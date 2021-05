Investigación descarta hipótesis que indica que Sara Sofía fue vendida

Después de cinco meses de su desaparición, la Fiscalía General de la Nación descartó la hipótesis de que Sara Sofía Galván fue vendida o regalada. Tras indagaciones a la mamá de la niña, a su padrastro y a diferentes testigos, el ente acusador desechó esta versión de los hechos y ahora enfocará el caso en la búsqueda del cuerpo de la menor en las laderas del río Tunjuelo.

Según fuentes de la Fiscalía, la Defensa Civil reanudará la búsqueda del cuerpo de la menor. El ente acusador afirmó que por motivos climáticos y condiciones del suelo causadas por la lluvia, la búsqueda se ha visto afectada.



El padrastro de Sara Sofia, Nilson Díaz, entregó al ente acusador el dibujo de un croquis en el que indicó tres ubicaciones claves entre los barrios Class Roma y Palenque, de la localidad de Kennedy.



Además, en el dibujo el implicado señaló el lugar exacto en donde fue arrojado el cuerpo de la menor. Este sitio está a menos de 500 metros de donde organismos de socorro han buscado los rastros de Sara Sofía.



(Lea también: Padrastro de Sara Sofía fue con las autoridades hasta el río Tunjuelo)



El pasado 4 de abril, la Defensa Civil hizo un experimento para determinar cuántos metros se desplazaría el cuerpo de la niña. Así que lanzó un maniquí de un peso similar al de la menor y el desplazamiento fue de alrededor de 150 metros, de acuerdo con Ederley Torres, jefe de la Defensa Civil de la seccional Bogotá.

Sara Sofía Galván está desaparecida desde el 15 de enero de este año, la última vez que su tía Xiomara Galván la vio, pues, ese día la dejó irse con su madre.



Tras desconocer sobre su paradero, el 24 de febrero la tía de la menor decidió poner una denuncia por desaparición ante la Fiscalía.



(Le sugerimos leer: Padrastro de Sara Sofía dio a la Fiscalía mapa donde estaría la menor)



De acuerdo con Xiomara, el 15 de enero la madre de Sara Sofía, Carolina Galván, llegó a su casa, ubicada en el barrio Roma, y le manifestó que quería pasar un fin de semana con su hija. Así que le aseguró que la traería el 18 de enero, por lo que se llevó tres mudas de ropa.

Yo me ataqué a llorar y llorar y empezaba a mover la niña para que se despertara y ya no despertó FACEBOOK

TWITTER

Según la investigación, Carolina se comunicó el 23 de enero con su hermana y le dijo que pasaría por las cosas de la niña, pues se iba a quedar con ella. Sin embargo, la tía de la menor dijo que ella nunca apareció, de hecho afirmó que la llamó en varias ocasiones para solicitarle que le dejara ver a Sara Sofía, pero ella siempre le respondía que no podía. La última vez le dijo que la llevaría el 27 de enero de este año.



(Le puede interesar: Mi hermana dice que ella no mató a Sara Sofía, Nilsón sabe la verdad')



Ese día llegó a la casa, sin embargo, no trajo consigo a la menor. Cuando su hermana le preguntó dónde estaba la niña, esta le respondió que la había dejado al cuidado de una señora. Después de eso, Carolina no volvió a responder el celular.



Esto preocupó a Xiomara, lo que la llevó a postear la foto de su sobrina en redes sociales. El 19 de febrero, contó, una mujer con acento venezolano la llamó y quedaron en encontrarse.



En su reunión, la mujer le contó que conoció a Carolina y que esta le confesó que Sara Sofía había muerto después de haber comido. Además afirmó que la mamá de la niña le había dicho que junto con Nilson Díaz la habían envuelto en una bolsa negra y la habían lanzado a un caño.

¿Cuál es la versión de la mamá de Sara Sofía?

Xiomara llevó a su hermana al CAI de Patio Bonito, allí Carolina contó la misma versión que la mujer venezolana. Afirmó que la niña había muerto tres horas después de haber comido y dormido. Ese día los policías recorrieron la zona sin encontrar rastro de la menor.



(Lea en contexto: Los momentos clave que marcaron la desaparición de Sara Sofía)



En el último interrogatorio que le hizo la Fiscalía, Carolina contó que ese 27 de enero salió de su casa a las 11 de la mañana a realizar su trabajo como trabajadora sexual, y que cuando regresó encontró a Sara Sofía dormida.

Facebook Twitter Linkedin

Sara Sofía Galván, la niña cuya desaparición conmovió al país. Foto: Archivo particular.

Según la mamá de la menor, la niña estaba botando espuma por su nariz. Además, dijo al ente acusador que Nilson la llamó para mostrar lo que sucedía. "Yo me ataqué a llorar y llorar y empezaba a mover la niña para que se despertara y ya no despertó”, contó.



La mujer también relató que Nilson cogió una cobija azul, envolvió a Sara Sofía y la metió dentro de un costal de fibra blanca. Posteriormente, la dejó en la sala de la casa.



(Siga leyendo: ¿Y Sara Sofía? En esto va la búsqueda de la menor)



Carolina dijo que el cuerpo de la menor estuvo en la casa desde el miércoles 27 de enero hasta el 29 de ese mes. Agregó que Nilson fue quien lo depositó en el caño y que ella lo cuestionó varias veces hasta que este le confesó lo sucedido.

La versión de Nilson sobre lo sucedido

La primera vez que Nilson relató los hechos fue cuando Xiomara logró contactarse con él. Ese día el hombre afirmó que conocía a Carolina y que después de notar que esta mujer no cuidaba de su hija, había decidido terminar con la relación.



Posteriormente, un investigador del CTI lo entrevistó en presencia de la mamá de Sara Sofia. Esta vez dijo que la niña había sido entregada a una señora en Patio Bonito que se habría ofrecido a cuidarla.



En el interrogatorio realizado el 23 de abril de este año por la Fiscalía, el hombre dijo que Carolina había golpeado a la niña unas horas antes de que muriera y narró que el 27 de enero, él le dio de comer a Sara y a sus hijos. De acuerdo con su versión, la mamá de la niña la agredió en repetidas oportunidades. Así que él la golpeó para detenerla.



(Además: Las contradicciones en el caso Sara Sofía: ¿Quién está mintiendo?)



Después, según él, la menor se quedó dormida. Él notó que algo andaba mal, así que vio que los labios de Sara estaban morados. Se acercó al corazón de la niña y sintió cuando este empezó a latir cada vez más lento hasta que falleció.



Díaz aseguró que, por mutuo acuerdo, él se encargó de depositar el cuerpo de la menor en el caño. También afirmó que le sugirió a Carolina grabar unos audios para engañar a las autoridades haciéndoles pensar que la niña había sido regalada.

¿Qué dice la tía de la niña?

En entrevista con EL TIEMPO, Xiomara se mostró dudosa frente a la muerte de su sobrina y afirma que aún guarda la esperanza de que esté viva.



Dice que desconfía de Nilson y cree que él convenció a su hermana para que se quedara con la niña, porque planeaba hacer algo con Sara Sofía. También afirma que no cree que su hermana maltratara a la menor.



(Le recomendamos leer: Sara Sofía, la ilusión de volver a verla viva)



La tía de la menor considera que quien sabe la verdad sobre lo sucedido es la expareja de Carolina.





En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia

-Defensor pide audiencia en la CIDH para exponer situación en el paro



-Implicaciones del 'no por ahora' de Colombia a visita de la CIDH



-¿Qué lleva a que le pidan la salida?: vicealmirante Herrera responde