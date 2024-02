Atención: condenan a la mamá de la niña Sara Sofía por desaparición forzada

Una juez especializada de Bogotá condenó en la tarde de este martes 27 de febrero a Carolina Galván Cuesta, mamá de la niña Sara Sofía Galván.



La condena se dio a conocer en medio de una audiencia, tras acoger los argumentos de la Fiscalía que, a lo largo del proceso, sostuvo que habían pruebas suficientes para lograr la condena por la desaparición de la niña de dos años, a quien se le perdió su rastro el 15 de enero de 2021.

La condena de Galván, quien está detenida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, desde el 13 de agosto de 2021, se da por el delito de desaparición forzada agravada.



De acuerdo con la Fiscallía, las pruebas presentadas en juicio "fueron determinantes" para demostrar tanto la responsabilidad de Galván Cuesta y como de Nilson Bladimir Díaz Valenzuela (padrastro de la menor), quien está detenido en Ibagué, por este caso, desde el 13 de mayo de 2023.



Desde el inicio de la diligencia, el representante de la Fiscalía refutó los argumentos de la defensa y del Ministerio Público que pedían desestimar la condena de Galván y aseguró que los argumentos presentados eran errados.



En la audiencia se hizo un recuento de los hechos y se recordó -paso a paso- la investigación que lanzaron las autoridades frente a este caso.



La defensa de Galván señaló que su defendida carece de antecedentes penales, por lo que solicitó que se le ponga la pena mínima.



Fuentes de la Fiscalía señalaron que en el caso, que fue llevado por fiscales del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género para la Atención de Delitos que afecten a Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, no se contempló ningún preacuerdo con los procesados.



Así las cosas, la juez especializada de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio en

contra de Galván y Díaz. "La condena se conocerá en la fecha que fije la judicatura", dijo el ente acusador.

Recaptura de Carolina Galván, madre de Sara Sofía Foto: Fiscalía

En una diligencia registrada el pasado 20 de febrero, el representante de la Fiscalía pidió máxima pena para el delito (320 a 540 meses) para ambos procesados.



En esa audiencia, el Ministerio Público señaló que la madre de la menor padece de déficit cognitivo por lo que no sabía realmente lo que hacía y podría considerarse una persona inimputable.



Pero ese argumento para la Fiscalía no tenía validez ya que consideró que sí hubo ocultamiento y privación de la libertad, en referencia a los hechos ocurridos tras la desaparición de la niña.



Al tiempo que la defensa de Galván Cuesta expuso sus pruebas para intentar demostrar que la mujer no tuvo nada que ver con la desaparición de su hija.

La Defensa Civi en la búsqueda de la niña Sara Sofía Galván. Foto: Archivo particular.

Este diario conoció que la Fiscalía, en la audiencia del pasado 20 de febrero, expuso que la madre de la menor tenía la tutela de su cuidado, por ser su progenitora.

​

Así las cosas, el representante del ente acusador señaló que fue Galván la que sacó a la niña de su entorno de protección que le garantizaba su tía y fueron los padres quienes la sacaron de su casa y ocultaron información y brindando datos errados de su paradero. Razón por la que se solicitó condena para los progenitores.



De hecho, en el el expediente que reposa en la Fiscalía, la tía de la Sara Sofía, quien la tenía a su cargo desde finales de 2020, denunció que habría desaparecido después de que Carolina Galván se la llevó un fin de semana pero nunca regresó con ella y no volvió a contestar las llamadas.

Un plantón frente a la Fiscalía se realizó el 2 de agosto del 2021 para reclamar por el paradero de Sara Sofia. Foto: Mauricio Moreno

A lo largo del proceso, los fiscales del caso presentaron los testimonios de peritos forenses, agentes de la Policía, reportes de cámaras de seguridad y otros testigos para demostrar su hipótesis de que la pareja fue la responsable de la desaparición de la niña, hecho que generó repudio nacional y que llevó a que se desplegara una larga búsqueda en el río Tunjuelito.



Asimismo, en el documento de la acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso este diario se dijo que luego de realizar la investigación, se maneja la hipótesis de que "la niña falleció y el cuerpo sin vida, luego de ser envuelto en una manta azul, se introdujo en un costal de fibra color blanco, el cual es amarrado con un cordón de zapato color café y puesto a la orilla del caño del río Tunjuelito por Nilson, compañero sentimental de Carolina".



El 18 de mayo de 2021, la Fiscalía le imputó cargos a Galván y a Nilson Díaz y meses después los acusó.

