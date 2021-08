Caso Sara Sofía: ¿Hubo errores de la Fiscalía? Expertos responden

La juez quinta de control de garantías de Bogotá dejó en libertad a Nilson Díaz y a Carolina Galván, quienes están señalados por la Fiscalía General de estar tras la desaparición de la niña Sara Sofía Galván, hija de Carolina.



De la menor, en el momento de su desaparición de dos años, se perdió el rastro desde finales de enero de este año, lo que llevó a una familiar cercana a denunciar su desaparición.

En medio de los primeros interrogatorios la pareja - Carolina y Nilson - afirmó que la niña había muerto (de manera accidental el 27 de enero) y que dos días después lanzaron el cuerpo de la menor a aguas del río Tunjuelito, en inmediaciones de la localidad de Kennedy, al sur occidente de Bogotá.



El río fue recorrido - por los organismos de rescate - en varias oportunidades sin encontrar rastros del cuerpo de Sara Sofía. En medio de la investigación - por la desaparición de la niña y su posible muerte - fueron capturados Carolina y Nilson el 24 de marzo.



Inicialmente la pareja fue sindicada de desaparición forzada y cuatro meses después de su captura, este viernes, la jueza segunda especializada de Bogotá decretó la nulidad del proceso y dejó en libertad a la pareja.



De acuerdo con la jueza, la Fiscalía incurrió en varios errores al imputar cargos, por lo que Carolina y Nilson quedaron en libertad el sábado en horas de la noche. En cuanto salieron de sus respectivos centros de reclusión fueron capturados.



Nuevamente, la pareja fue dejada en libertad, al considerar la juez del caso, que las capturas fueron ilegales y que los sindicados no contaban con un abogado que los defendiera.



Sobre este hecho la Fiscalía emitió en la mañana de este lunes un comunicado en el que señala que: "inicialmente, la Fiscalía solicitó impartir legalidad a las diligencias de captura; sin

embargo, la juez consideró que a los detenidos no se les suministró un abogado

oportunamente para preparar de manera adecuada la defensa y ordenó su libertad

inmediata".



Señalan que la Fiscalía no compartió el argumento de la funcionaria judicial y señaló que desde las primeras horas del domingo, "los dos capturados recibieron asistencia de una defensora pública, como consta en un informe de la Policía Nacional, entidad que realizó las capturas y estuvo a cargo de la custodia de los indiciados".



'Fiscalía busca hacer show'

De acuerdo con el penalista Francisco Bernate, la Fiscalía General ha realizado "un terrible trabajo en un caso que no era tan difícil", ya que hizo una imputación de cargos "difusa, confusa", lo que no le dejó alternativa a la juez de decretar la nulidad y la libertad de los implicados.



"Cualquier estudiante de derecho sabe que una persona capturada tiene derecho a hablar con su abogado", aseguró, al puntualizar que una persona que es dejada en libertad tiene derecho a "gozar de ese libertad. Se les recapturó saliendo de la prisión y en este caso aparentemente no se les permitió contacto con su abogado".



Destacó Bernate que en este caso lo que quería hacer la Fiscalía era "un show y no aplicar la ley", afirmó ya que la "intención de la Fiscalía no es más que generar titulares".



De igual forma, el penalista dijo que este caso ha sido una "cadena de errores", y aseguró que otro error más fue "estigmatizar, cuestionar y solicitar investigaciones contra los jueces, ese es un irrespeto más de la Fiscalía", puntualizó Francisco Bernate.



