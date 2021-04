Padrastro de Sara Sofía dio a la Fiscalía mapa donde estaría la menor

Continúa la búsqueda de Sara Sofia y ahora la Fiscalía tiene una nueva prueba del paradero de la niña, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 15 de enero. Se trata de un croquis que hizo Nilson Díaz desde la cárcel La Picota, en donde permanece recluido.



Este dibujo, al que tuvo acceso ‘Noticias RCN’, muestra la ubicación exacta en donde, según el padrastro de la menor, habría dejado su cadáver. De igual manera, señala el color de la ropa y la cobija con la que envolvió a Sara Sofía después de que, supuestamente, muriera en la casa donde vivía con Carolina Galván y sus hijos.



La pieza dibujada sobre una hoja de papel indica tres ubicaciones claves que se encuentran entre los barrios Class Roma y Palenque, ambos de la localidad de Kennedy.



Entre estos se encuentra la localización del desagüe en el que habría dejado el cuerpo de la pequeña, en el río Tunjuelo, en Bogotá. La localización está ubicada a menos de 500 metros de los puntos en donde organismos de socorro y autoridades han buscando rastros de la niña.



Sobre los elementos que el hombre habría usado para envolver el cuerpo de Sara Sofía, Díaz indicó que usó una cobija azul y la niña estaba “metida en un saco blanco de cabuya (o costal) amarrado con un cordón café”. De igual manera, escribió que la menor estaba vestida con una camisa azul y un body blanco.



Días antes la madre de Sara Sofía había asegurado que presenció su muerte y “vi a la niña botando espuma por la nariz”. Luego dijo que su pareja “envolvió la niña toda de pies a cabeza y la metió en un costal de fibra blanco y la dejó en la sala”.



Sin embargo, Carolina Galván también ha asegurado que Nilson ha fabricado pruebas para distraer a la Fiscalía y con este croquis estaría pretendiendo convencerlos de que murió y su cuerpo quedó abandonado en el canal del río.



Esta versión no ha convencido a la tía de Sara Sofía, Xiomara Galván, quien insiste en que la pequeña está viva pues asegura que no hay pruebas contundentes que establezcan lo contrario. Para ella, Nilson Díaz es la persona que está mintiendo.



“La Policía se ha dejado llevar por esa versión, pero no tienen pruebas de que lo dicho por ellos haya sido así, no hay ningún video o imagen que muestre a Nilson yendo al caño, pero siguen buscando allá donde no encuentran nada”, asegura Galván, añadiendo que “toda la verdad la tiene ese tipo. No creo que él haya sido capaz de botar el cuerpo de mi sobrina allá”.



Otro aspecto que hace dudar a la familia de esta versión son los resultados que arrojó un experimento de la Defensa Civil. El pasado 4 de abril, un equipo lanzó un maniquí de un peso similar al que tenía la niña, envuelto en una cobija, con el fin de determinar el recorrido que habría tenido el cuerpo y en qué sectores del río se hundía.



Las autoridades se han enfocado en los últimos días en buscar a la niña en la ronda en el río Tunjuelo. Foto: Cesar Melgarejo

“La prueba la hicimos dos veces y el desplazamiento del maniquí fue de unos 150 metros”, detalló Ederley Torres, jefe de la Defensa Civil de la seccional Bogotá, al ‘Noticiero RCN’. A pesar de esto las autoridades siguen buscando a Sara Sofía en el sector del río que separa a las localidades de Kennedy y Bosa, en el suroccidente de Bogotá.



