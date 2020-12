Sancionan a uniformados que hurtaron ayudas para Providencia

El comandante de la Armada Nacional, el almirante Gabriel Pérez Garcés, se refirió a un video que circula en redes sociales en el cual se aprecia a unos uniformados que, aparentemente, se apropian de donaciones para los habitantes de la isla de Providencia, afectados por el paso del huracán Iota.



El oficial aseguró que la institución castrense está siempre atenta a dar solución a las denuncias de la comunidad en medio de su política de "cero tolerancia" con hechos de corrupción.

En el video, firmado por una residente de Providencia, se ve a un grupo de uniformados frente a unas cajas y bolsas de las cuales extraen algunos elementos.



Una mujer, quien es la que graba el video, va narrando: "Ayer vine y pregunté si tenían ropa para hombre. Me dijeron que no, y que no había más zapatos. (Los soldados) están sacando para entregarle supuestamente a la comunidad, pero se reparten primero entre ellos", se escucha en el video.



"El otro se mete un pantalón al bolsillo... el otro se lleva un par de zapatos", sigue describiendo la mujer.



El almirante Pérez le dijo a EL TIEMPO que los tres uniformados involucrados, los que fueron filmados, ya fueron plenamente identificados y removidos de su cargo.



"Contra ellos se abrió una investigación disciplinaria que irá avanzando de acuerdo a los encargados de la misma. Hoy (este jueves) serán trasladados de Providencia hacia San Andrés, y de allí a sus unidades de origen", señaló el oficial.



El comandante de la Armada agregó que tenía que reconocer que había una falta disciplinaria, "que es evidente y clara", la cual, aseguró, es analizada y tendrá consecuencias.



"Se abrieron las investigaciones (…), y a partir de allí seguirán su proceso. Nosotros tenemos que garantizarles su debido proceso. Ellos conocen las directrices y lineamientos, que son muy claros sobre la entrega en misiones humanitarias y en lo referente a la entrega de las ayudas", resaltó el almirante Pérez.

De igual forma, señaló que se busca identificar si hay más personas involucradas, y lo más importante: "¿Cómo se está cumpliendo con la entrega de las ayudas?", puntualizó.



El oficial lamentó que esta situación se haya registrado, ya que, en su concepto, son más las cosas positivas y la labor desarrollada desde la Fuerza Pública en favor de la labor humanitaria en servicio de la comunidad.



"Tenemos más muestras de gratitud que quejas, y eso es lo gratificante. Este es un caso aislado que nos molesta mucho, pero que nos motiva a seguir trabajando. Esto es una zona de desastre, aquí no hay ni siquiera sombra", aseguró el almirante desde San Andrés, a donde trasladó su despacho desde hace varias semanas para atender la emergencia.



Y finalizó: "Nos dicen: 'A mí no me ha llegado la ayuda humanitaria', entonces ubicamos la casa, los ayudamos y les hacemos acompañamiento. Es un manejo casi puerta a puerta, por eso nos da tanto dolor una situación como esta".



