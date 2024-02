San Andrés: mensaje a Papa Francisco para que se pronuncie por migrantes desaparecidos

“Yo no voy a descansar, mientras esté viva tengo que seguir porque quiero esclarecer la verdad, quiero saber qué hicieron con mi familia”. Esas palabras de Livia Pieruzzini han sido repetidas en varias ocasiones ante diversas personas que han escuchado su historia. La búsqueda de ella, que es compartida con más familias que en su mayoría son venezolanas, es por 42 personas que se desaparecieron en una lancha el pasado 21 de octubre tras zarpar desde la isla de San Andrés con rumbo a Nicaragua.



Después de 131 días intentando dar con el paradero de sus seres queridos y recibiendo todo tipo de citaciones y correos de entes oficiales, Livia Pieruzzini –mamá de Leomarly Morón– y otros familiares que permanecen en Colombia insisten en que las autoridades deben ordenar más labores investigativas para dar con los desaparecidos, de quienes dicen que fueron vendidos en medio del tráfico ilegal de migrantes que azota la región.



Esa hipótesis es distinta a la que tienen la Fiscalía General de la Nación y entes locales, los cuales han contemplado que esa noche del 21 de octubre la lancha IAS II pudo haber naufragado entre San Andrés y Nicaragua, versión que para los familiares no tiene peso, puesto que ni la Armada Nacional ni ninguna otra embarcación ha dado con rastros de la lancha o pertenencias de los desaparecidos, entre los que hay 38 venezolanos, dos chinos y dos colombianos (lancheros).



42 migrantes desaparecieron en San Andrés desde el 21 de octubre de 2023. Foto: Archivo particular

Frente a esta situación, EL TIEMPO dialogó con varios de los familiares, quienes en los últimos días han estado en Bogotá acudiendo a instancias internacionales y a la Iglesia católica para pedir más ayuda en la búsqueda en la que quieren respuestas más concretas de las autoridades locales y nacionales.



“No investigan más allá, no se van más allá de los hechos, San Andrés como que intimida a mucha gente, yo sé que hay bandas criminales, asesinas. Pero lo que me interesa es encontrar a mi familia, no tengo nada que perder, ya perdí a mi familia”, le narró Pieruzzini a este diario.



Migrantes venezolanos desaparecidos en San Andrés el 21 de octubre de 2023. Foto: Archivo particular

El sueño de migrantes

La historia de este grupo de 42 desaparecidos hace parte de las tantas embarcaciones que rutinariamente parten desde la isla con rumbo a Nicaragua en busca de trepar hasta otros países de Centroamérica y luego pasar a Estados Unidos para cumplir el famoso sueño americano de tener mejores condiciones de vida y oportunidades laborales.



En el historial de personas desaparecidas atravesando el mar Caribe desde San Andrés a Centroamérica hay antecedentes recientes, uno de ellos el de los migrantes que se perdieron tras zarpar el 17 de diciembre de 2022. Sobre ellos, Yadira Montilla le explicó a este medio que siguen las incertidumbres frente a sus seres queridos porque no saben qué pasó. Eso sí, al contrario de la desaparición del año pasado, en la del 2022, la Fiscalía venezolana sí abrió una indagación que, según ella, no ha dado los mejores resultados.



En el caso de los desaparecidos el 21 de octubre en la lancha IAS II, que tenía capacidad para solo 31 pasajeros, a cada uno le habían vendido la idea de que ese famoso ‘pase vip’ que los libraba de pasar por el tapón del Darién, en Chocó, sería más rápido y seguro, y para eso pagaron varios dólares –una de las tripulantes dio 2.700 a los lancheros–, esto los llevó a viajar con un par de días de anticipación. De hecho, intentaron zarpar una noche, pero se frustró el viaje, por lo que esperaron y lo hicieron más tarde.



Armada Nacional en San Andrés. Foto: Cortesía Armada de Colombia

Las piezas clave

EL TIEMPO tuvo acceso a varias piezas que los familiares entregaron a autoridades como la Fiscalía General de la Nación, en las que se ven los últimos minutos de los migrantes desaparecidos. En los videos se ve a Gonzalo Méndez, una de las víctimas, hacer comida para sus amigos chinos, recorrer la casa en la que se alojó junto a junto a su pareja Leomarly Morón y su hija Nikole, de 7 años.



“El día de hoy vamos a hacer chuleta a lo venezolano, tomaticos, su respectiva pasta, y como todo venezolano se porta bien con nuestros hermanos chinos y mi amigo Romel”, dijo en un video Gonzalo Méndez, quien grabó todo el recorrido que le hicieron desde que llegó a San Andrés hasta el 21 de octubre.



Las preguntas que en su momento Gonzalo le hizo a uno de los hombres que lo transportaron por la isla meses después no han dejado de resonar en sus familiares, quienes ahora le formulan los mismos interrogantes a la Fiscalía y al Gobierno Nacional.



“¿Tú llegas para allá y me dejas ahí tirado, o tú me acompañas allá unos diitas? ¿Cómo es la vaina? Explícame, patrón. Usted me dijo que me lleva hasta Nicaragua”, le preguntó Gonzalo al hombre que lo llevó en moto hasta el lugar del hospedaje, a lo que el guía le respondió que sí, y que una vez allá hay que hacer varios trámites.



