que prepara el Gobierno para llevar a Satena a varias partes del mundo.



En esa línea resaltó que no solo los viajeros podrán volar con dicha aerolínea a Venezuela, sino a otros países. Para potenciar su flota, de acuerdo a datos de la misma Satena, uno de los aviones que las directivas pretendieron sumar hace poco es el ATR 42-600.

En la página de Satena aparece una invitación a cotizar esa aeronave con fecha del 20 de octubre de 2022, en la que se especifica que hay una intención de arrendamiento (leasing) que cerró seis días después. Los detalles de si en efecto lograron hacerse con el ATR-42-600, así como el presupuesto destinado, no se han revelado por parte de la Dirección técnica y el Área de procesos logísticos, pero van en la vía de lo que advirtió este jueves el ministro de Defensa, Iván Velásquez.



En la ceremonia de la Fuerza Aérea, el jefe de esa cartera anunció que está en conversaciones con el presidente de Satena para fortalecer la aerolínea: "Serían dos aviones. Siempre en estas operaciones se requiere que haya un avión de reserva para suplir las eventualidades que se pudieran presentar", indicó.



En lo que tiene que ver con el cotizado en octubre, las especificaciones de este avión ya las conoce bien Satena, puesto que los tiene dentro de su flota. Incluso, en 2015, la Fuerza Aérea anunció que en su plan de modernización adquirieron el primero de los 10 ATR-600 que pretendían.



La aeronave es de fabricación francesa, y tiene un espacio para aproximadamente 48 personas, el cual puede variar según las características. Finalmente, Velásquez indicó que la negociación de los dos aviones de los que habló puede tardarse dos meses, y que no conoce su valor porque el que está al frente de ello es el presidente de Satena.



En lo que respecta al ATR 42-600, además de Satena, aerolíneas como EasyFly y Avianca también lo han tenido dentro de su flota. Mientras que en la referencia ATR 42-300 y ATR 42-500, la Armada Nacional y la Policía también ha hecho uso de ellos.



