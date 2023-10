Desaparecidos en San Andrés, un drama oculto disparado por el narcotráfico

“En Colombia, las masacres se cuentan en fosas comunes. Nosotros no tenemos fosas comunes, pero nuestros muertos y nuestros desaparecidos viven bajo las espumas de este mar Caribe”. El relato lo hizo una mujer a la Comisión de la Verdad, que abordó en uno de sus capítulos la forma en la que la violencia afectó, aunque poco se hable de ello, a San Andrés.



Así, si bien allí no hubo un conflicto “de la forma directa” que se vivió en la Colombia continental, contó a este diario Walt Hayes, consejero de la comunidad raizal de San Andrés, sus consecuencias sí llegaron: el tráfico de armas, de drogas y el reclutamiento de jóvenes para estos propósitos son delitos cuyos resultados se siguen viviendo aún y uno de estos, la desaparición forzada, comenzará a ser abordado por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), que el 20 de octubre tendrá en el archipiélago un espacio de trabajo para comenzar el relacionamiento y recibir solicitudes de búsqueda de personas.



Reconstruir la historia de la desaparición forzada en la zona insular parte de reconocer las formas en las que el conflicto armado se manifestó allí, expuso Ella Cecilia del Castillo, vocera de la UBPD para este tema: “San Andrés y Providencia han sido territorios donde se ha concebido que no hubo presencia del conflicto, pero es que eso no se evidencia en las playas, pero los factores subyacentes del conflicto armado, los factores que financian esto, tienen todo que ver, y esas condiciones dan lugar a la desaparición”.

Encuentro, que se realizó en mayo de 2022, la Comisión de la Verdad escuchó testimonios sobre hechos, impactos y resistencias de víctimas en el marco del conflicto armado colombiano. Foto: Comsión de la Verdad

El narcotráfico

Según recogió la Comisión de Verdad, la década de los 80 fue de profundas transformaciones para el territorio del archipiélago, pues comenzó la construcción de complejos de apartamentos y hoteles que hicieron parte de las formas en las que estructuras asociadas al narcotráfico iniciaron su presencia en las islas.



“En los años 80, los grandes lores del narcotráfico vinieron a asentarse en las islas en cuanto a adquisición de tierras, inmuebles, inicialmente la isla no era usada en el tráfico, pero sí era un lugar de ocio de los capos”, recuerda Hayes.



Luego, en los 90, el auge de los grandes carteles de droga llegó a San Andrés “con el lavado de grandes capitales provenientes del narcotráfico y con el transporte de droga vía aérea y marítima”, dice el informe de la Comisión de la Verdad, y cuando cayeron los carteles, en esa misma década, los paramilitares asumieron “el control de puertos y puntos de salida de embarcaciones en la región Caribe colombiana, lo que les asegura el control de embarques de drogas con destino al mercado internacional”.

La operación fue desarrollada de manera conjunta entre la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y agencias de inteligencia de países aliados. Foto: Armada Nacional

La investigación añade que las Farc, aunque no ejercieron soberanía marítima, también usaron aguas del archipiélago para traer armas desde Centroamérica; y con la desmovilización de las Auc, entre el 2003 y el 2006, y el inicio de grupos posdesmovilización, “la lucha por la dominación armada y la conformación de estructuras con presencia en las islas dispararon las cifras de violencia y hechos victimizantes hasta la actualidad”, señala la Comisión.



En resumen, las islas se convirtieron en enclaves estratégicos para estructuras armadas ilegales, que las usaron como un canal para el paso de droga, de armas, para el lavado de dinero y como una zona de tránsito de dineros y armamento del extranjero que entraban a Colombia a fortalecer la confrontación armada.



“Varias fueron las organizaciones que se rotaron el control de estas rutas, en una especie de ‘outsourcing criminal’ que vinculó a la población raizal y logró mantener en silencio la manera en que el archipiélago se venía enlazando con las dinámicas del conflicto colombiano”, indica el informe de la Comisión de la Verdad.

Ilegales en la Isla

Es por esto que el consejero raizal Hayes afirma: “En un momento dado casi todos los grupos estuvieron presentes acá, sin que hubiera un grafiti o una pancarta, clandestinamente estuvieron presentes de una u otra manera”.



Tanto estuvo ligado a esto el narcotráfico, añade, que “en las cifras de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se puede ver la gran cantidad de bienes decomisados en la isla”.



Un balance de la SAE, que administra los bienes decomisados a la mafia, señalaba que en la isla se administraban, con corte a octubre de 2021, 158 bienes inmuebles, de los cuales 14 ya habían sido declarados extintos, y había otros 144 en proceso. En total, los bienes tenían un avalúo de 22.636’904.000 pesos.