“¿Tú has ido allá reciente?”, siguió preguntando Gonzalo, a lo que el guía contestó: “Sí, claro, hace como 15 días”. Esa conversación, que se dio mientras pasaban por calles de San Andrés, cerró con un mensaje por parte del migrante desaparecido: “Hay que tener la fe grande, ando relajado, las cosas se me han dado poco a poco, con sacrificio”.



Familiares de desaparecidos en San Andrés. Foto: Archivo particular

Este tipo de videos se suman a otras piezas que, de acuerdo con lo relatado por los familiares, han ido aportándoles a los fiscales que han conocido del caso, quienes además los han escuchado en interrogatorio bajo juramento. Una de esas jornadas se llevó a cabo en San Andrés a comienzos de diciembre, cuando una comisión de la Procuraduría General de la Nación, encabezada por el delegado Javier Sarmiento, viajó a la isla para escuchar a algunos familiares de los migrantes y para tomar apuntes de las diligencias que han hecho autoridades como la Armada, Migración Colombia y la Gobernación de San Andrés para no solo dar con las 42 personas, sino también para frenar este tipo de situaciones.



La Fiscalía tiene concentradas tres oficinas para desenvolver este caso: una investigación está en Bucaramanga, otra en San Andrés y otra en Bogotá, en la Fiscalía 49 de derechos humanos, a cargo de Johana Garzón. Ha sido ella quien en los últimos días ha sostenido conversaciones con Gustavo Azócar, Livia Pieruzzini y Gustavo Morón, así como con Yadira Montilla, la madre de una de las mujeres que desaparecieron el 17 de diciembre del año 2022.



Sobre la última reunión, Azócar, vocero de los familiares, indicó que se van a citar a interrogatorio a 11 personas que estarían implicadas en el transporte de los migrantes hacia Nicaragua.



Sin embargo, Pieruzzini cree que no obstante todas las diligencias todavía hay muchas cosas que faltan por hacerse, pues mantiene su postura de que las 42 personas fueron vendidas. De hecho, subrayó que la última vez que fueron a la Fiscalía los pusieron a hablar con funcionarios de Coralina, quienes indicaron que para esa semana de octubre en la que se perdieron los migrantes no se reportaron naufragios.

Dylimar Guevara desapareció junto a los niños en San Andrés. Foto: Archivo particular

La mamá de Leomarly Morón cerró este capítulo con tres frases, la primera es que “los tiburones no comen cabezas, no comen lancha”, y que por eso mantiene la sentencia de que fueron vendidos a redes de tráfico ilegal de migrantes.



La segunda aseveración fue en tono de pedido, cuando aseguró: “Ojalá el Presidente (Gustavo Petro) también nos pueda recibir. Está igual que el presidente de Venezuela, el presidente Petro hasta el momento no se ha pronunciado, ni siquiera se pone la mano en el corazón de que andan unas criaturas (bebés)”. En las últimas lanchas que se han perdido en el mar en el famoso paso vip han viajado varios menores de edad en compañía de sus padres.

Últimas visitas

A la par de su cita en el ente acusador, la semana pasada este grupo de familiares que está viviendo en Colombia mientras se adelantan las investigaciones acudió ante la Conferencia Episcopal para una reunión que, a su juicio, consideran de gran ayuda.



Según ellos, Rafael Castillo es el padre que ha trabajado con Caritas y los recibió en su objetivo de tocar puertas a nivel internacional. De hecho, el resultado del encuentro, de acuerdo con Gustavo Azócar y Livia Pieruzzini, es que se va a empezar a hacer un intento para que el mensaje de auxilio por los 42 migrantes llegue al papa Francisco.

“Por lo que nos dio a entender, dijo que una de las metas era que en alguna alocución que el Papa diera se refiriera al tema de los desaparecidos, que esa sola mención es importante”, comentó Azócar en diálogo con EL TIEMPO.



Otro paso que evalúan es acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “para que el tema trascienda de Colombia”, explicó Azócar.

Además, desde la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) les indicaron que los pondrán en contacto con una agencia internacional dedicada al tráfico de migrantes y trata de personas. Y que por ahora les van a brindar una asesoría jurídica para los temas que necesiten abordar.



Yolmedi Gómez, familiar de desaparecidos en San Andrés. Foto: Felipe Ariza/Procuraduría

Otro de los intentos que manejan es que como la familia de Pieruzzini es italiana, están viendo las posibilidades de que el Gobierno de ese país también interceda por Leomarly, Gonzalo, Nikole y el resto de desaparecidos.



En el caso concreto, el mensaje final de la mujer buscadora es que ‘ellos no tienen cobardía’ para seguir buscando a sus seres queridos. Y, a nivel general, ella sigue sosteniendo que el Gobierno colombiano no ha corregido el fenómeno migratorio en San Andrés, pues no se ha enviado una comisión que llegue a poner orden a la situación. En el caso de la lancha IAS II, que fue la que zarpó a Nicaragua en la noche del 21 de octubre, días antes de ese viaje, había sido entregada a una gente que la reclamó tras haber sido incautada el 8 de agosto de ese año.



El negocio para los lancheros y coyotes que ofrecen paquetes ‘turísticos’ para llegar a Norteamérica a través de San Andrés puede alcanzar hasta los 5.000 dólares por persona.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