El mar cristalino del archipiélago de San Andrés y Providencia está omnipresente en la última entrega de esta serie de EL TIEMPO y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Desaparecidos en el mar

En este contexto ligado a las economías ilegales, en el archipiélago se dieron desapariciones forzadas.



Ella del Castillo mencionó que la UBPD apenas comenzará a hacer la depuración de los casos, para determinar cuáles de las desapariciones reportadas tienen relación con el conflicto armado y cuáles ocurrieron antes del 1.º de diciembre de 2016, que es el límite temporal de esta entidad, creada con el acuerdo de paz firmado con las Farc.



No obstante, registros que han llevado habitantes de las islas hablan de cifras que se cuentan en centenares. El informe ‘Mar, guerra y violencia. El conflicto armado en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina’ señala que entre 1960 y 2022 había un registro en Providencia de 70 personas desaparecidas, y en San Andrés, de 700.



Este mismo informe dice que las estructuras criminales optaron por ocultar los hechos de violencia con la desaparición por la “disputa y búsqueda por el control territorial y marítimo de las rutas del narcotráfico. Esto implica que prefieren desaparecer a personas que han ingresado en el negocio para evitar que puedan poner su conocimiento de las rutas al servicio de otras estructuras criminales”.



Más allá de los motivos, los casos deberán ser contrastados, y será una labor de las autoridades reconstruir las identidades de estas personas de quienes no se volvió a saber nada.



“Hay que coger los casos uno por uno porque hay particularidades que debemos recoger para establecer si el hecho tiene que ver con el conflicto”, detalló la vocera de la UBPD, enfatizando en que esta entidad extrajudicial aún no ha establecido un universo provisional de hechos. Añadió que si se determina que ciertos registros no tienen que ver con el conflicto, aunque no pueda investigarlos la Unidad, sigue siendo una responsabilidad del Estado establecer qué pasó con esas personas.

Familiares de desaparecidos. Foto: Comisión de la Verdad

Los retos de la búsqueda

En términos generales, la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia enfrenta escollos, por ejemplo, por las décadas que han pasado entre los hechos y el momento de iniciar la búsqueda, porque muchas veces no hay datos sobre una desaparición, porque los aportantes de información van muriendo y no queda nadie que pueda dar detalles sobre un hecho o aportar ADN para identificar a una víctima; también por los terrenos, que van degradando los restos humanos, entre otras dificultades.



En las islas, a todo eso se suma un reto todavía mayor, como lo reconoce el informe ‘Mar, guerra y violencia’, porque la desaparición forzada tiene una expresión particular y es que la mayoría de los hechos tienen lugar en el mar, lo que significa que los restos de las víctimas desaparecen “sin posibilidad de exhumación o de darles una posterior entrega de sus cuerpos a sus familiares”, se lee.



Sobre estas dificultades, Del Castillo reconoció que “la principal apuesta de la UBPD será establecer la verdad, porque es probable que haya casos en los que no tendremos el cuerpo, por las circunstancias de la desaparición, pero el hecho de que alguien busque a tu ser querido, que alguien obtenga unas respuestas sobre qué le pasó, de qué forma terminó su vida, eso en sí mismo es reparador”. Así, aunque es posible que las familias no reciban los restos de sus seres queridos, la búsqueda “es necesaria para que puedan darle un cierre a ese ciclo de dolor”, añadió la vocera de la UBPD.



Frente al abordaje que comenzará a hacer la Unidad, contó que por ahora tienen tres líneas, pues hay personas que viven en las islas, pero buscan a desaparecidos en zona continental; también hay personas que buscan a desaparecidos en el archipiélago, pero que viven fuera de él; así como casos que habrían ocurrido en la zona insular y cuyas personas buscadoras también están en las islas.



Otro reto es la posibilidad de que algunas desapariciones hayan ocurrido en frontera marítima con países como Nicaragua. Y otra de las barreras es que los factores que hace décadas generaron las desapariciones se mantienen, y hay temor entre las víctimas y familiares para hablar sobre temas que sienten que pueden ponerlos en peligro.

“Mientras que allá se habla de verdad, justicia y reparación, acá todo sigue igual. Uno aspira al menos a que cesen las acciones que permiten que la vulneración a nuestros derechos como raizales continúe, le pedimos al Estado que cesen las consecuencias”, concluye Hayes.



Con su llamado resuena un escrito de María Matilde Rodríguez publicado en la revista de poesía La Otra, en 2021, y retomado en el informe ‘Mar, guerra y violencia’: “Nunca fuimos invitados a contar la historia de nuestra violencia. No estuvimos cerca del proceso de paz pese a que nuestros muertos se encuentran bajo la fosa común de las olas. Más de 700 desaparecidos de altamar es una cifra abominable que merece que los responsables sean señalados y juzgados”.



MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia